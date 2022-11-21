https://sputnikarabic.ae/20221121/الحكومة-السودانية-تتسلم-مساعدات-إنسانية-من-بيلاروسيا-1070391908.html
الحكومة السودانية تتسلم مساعدات إنسانية من بيلاروسيا
الحكومة السودانية تتسلم مساعدات إنسانية من بيلاروسيا
أرسلت بيلاروسيا نحو 40 طنا من المساعدات الإنسانية، اليوم الاثنين، إلى السودان نيابة عن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T12:46+0000
2022-11-21T12:46+0000
2022-11-21T12:46+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
أخبار السودان اليوم
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وقالت الخدمة الصحفية لوزارة حالات الطوارئ البيلاروسية إن "حكومة السودان ستحصل على وحدات ضخ بنزين ومولد ديزل ولحوم معلبة وحليب مكثف كامل مع السكر ودقيق قمح وبطانيات ومستحضرات طبية".وطلب السفير في بيلاروسيا محمد عمر موسى علي المساعدة لهذا البلد في اجتماع مع رئيس وزارة حالات الطوارئ البيلاروسية فاديم سينيافسكي.وكشفت وكالة الاستجابة للطوارئ التابعة للأمم المتحدة، في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن نحو 909 آلاف شخص تضرروا من الفيضانات في جنوب السودان، وهو ما يزيد بأكثر من الضعفين عن التقديرات الصادرة الشهر الماضي، حيث دمرت السيول المحاصيل والمنازل.وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في مذكرة إحاطة، أن جنوب السودان يعاني من أربع سنوات متتالية من الفيضانات، حيث أثرت الكارثة الآن على تسع ولايات من أصل عشر ولايات.وأضاف المكتب: "أفادت التقارير أن الفيضانات دمرت الماشية والمحاصيل وجرفت الطرق والجسور ودمرت المنازل والمدارس والمرافق الصحية وأغرقت الآبار والمراحيض، ما أدى إلى تلويث مصادر المياه وخطر تفشي الأمراض المنقولة بالمياه".
https://sputnikarabic.ae/20221119/السودان-يعلن-توقيع-اتفاق-مع-الصين-للحصول-على-منحة-بقيمة-13-مليار-دولار-لتنفيذ-مشروعات-حيوية-1070347028.html
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أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار السودان اليوم
أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار السودان اليوم
الحكومة السودانية تتسلم مساعدات إنسانية من بيلاروسيا
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أرسلت بيلاروسيا نحو 40 طنا من المساعدات الإنسانية، اليوم الاثنين، إلى السودان نيابة عن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.
وقالت الخدمة الصحفية لوزارة حالات الطوارئ البيلاروسية إن "حكومة السودان ستحصل على وحدات ضخ بنزين ومولد ديزل ولحوم معلبة وحليب مكثف كامل مع السكر ودقيق قمح وبطانيات ومستحضرات طبية".
يتم تسليم الشحنة بالطائرة، وتوجه موظفو قسم الإنقاذ برئاسة النائب الأول للوزير ألكسندر خدوليف إلى السودان.
وطلب السفير في بيلاروسيا محمد عمر موسى علي المساعدة لهذا البلد في اجتماع مع رئيس وزارة حالات الطوارئ البيلاروسية فاديم سينيافسكي.
وكشفت وكالة الاستجابة للطوارئ التابعة للأمم المتحدة، في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن نحو 909 آلاف شخص تضرروا من الفيضانات في جنوب السودان، وهو ما يزيد بأكثر من الضعفين عن التقديرات الصادرة الشهر الماضي، حيث دمرت السيول المحاصيل والمنازل.
وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية
"أوتشا" في مذكرة إحاطة، أن جنوب السودان يعاني من أربع سنوات متتالية من الفيضانات، حيث أثرت الكارثة الآن على تسع ولايات من أصل عشر ولايات.
وأضاف المكتب: "أفادت التقارير أن الفيضانات دمرت الماشية والمحاصيل وجرفت الطرق والجسور ودمرت المنازل والمدارس والمرافق الصحية وأغرقت الآبار والمراحيض، ما أدى إلى تلويث مصادر المياه وخطر تفشي الأمراض المنقولة بالمياه".