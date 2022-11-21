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https://sputnikarabic.ae/20221121/زلزال-يضرب-إندونيسيا-ويتسبب-في-مقتل-46-شخصا-على-الأقل-1070390724.html
زلزال يضرب إندونيسيا ويتسبب في مقتل 46 شخصا على الأقل
زلزال يضرب إندونيسيا ويتسبب في مقتل 46 شخصا على الأقل
ضرب زلزال جزيرة جاوة الرئيسية في إندونيسيا، بقوة، اليوم الاثنين، متسببا في مقتل 46 شخصا على الأقل، وإلحاق أضرار بعشرات المباني ودفع السكان إلى شوارع العاصمة... 21.11.2022, سبوتنيك عربي
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وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي بلغت قوته 5.6 درجة كان مركزه في منطقة سيانغور في مقاطعة جاوة الغربية على عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل).وقال رئيس الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث إن هناك 46 قتيلا في مستشفى سيانغور الإقليمي ونحو 700 جريح، مضيفا أن العديد أصيبوا بسبب انهيار مبان.رصد العديد من الانهيارات الأرضية حول سيانغور، وقالت الوكالة إن عشرات المباني تضررت بما في ذلك مدرسة داخلية إسلامية ومستشفى ومنشآت عامة أخرى.وأضافت في بيان أنه لا يزال يجري جمع معلومات عن حجم الخسائر والأضرار. شعر السكان بالزلزال بقوة في منطقة جاكرتا الكبرى، حيث تأرجحت الأبراج الشاهقة في العاصمة وتم إخلاء بعضها.تتعرض الدولة التي يزيد عدد سكانها على 270 مليون نسمة بشكل متكرر إلى الزلازل والانفجارات البركانية وأمواج تسونامي بسبب موقعها على "حلقة النار" - قوس من البراكين وخطوط الصدع في حوض المحيط الهادئ.في فبراير/ شباط، ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر البلاد، متسببا في مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا وإصابة أكثر من 460 شخصا في مقاطعة سومطرة الغربية.في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، تسبب زلزال آخر بقوة 6.2 درجة أيضا في مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة ما يقرب من 6500 في مقاطعة غرب سولاويزي.تسبب زلزال قوي في المحيط الهندي وموجات مد عاتية (تسونامي) في عام 2004، في مقتل ما يقرب من 230 ألف شخص في أكثر من عشرة بلدان، معظمهم في إندونيسيا.
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العالم, أخبار إندونيسيا
العالم, أخبار إندونيسيا

زلزال يضرب إندونيسيا ويتسبب في مقتل 46 شخصا على الأقل

12:22 GMT 21.11.2022
© AFP 2022 / Juni Kriswantoجنود ومواطنون إندونيسيون يفحصون المنازل المتضررة في مالانغ،11 أبريل 2021 بعد يوم من وقوع زلزال بلغت قوته 6.0 درجات قبالة ساحل جزيرة جاوا الرئيسية في إندونيسيا
جنود ومواطنون إندونيسيون يفحصون المنازل المتضررة في مالانغ،11 أبريل 2021 بعد يوم من وقوع زلزال بلغت قوته 6.0 درجات قبالة ساحل جزيرة جاوا الرئيسية في إندونيسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
جنود ومواطنون إندونيسيون يفحصون المنازل المتضررة في مالانغ،11 أبريل 2021 بعد يوم من وقوع زلزال بلغت قوته 6.0 درجات قبالة ساحل جزيرة جاوا الرئيسية في إندونيسيا. صورة أرشفية
© AFP 2022 / Juni Kriswanto
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ضرب زلزال جزيرة جاوة الرئيسية في إندونيسيا، بقوة، اليوم الاثنين، متسببا في مقتل 46 شخصا على الأقل، وإلحاق أضرار بعشرات المباني ودفع السكان إلى شوارع العاصمة بحثا عن الأمان.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي بلغت قوته 5.6 درجة كان مركزه في منطقة سيانغور في مقاطعة جاوة الغربية على عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل).
وقال رئيس الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث إن هناك 46 قتيلا في مستشفى سيانغور الإقليمي ونحو 700 جريح، مضيفا أن العديد أصيبوا بسبب انهيار مبان.
رصد العديد من الانهيارات الأرضية حول سيانغور، وقالت الوكالة إن عشرات المباني تضررت بما في ذلك مدرسة داخلية إسلامية ومستشفى ومنشآت عامة أخرى.
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وأضافت في بيان أنه لا يزال يجري جمع معلومات عن حجم الخسائر والأضرار. شعر السكان بالزلزال بقوة في منطقة جاكرتا الكبرى، حيث تأرجحت الأبراج الشاهقة في العاصمة وتم إخلاء بعضها.
تتعرض الدولة التي يزيد عدد سكانها على 270 مليون نسمة بشكل متكرر إلى الزلازل والانفجارات البركانية وأمواج تسونامي بسبب موقعها على "حلقة النار" - قوس من البراكين وخطوط الصدع في حوض المحيط الهادئ.
في فبراير/ شباط، ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر البلاد، متسببا في مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا وإصابة أكثر من 460 شخصا في مقاطعة سومطرة الغربية.
في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، تسبب زلزال آخر بقوة 6.2 درجة أيضا في مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة ما يقرب من 6500 في مقاطعة غرب سولاويزي.
تسبب زلزال قوي في المحيط الهندي وموجات مد عاتية (تسونامي) في عام 2004، في مقتل ما يقرب من 230 ألف شخص في أكثر من عشرة بلدان، معظمهم في إندونيسيا.
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