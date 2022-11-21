https://sputnikarabic.ae/20221121/بوتين-سياسة-المغامرة-لبعض-الدول-الغربية-أدت-إلى-اختلال-التوازن-في-الغذاء-العالمي-1070395961.html
بوتين: "سياسة المغامرة" لبعض الدول الغربية أدت إلى اختلال التوازن في الغذاء العالمي
بوتين: "سياسة المغامرة" لبعض الدول الغربية أدت إلى اختلال التوازن في الغذاء العالمي
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن سياسة المغامرة غير المهنية لبعض الدول الغربية أدت إلى اختلال التوازن في الغذاء العالمي. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T14:59+0000
2022-11-21T14:59+0000
2022-11-21T14:59+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
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وقال بوتين في حديث حول الثروة الزراعية والحيوانية في روسيا: "نحن نوفر احتياجاتنا ونحن من بين المنتجين الرائدين في العالم، نساعد وسنواصل مساعدة البلدان التي تواجه نقصًا في الغذاء بسبب الاختلالات التي تسببها المغامرة دون أي مبالغة، أو سياسة المغامرة، غير المهنية لبعض الدول الغربية".ونوه بوتين إلى إن مهام زيادة الاكتفاء الذاتي مهمة للغاية في مواجهة ضغوط العقوبات، وقد نجحت جميع الإجراءات لدعم مجمع الصناعات الزراعية.وأشار إلى أن "مشاريع مثل مناطق تربية الدواجن في مركز التربية في مدينة تيومين مصممة لتعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء، وتزويد الاقتصاد بمواد التدجين المحلي".وأضاف أن "القرارات التي اتخذت في وقت سابق لدعم مجمع الصناعات الزراعية وعلوم الصناعة نجحت، حيث توفر روسيا احتياجاتها، وتساعد البلدان التي تواجه نقصًا في الغذاء".
https://sputnikarabic.ae/20221121/بوتين-يخطط-للقاء-باشينيان-في-إطار-قمة-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1070376145.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا
بوتين: "سياسة المغامرة" لبعض الدول الغربية أدت إلى اختلال التوازن في الغذاء العالمي
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن سياسة المغامرة غير المهنية لبعض الدول الغربية أدت إلى اختلال التوازن في الغذاء العالمي.
وقال بوتين في حديث حول الثروة الزراعية والحيوانية في روسيا: "نحن نوفر احتياجاتنا ونحن من بين المنتجين الرائدين في العالم، نساعد وسنواصل مساعدة البلدان التي تواجه نقصًا في الغذاء بسبب الاختلالات التي تسببها المغامرة دون أي مبالغة، أو سياسة المغامرة، غير المهنية لبعض الدول الغربية".
روسيا اليوم تضمن الأمن الغذائي في معظم المعايير الرئيسية.
ونوه بوتين إلى إن مهام زيادة الاكتفاء الذاتي مهمة للغاية في مواجهة ضغوط العقوبات، وقد نجحت جميع الإجراءات لدعم مجمع الصناعات الزراعية.
اليوم، في الحدث الذي خططنا له يبدو أننا نتعامل وسنتعامل فقط مع القضايا القطاعية، وفي الوقت نفسه، فهي مهمة للغاية للاقتصاد ككل، لزيادة اكتفائنا في منطقة مهمة مثل مجمع الصناعات الزراعية.
وأشار إلى أن "مشاريع مثل مناطق تربية الدواجن في مركز التربية في مدينة تيومين مصممة لتعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء، وتزويد الاقتصاد بمواد التدجين المحلي".
هذه دون أي مبالغة مسألة تتعلق بسيادتنا التكنولوجية والعلمية والغذائية والاستدامة وملء السوق الروسية بأغذية عالية الجودة وبأسعار معقولة في مواجهة ضغوط العقوبات، في ظل تحديات الغذاء العالمية تصبح هذه المهام متساوية بالأهمية.
وأضاف أن
"القرارات التي اتخذت في وقت سابق لدعم مجمع الصناعات الزراعية وعلوم الصناعة نجحت، حيث توفر روسيا احتياجاتها، وتساعد البلدان التي تواجه نقصًا في الغذاء".