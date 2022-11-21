https://sputnikarabic.ae/20221121/لوكاشينكو-يعتبر-أن-حادثة-الصواريخ-في-بولندا-مدبرة-1070375976.html
لوكاشينكو يعتبر أن حادثة الصواريخ في بولندا مدبرة
لوكاشينكو يعتبر أن حادثة الصواريخ في بولندا مدبرة
صرح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، أن الصاروخ الذي سقط على أراضي بولندا كان أوكرانيًا، والوضع ككل أشبه أن يكون مدبرا. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T09:55+0000
2022-11-21T09:55+0000
2022-11-21T09:55+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
بولندا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/10/1067826970_0:75:3385:1979_1920x0_80_0_0_0a299a4045da7265e5f2d84d57310aa9.jpg
ونقلت وكالة "بيلتا" عن لوكاشينكو أثناء لقائه رئيس جمهورية أدمورتيا الروسية: "حسنا لقد سقط شيء ما على أراضي بولندا لكن لا أحد يسأل سؤالًا أوليًا وهو لماذا هذا الصاروخ المسعور الذي أطلقه الجيش الأوكراني استدار واتجه في الاتجاه المعاكس (إلى الغرب)؟ أطلقوا جميعهم باتجاه الشرق حيث تحلق الصواريخ الروسية فليرد المتخصصون. لم يحدث ذلك أيضًا. لا توجد مثل هذه الحوادث".وأردف لوكاشينكو: "ما المواد التي ضربوها؟ إنهم صامتون والأمريكيون صامتون إنهم يفهمون أنهم يسيطرون على هذه المنطقة، ولماذا بالضبط خلال قمة مجموعة العشرين قاموا فجأة بمهاجمة دولة الناتو؟".كما لفت لوكاشينكو الانتباه إلى حقيقة أن سقوط صاروخ على أراضي بولندا يختفي بالفعل من الموضوعات التي أثارتها وسائل الإعلام الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20221109/اتصال-هاتفي-بين-بوتين-ولوكاشينكو-1069972120.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/10/1067826970_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_fb0d3abc864deec918db793b16f41534.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار بيلاروسيا اليوم, بولندا
أخبار بيلاروسيا اليوم, بولندا
لوكاشينكو يعتبر أن حادثة الصواريخ في بولندا مدبرة
تابعنا عبر
صرح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، أن الصاروخ الذي سقط على أراضي بولندا كان أوكرانيًا، والوضع ككل أشبه أن يكون مدبرا.
ونقلت وكالة "بيلتا
" عن لوكاشينكو أثناء لقائه رئيس جمهورية أدمورتيا الروسية: "حسنا لقد سقط شيء ما على أراضي بولندا لكن لا أحد يسأل سؤالًا أوليًا وهو لماذا هذا الصاروخ المسعور الذي أطلقه الجيش الأوكراني استدار واتجه في الاتجاه المعاكس (إلى الغرب)؟ أطلقوا جميعهم باتجاه الشرق حيث تحلق الصواريخ الروسية فليرد المتخصصون. لم يحدث ذلك أيضًا. لا توجد مثل هذه الحوادث".
في تلك اللحظة عندما كان الأوكرانيون يطلقون صاروخ "إس 300" لم تكن هناك صواريخ (روسية) في الجو.
وأردف لوكاشينكو: "ما المواد التي ضربوها؟ إنهم صامتون والأمريكيون صامتون إنهم يفهمون أنهم يسيطرون على هذه المنطقة، ولماذا بالضبط خلال قمة مجموعة العشرين قاموا فجأة بمهاجمة دولة الناتو؟".
إنني أخشى استخلاص النتائج، لكن يبدو أن مثل هذه الحادثة اتفاقية ولا يوجد تفسير آخر نلجأ اليه.
كما لفت لوكاشينكو الانتباه إلى حقيقة أن سقوط صاروخ على أراضي بولندا
يختفي بالفعل من الموضوعات التي أثارتها وسائل الإعلام الغربية.