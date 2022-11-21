https://sputnikarabic.ae/20221121/بوتين-يوقع-قانونا-بزيادة-الضرائب-على-قطاعي-الغاز-والنفط-1070392325.html
بوتين يوقع قانونا بزيادة الضرائب على قطاعي الغاز والنفط
بوتين يوقع قانونا بزيادة الضرائب على قطاعي الغاز والنفط
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، على قانون تشكيل الميزانية، والذي يزيد على وجه الخصوص العبء الضريبي على صناعات الغاز والنفط في البلاد في... 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T13:15+0000
2022-11-21T13:15+0000
2022-11-21T13:15+0000
روسيا
اقتصاد
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تنص الوثيقة المنشورة على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على سحب إضافي من شركة غازبروم في الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025 بمبلغ 50 مليار روبل شهريًا، أي ما مجموعه 1.8 تريليون روبل.وينص أيضًا على تعديل معدل الضريبة ابتداءً من 1 يناير/ كانون الثاني 2023، عند حساب ضرائب الغاز الطبيعي، وليس من 1 يوليو/ تموز، وفقًا لإصدار القراءة الأولى.وفي البداية، كان من المفترض أن تؤدي هذه الإجراءات مجتمعة إلى زيادة عائدات ضرائب الغاز بأكثر من 2 تريليون روبل على مدى ثلاث سنوات.علاوة على ذلك، ينطبق هذا على المنظمات المنتجة للغاز الطبيعي المسال والتي قامت بحلول نهاية عام 2022، بتصدير دفعة واحدة على الأقل من هذا الغاز.وزيادة مؤقتة (من 1 يناير إلى 31 مارس 2023) لمعدلات استخراج المعادن بمقدار 380 روبل للطن لجميع درجات الفحم، باستثناء البني، حيث ستوفر ميزانية إضافية تبلغ نحو 30 مليار روبل.
https://sputnikarabic.ae/20221111/روسيا-نمو-فائض-الموازنة-بأكثر-من-الضعف-بفضل-مكاسب-غازبروم-1070067363.html
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روسيا, اقتصاد
بوتين يوقع قانونا بزيادة الضرائب على قطاعي الغاز والنفط
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وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، على قانون تشكيل الميزانية، والذي يزيد على وجه الخصوص العبء الضريبي على صناعات الغاز والنفط في البلاد في 2023-2025.
تنص الوثيقة المنشورة على البوابة
الرسمية للمعلومات القانونية على سحب إضافي من شركة غازبروم في الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025 بمبلغ 50 مليار روبل شهريًا، أي ما مجموعه 1.8 تريليون روبل.
وينص أيضًا على تعديل معدل الضريبة ابتداءً من 1 يناير/ كانون الثاني 2023، عند حساب ضرائب الغاز الطبيعي، وليس من 1 يوليو/ تموز، وفقًا لإصدار القراءة الأولى.
وفي البداية، كان من المفترض أن تؤدي هذه الإجراءات مجتمعة إلى زيادة عائدات ضرائب الغاز بأكثر من 2 تريليون روبل على مدى ثلاث سنوات.
وزادت ضريبة الدخل لمصدري الغاز الطبيعي المسال في 2023-2025 بموجب القانون إلى 34%، مما سيزيد أيضًا إيرادات الميزانية الفيدرالية في عام 2023.
علاوة على ذلك، ينطبق هذا على المنظمات المنتجة للغاز الطبيعي المسال والتي قامت بحلول نهاية عام 2022، بتصدير دفعة واحدة على الأقل من هذا الغاز.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تؤدي الزيادة القانونية في العبء الضريبي على المنظمات المنتجة للنفط إلى زيادة إيرادات الميزانية من ضريبة الاستخراج على النفط في 2023-2025 بما مجموعه 629 مليار روبل.
وزيادة مؤقتة
(من 1 يناير إلى 31 مارس 2023) لمعدلات استخراج المعادن بمقدار 380 روبل للطن لجميع درجات الفحم، باستثناء البني، حيث ستوفر ميزانية إضافية تبلغ نحو 30 مليار روبل.