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https://sputnikarabic.ae/20221119/مقتل-4-من-عناصر-الجيش-العراقي-في-هجوم-لـ-داعش-في-كركوك-1070322877.html
مقتل 4 من عناصر الجيش العراقي في هجوم لـ "داعش" في كركوك
مقتل 4 من عناصر الجيش العراقي في هجوم لـ "داعش" في كركوك
قتل أربعة عناصر من الجيش العراقي، اليوم السبت، في هجوم نسب إلى تنظيم "داعش" ( المحظور في روسيا وعدة دول). 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T09:03+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر أمني لقناة "السومرية" بمقتل أربعة عناصر من الجيش العراقي إثر هجوم لعصابات "داعش" في محافظة كركوك.وأشار المصدر إلى أن "عناصر "داعش" أقدمت فجر اليوم على شن هجوم على الجيش العراقي ضمن قضاء الدبس في محافظة كركوك".وأضاف أن "الهجوم أسفر عن مقتل أربعة جنود من الجيش العراقي"، لافتا إلى أن "عناصر "داعش" الإرهابية أقدمت على سرقة أجهزة النداء وهواتف الجنود وأسلحتهم".يذكر أن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، أعلن يوم أمس الجمعة، إن قواته قتلت إثنين من تنظيم "داعش" الإرهابي في كركوك.هذا وتخوض القوات العراقية معارك في عدد من المحافظات منها نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار وضواحي بغداد، للقضاء على ما تبقى من عناصر "داعش".وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم، الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلناً إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".وأكدت السلطات العراقية، في أكثر من مناسبة، سعيها إلى القضاء على التنظيمات الإرهابية في البلاد، وحصر السلاح بيد الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20221116/الجيش-العراقي-يعلن-مقتل-اثنين-من-تنظيم-داعش-الإرهابي-في-كركوك-1070240396.html
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العالم العربي, العراق
العالم العربي, العراق

مقتل 4 من عناصر الجيش العراقي في هجوم لـ "داعش" في كركوك

09:03 GMT 19.11.2022
© AFP 2022 / Azhar Shallalجنود الجيش العراقي
جنود الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
© AFP 2022 / Azhar Shallal
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قتل أربعة عناصر من الجيش العراقي، اليوم السبت، في هجوم نسب إلى تنظيم "داعش" ( المحظور في روسيا وعدة دول).
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر أمني لقناة "السومرية" بمقتل أربعة عناصر من الجيش العراقي إثر هجوم لعصابات "داعش" في محافظة كركوك.
وأشار المصدر إلى أن "عناصر "داعش" أقدمت فجر اليوم على شن هجوم على الجيش العراقي ضمن قضاء الدبس في محافظة كركوك".
وأضاف أن "الهجوم أسفر عن مقتل أربعة جنود من الجيش العراقي"، لافتا إلى أن "عناصر "داعش" الإرهابية أقدمت على سرقة أجهزة النداء وهواتف الجنود وأسلحتهم".
يذكر أن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، أعلن يوم أمس الجمعة، إن قواته قتلت إثنين من تنظيم "داعش" الإرهابي في كركوك.
هذا وتخوض القوات العراقية معارك في عدد من المحافظات منها نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار وضواحي بغداد، للقضاء على ما تبقى من عناصر "داعش".
وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم، الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلناً إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
الجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
الجيش العراقي يعلن مقتل اثنين من تنظيم "داعش" الإرهابي في كركوك
16 نوفمبر, 11:33 GMT
وأكدت السلطات العراقية، في أكثر من مناسبة، سعيها إلى القضاء على التنظيمات الإرهابية في البلاد، وحصر السلاح بيد الدولة.
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