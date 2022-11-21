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https://sputnikarabic.ae/20221121/لوكاشينكو-يعتبر-أن-حادثة-الصواريخ-في-بولندا-مدبرة-1070375976.html
لوكاشينكو يعتبر أن حادثة الصواريخ في بولندا مدبرة
لوكاشينكو يعتبر أن حادثة الصواريخ في بولندا مدبرة
صرح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، أن الصاروخ الذي سقط على أراضي بولندا كان أوكرانيًا، والوضع ككل أشبه أن يكون مدبرا. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T09:55+0000
2022-11-21T09:55+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
بولندا
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ونقلت وكالة "بيلتا" عن لوكاشينكو أثناء لقائه رئيس جمهورية أدمورتيا الروسية: "حسنا لقد سقط شيء ما على أراضي بولندا لكن لا أحد يسأل سؤالًا أوليًا وهو لماذا هذا الصاروخ المسعور الذي أطلقه الجيش الأوكراني استدار واتجه في الاتجاه المعاكس (إلى الغرب)؟ أطلقوا جميعهم باتجاه الشرق حيث تحلق الصواريخ الروسية فليرد المتخصصون. لم يحدث ذلك أيضًا. لا توجد مثل هذه الحوادث".وأردف لوكاشينكو: "ما المواد التي ضربوها؟ إنهم صامتون والأمريكيون صامتون إنهم يفهمون أنهم يسيطرون على هذه المنطقة، ولماذا بالضبط خلال قمة مجموعة العشرين قاموا فجأة بمهاجمة دولة الناتو؟".كما لفت لوكاشينكو الانتباه إلى حقيقة أن سقوط صاروخ على أراضي بولندا يختفي بالفعل من الموضوعات التي أثارتها وسائل الإعلام الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20221109/اتصال-هاتفي-بين-بوتين-ولوكاشينكو-1069972120.html
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أخبار بيلاروسيا اليوم, بولندا
أخبار بيلاروسيا اليوم, بولندا

لوكاشينكو يعتبر أن حادثة الصواريخ في بولندا مدبرة

09:55 GMT 21.11.2022
© Sputnik . Sergey Bobylev/Pool / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
© Sputnik . Sergey Bobylev/Pool
/
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صرح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، أن الصاروخ الذي سقط على أراضي بولندا كان أوكرانيًا، والوضع ككل أشبه أن يكون مدبرا.
ونقلت وكالة "بيلتا" عن لوكاشينكو أثناء لقائه رئيس جمهورية أدمورتيا الروسية: "حسنا لقد سقط شيء ما على أراضي بولندا لكن لا أحد يسأل سؤالًا أوليًا وهو لماذا هذا الصاروخ المسعور الذي أطلقه الجيش الأوكراني استدار واتجه في الاتجاه المعاكس (إلى الغرب)؟ أطلقوا جميعهم باتجاه الشرق حيث تحلق الصواريخ الروسية فليرد المتخصصون. لم يحدث ذلك أيضًا. لا توجد مثل هذه الحوادث".

في تلك اللحظة عندما كان الأوكرانيون يطلقون صاروخ "إس 300" لم تكن هناك صواريخ (روسية) في الجو.

وأردف لوكاشينكو: "ما المواد التي ضربوها؟ إنهم صامتون والأمريكيون صامتون إنهم يفهمون أنهم يسيطرون على هذه المنطقة، ولماذا بالضبط خلال قمة مجموعة العشرين قاموا فجأة بمهاجمة دولة الناتو؟".
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
اتصال هاتفي بين بوتين ولوكاشينكو
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إنني أخشى استخلاص النتائج، لكن يبدو أن مثل هذه الحادثة اتفاقية ولا يوجد تفسير آخر نلجأ اليه.

كما لفت لوكاشينكو الانتباه إلى حقيقة أن سقوط صاروخ على أراضي بولندا يختفي بالفعل من الموضوعات التي أثارتها وسائل الإعلام الغربية.
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