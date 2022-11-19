https://sputnikarabic.ae/20221119/توقيف-ضابط-استخبارات-في-الجيش-العراقي-بعد-الحادث-الإرهابي-في-كركوك-1070328166.html
توقيف ضابط استخبارات في الجيش العراقي بعد الحادث الإرهابي في كركوك
توقيف ضابط استخبارات في الجيش العراقي بعد الحادث الإرهابي في كركوك
أصدر قائد عمليات كركوك، الفريق الركن، علي الفريجي، اليوم السبت، أمرا بتوقيف ضابط استخبارات بالجيش في محافظة كركوك العراقية، بعد مقتل أربعة عناصر من الجيش... 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T13:21+0000
2022-11-19T13:21+0000
2022-11-19T13:21+0000
العراق
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وحمّل الفريجي آمر اللواء وآمر الفوج "مسؤولية الإهمال الذي تسبب بالحادث الإرهابي الذي أدى إلى استشهاد 4 جنود وسرقة أجهزة النداء وأسلحتهم"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، في بيان لها، عن "وصول وفد أمني رفيع المستوى إلى كركوك، في مقدمته رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة، للوقوف على حيثيات الحادث الإجرامي على إحدى النقاط العسكرية".وتابعت الوزارة أنه "تم فتح تحقيق بالحادث وتوقيف المقصرين فورا".وفي سياق متصل، وجه محافظ كركوك، راكان سعيد الجبوري، طلبا بضرورة انتشار القوات الأمنية في كامل الحدود الإدارية للمحافظة، لملء الفراغات مع المحافظات المحاذية، من أجل منع تسلل الإرهابيين إلى كركوك.وأفاد مصدر أمني لقناة "السومرية"، اليوم السبت، بمقتل أربعة عناصر من الجيش العراقي إثر هجوم لعصابات "داعش" في محافظة كركوك.وأشار المصدر إلى أن "عناصر "داعش" أقدمت فجر اليوم على شن هجوم على الجيش العراقي ضمن قضاء الدبس في محافظة كركوك".وأضاف أن "الهجوم أسفر عن مقتل أربعة جنود من الجيش العراقي"، لافتا إلى أن "عناصر "داعش" الإرهابية أقدمت على سرقة أجهزة النداء وهواتف الجنود وأسلحتهم".يذكر أن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، أعلن يوم أمس الجمعة، إن قواته قتلت اثنين من تنظيم "داعش" الإرهابي في كركوك.وتخوض القوات العراقية معارك في عدد من المحافظات منها نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار وضواحي بغداد، للقضاء على ما تبقى من عناصر "داعش".وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم، الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلناً إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
https://sputnikarabic.ae/20221119/مقتل-4-من-عناصر-الجيش-العراقي-في-هجوم-لـ-داعش-في-كركوك-1070322877.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
توقيف ضابط استخبارات في الجيش العراقي بعد الحادث الإرهابي في كركوك
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أصدر قائد عمليات كركوك، الفريق الركن، علي الفريجي، اليوم السبت، أمرا بتوقيف ضابط استخبارات بالجيش في محافظة كركوك العراقية، بعد مقتل أربعة عناصر من الجيش العراقي، في هجوم نسب إلى تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة).
وحمّل الفريجي آمر اللواء وآمر الفوج "مسؤولية الإهمال الذي تسبب بالحادث الإرهابي الذي أدى إلى استشهاد 4 جنود وسرقة أجهزة النداء وأسلحتهم"، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، في بيان لها، عن "وصول وفد أمني رفيع المستوى إلى كركوك، في مقدمته رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة، للوقوف على حيثيات الحادث الإجرامي على إحدى النقاط العسكرية".
وتابعت الوزارة أنه "تم فتح تحقيق بالحادث وتوقيف المقصرين فورا".
وفي سياق متصل، وجه محافظ كركوك، راكان سعيد الجبوري، طلبا بضرورة انتشار القوات الأمنية في كامل الحدود الإدارية للمحافظة، لملء الفراغات مع المحافظات المحاذية، من أجل منع تسلل الإرهابيين إلى كركوك.
وأفاد مصدر أمني لقناة "السومرية"
، اليوم السبت، بمقتل أربعة عناصر من الجيش العراقي إثر هجوم لعصابات "داعش" في محافظة كركوك.
وأشار المصدر إلى أن "عناصر "داعش" أقدمت فجر اليوم على شن هجوم على الجيش العراقي ضمن قضاء الدبس في محافظة كركوك".
وأضاف أن "الهجوم أسفر عن مقتل أربعة جنود من الجيش العراقي"، لافتا إلى أن "عناصر "داعش" الإرهابية
أقدمت على سرقة أجهزة النداء وهواتف الجنود وأسلحتهم".
يذكر أن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، أعلن يوم أمس الجمعة، إن قواته قتلت اثنين من تنظيم "داعش" الإرهابي في كركوك.
وتخوض القوات العراقية معارك
في عدد من المحافظات منها نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار وضواحي بغداد، للقضاء على ما تبقى من عناصر "داعش".
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"
(الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم، الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلناً إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".