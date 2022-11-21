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الجيش العراقي يدمر 4 أوكار لتنظيم "داعش" بعد هجوم كركوك
الجيش العراقي يدمر 4 أوكار لتنظيم "داعش" بعد هجوم كركوك
أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الاثنين، نجاح القوات الجوية في تدمير أربعة أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك شمالي البلاد، بعد يومين من... 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T11:39+0000
2022-11-21T11:39+0000
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وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن العملية الأمنية نفذت وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة.وبناء على المعلومات المرصودة، استهدفت القوة الجوية العراقية أربعة أوكار للإرهابيين في وادي زغيتون ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، بحسب البيان.وأضافت الخلية أن الرصد الميداني لوكالة الاستخبارات وخلية الاستهداف كانت له نتائج إيجابية عالية لملاحقة بقايا عصابات "داعش" الإرهابية وتدمير أوكارهم.قُتل أربعة من عناصر الجيش العراقي، يوم السبت، في هجوم نسب إلى تنظيم "داعش" ( المحظور في روسيا ودول عدة) في قضاء الدبس في محافظة كركوك. وعقب الهجوم، أصدر قائد عمليات كركوك، الفريق الركن، علي الفريجي، أمرا بتوقيف ضابط استخبارات ‏بالجيش في المحافظة.جاء ذلك بعد مقتل عنصرين من التنظيم على يد قوات الأمن العراقية، والتي تخوض معارك في عدد من المحافظات منها نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار وضواحي بغداد، للقضاء على ما تبقى من عناصر "داعش".
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

الجيش العراقي يدمر 4 أوكار لتنظيم "داعش" بعد هجوم كركوك

11:39 GMT 21.11.2022
© AP Photoالطيران العراقي
الطيران العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
© AP Photo
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أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الاثنين، نجاح القوات الجوية في تدمير أربعة أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك شمالي البلاد، بعد يومين من تنفيذه هجمات ضد الجيش.
وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن العملية الأمنية نفذت وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة.
وبناء على المعلومات المرصودة، استهدفت القوة الجوية العراقية أربعة أوكار للإرهابيين في وادي زغيتون ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، بحسب البيان.
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وأضافت الخلية أن الرصد الميداني لوكالة الاستخبارات وخلية الاستهداف كانت له نتائج إيجابية عالية لملاحقة بقايا عصابات "داعش" الإرهابية وتدمير أوكارهم.
قُتل أربعة من عناصر الجيش العراقي، يوم السبت، في هجوم نسب إلى تنظيم "داعش" ( المحظور في روسيا ودول عدة) في قضاء الدبس في محافظة كركوك. وعقب الهجوم، أصدر قائد عمليات كركوك، الفريق الركن، علي الفريجي، أمرا بتوقيف ضابط استخبارات ‏بالجيش في المحافظة.
جاء ذلك بعد مقتل عنصرين من التنظيم على يد قوات الأمن العراقية، والتي تخوض معارك في عدد من المحافظات منها نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار وضواحي بغداد، للقضاء على ما تبقى من عناصر "داعش".
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