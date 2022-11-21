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https://sputnikarabic.ae/20221121/الوفد-السوري-يصل-إلى-أستانا-للمشاركة-في-الاجتماع-الدولي-التاسع-عشر-حول-سوريا-1070398821.html
الوفد السوري يصل إلى أستانا للمشاركة في الاجتماع الدولي التاسع عشر حول سوريا
الوفد السوري يصل إلى أستانا للمشاركة في الاجتماع الدولي التاسع عشر حول سوريا
وصل إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا، اليوم الاثنين، الوفد السوري للمشاركة في الاجتماع الدولي التاسع عشر حول سوريا. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T16:42+0000
2022-11-21T16:42+0000
أخبار سوريا اليوم
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دمشق- سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن "وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية وصل إلى العاصمة الكازاخية أستانا، اليوم، للمشاركة بالاجتماع الدولي التاسع عشر حول سوريا بموجب صيغة أستانا الذي ينطلق يوم غد ويستمر يومين".كانت وزارة الخارجية الكازاخستانية قد أعلنت، في بيان لها، أن وفد روسيا الاتحادية برئاسة ألكسندر لافرينتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ووفد إيران برئاسة مساعد وزير الخارجية علي أصغر خاجي سيشاركان في الاجتماع.وكانت كازاخستان قد استضافت، يومي 15 و16 حزيران/يونيو الماضي، الجولة الثامنة عشرة من الاجتماع الدولي حول سوريا بصيغة أستانا، حيث أكدت الدول الضامنة، في بيانها الختامي، تصميمها على مواصلة العمل لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، والوقوف ضد الأجندات الانفصالية وإدانتها الهجمات الإرهابية التي تستهدف منشآت مدنية في سوريا، وتؤدي إلى سقوط ضحايا أبرياء.وتهدف اللجنة الدستورية السورية التي بدأت عملها في 2019، إلى إعادة كتابة دستور جديد لسوريا، بمشاركة أطراف المعارضة السورية والحكومة، تمهيداً لإجراء عملية سياسية تضم جميع الأطياف السورية.
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أخبار سوريا اليوم
أخبار سوريا اليوم

الوفد السوري يصل إلى أستانا للمشاركة في الاجتماع الدولي التاسع عشر حول سوريا

16:42 GMT 21.11.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمحادثات أستانا في مدينة نور سلطان، كازاخستان 8 يوليو 2021
محادثات أستانا في مدينة نور سلطان، كازاخستان 8 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
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وصل إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا، اليوم الاثنين، الوفد السوري للمشاركة في الاجتماع الدولي التاسع عشر حول سوريا.
دمشق- سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن "وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية وصل إلى العاصمة الكازاخية أستانا، اليوم، للمشاركة بالاجتماع الدولي التاسع عشر حول سوريا بموجب صيغة أستانا الذي ينطلق يوم غد ويستمر يومين".

وسيعقد الوفد اجتماعات عدة مع عدد من الوفود المشاركة حيث سيتم التركيز على تطورات الأوضاع في سوريا والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب وتوطيد الاستقرار والانعكاسات السلبية للإجراءات القسرية اللامشروعة التي تفرضها الولايات المتحدة والدول الأوروبية سواء على الوضع المعيشي والإنساني أو لإعاقة عملية إعادة الإعمار والتي تشكل لازمة أساسية لتوفير الظروف الملائمة لعودة المهجرين.

سانا
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
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08:02 GMT
كانت وزارة الخارجية الكازاخستانية قد أعلنت، في بيان لها، أن وفد روسيا الاتحادية برئاسة ألكسندر لافرينتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ووفد إيران برئاسة مساعد وزير الخارجية علي أصغر خاجي سيشاركان في الاجتماع.
وكانت كازاخستان قد استضافت، يومي 15 و16 حزيران/يونيو الماضي، الجولة الثامنة عشرة من الاجتماع الدولي حول سوريا بصيغة أستانا، حيث أكدت الدول الضامنة، في بيانها الختامي، تصميمها على مواصلة العمل لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، والوقوف ضد الأجندات الانفصالية وإدانتها الهجمات الإرهابية التي تستهدف منشآت مدنية في سوريا، وتؤدي إلى سقوط ضحايا أبرياء.
وتهدف اللجنة الدستورية السورية التي بدأت عملها في 2019، إلى إعادة كتابة دستور جديد لسوريا، بمشاركة أطراف المعارضة السورية والحكومة، تمهيداً لإجراء عملية سياسية تضم جميع الأطياف السورية.
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