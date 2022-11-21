عربي
https://sputnikarabic.ae/20221121/الحكومة-السودانية-تتسلم-مساعدات-إنسانية-من-بيلاروسيا-1070391908.html
الحكومة السودانية تتسلم مساعدات إنسانية من بيلاروسيا
الحكومة السودانية تتسلم مساعدات إنسانية من بيلاروسيا
أرسلت بيلاروسيا نحو 40 طنا من المساعدات الإنسانية، اليوم الاثنين، إلى السودان نيابة عن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T12:46+0000
2022-11-21T12:46+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1067001646_0:301:780:740_1920x0_80_0_0_656c64864923b711e950b7611a73f3cc.jpg
وقالت الخدمة الصحفية لوزارة حالات الطوارئ البيلاروسية إن "حكومة السودان ستحصل على وحدات ضخ بنزين ومولد ديزل ولحوم معلبة وحليب مكثف كامل مع السكر ودقيق قمح وبطانيات ومستحضرات طبية".وطلب السفير في بيلاروسيا محمد عمر موسى علي المساعدة لهذا البلد في اجتماع مع رئيس وزارة حالات الطوارئ البيلاروسية فاديم سينيافسكي.وكشفت وكالة الاستجابة للطوارئ التابعة للأمم المتحدة، في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن نحو 909 آلاف شخص تضرروا من الفيضانات في جنوب السودان، وهو ما يزيد بأكثر من الضعفين عن التقديرات الصادرة الشهر الماضي، حيث دمرت السيول المحاصيل والمنازل.وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في مذكرة إحاطة، أن جنوب السودان يعاني من أربع سنوات متتالية من الفيضانات، حيث أثرت الكارثة الآن على تسع ولايات من أصل عشر ولايات.وأضاف المكتب: "أفادت التقارير أن الفيضانات دمرت الماشية والمحاصيل وجرفت الطرق والجسور ودمرت المنازل والمدارس والمرافق الصحية وأغرقت الآبار والمراحيض، ما أدى إلى تلويث مصادر المياه وخطر تفشي الأمراض المنقولة بالمياه".
https://sputnikarabic.ae/20221119/السودان-يعلن-توقيع-اتفاق-مع-الصين-للحصول-على-منحة-بقيمة-13-مليار-دولار-لتنفيذ-مشروعات-حيوية-1070347028.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1067001646_0:228:780:813_1920x0_80_0_0_74199ebf7175c6fd74d8125861c10c7b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار السودان اليوم
أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار السودان اليوم

الحكومة السودانية تتسلم مساعدات إنسانية من بيلاروسيا

12:46 GMT 21.11.2022
© Photo / CANABI CONGRESSالسيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان
السيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
© Photo / CANABI CONGRESS
تابعنا عبرTelegram
أرسلت بيلاروسيا نحو 40 طنا من المساعدات الإنسانية، اليوم الاثنين، إلى السودان نيابة عن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.
وقالت الخدمة الصحفية لوزارة حالات الطوارئ البيلاروسية إن "حكومة السودان ستحصل على وحدات ضخ بنزين ومولد ديزل ولحوم معلبة وحليب مكثف كامل مع السكر ودقيق قمح وبطانيات ومستحضرات طبية".

يتم تسليم الشحنة بالطائرة، وتوجه موظفو قسم الإنقاذ برئاسة النائب الأول للوزير ألكسندر خدوليف إلى السودان.

وطلب السفير في بيلاروسيا محمد عمر موسى علي المساعدة لهذا البلد في اجتماع مع رئيس وزارة حالات الطوارئ البيلاروسية فاديم سينيافسكي.
وكشفت وكالة الاستجابة للطوارئ التابعة للأمم المتحدة، في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن نحو 909 آلاف شخص تضرروا من الفيضانات في جنوب السودان، وهو ما يزيد بأكثر من الضعفين عن التقديرات الصادرة الشهر الماضي، حيث دمرت السيول المحاصيل والمنازل.
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة الخرطوم، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
السودان يعلن توقيع اتفاق مع الصين للحصول على منحة بقيمة 13 مليار دولار لتنفيذ مشروعات حيوية
19 نوفمبر, 21:21 GMT
وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في مذكرة إحاطة، أن جنوب السودان يعاني من أربع سنوات متتالية من الفيضانات، حيث أثرت الكارثة الآن على تسع ولايات من أصل عشر ولايات.
وأضاف المكتب: "أفادت التقارير أن الفيضانات دمرت الماشية والمحاصيل وجرفت الطرق والجسور ودمرت المنازل والمدارس والمرافق الصحية وأغرقت الآبار والمراحيض، ما أدى إلى تلويث مصادر المياه وخطر تفشي الأمراض المنقولة بالمياه".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:49 GMTБойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19 نوفمبر, 20:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала