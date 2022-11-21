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https://sputnikarabic.ae/20221121/مدرب-منتخب-الدنمارك-جئنا-إلى-قطر-للفوز-بكأس-العالم-1070396987.html
مدرب منتخب الدنمارك: جئنا إلى قطر للفوز بكأس العالم
مدرب منتخب الدنمارك: جئنا إلى قطر للفوز بكأس العالم
قال كاسبير هجولماند مدرب الدنمارك، اليوم الاثنين، إن فريقه جاء إلى قطر للفوز بكأس العالم، فيما يستعد للمباراة الافتتاحية للمجموعة الرابعة ضد تونس. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T15:39+0000
2022-11-21T15:39+0000
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وبلغ الدنماركيون الدور النصف النهائي بطولة أوروبا، العام الماضي، رغم خسارة مباراتهم الافتتاحية بعد سقوط نجم الفريق كريستيان إريكسن على أرض الملعب بسبب سكتة قلبية.جاء المنتخب الدنمارك إلى البطولة بعد سلسلة تصفيات قوية وفاز مرتين في دوري الأمم على منافسه الفرنسي، بطل العالم لنسخة عام 2018، التي لعبت في روسيا.وقال هجولماند قبل المواجهة يوم الثلاثاء على استاد المدينة التعليمية: "حلمنا هو الفوز بشيء ما. لذلك عندما تشارك في بطولة، فإن هذه المجموعة من اللاعبين لديها الجودة للفوز، وأقصد الفوز بكل شيء".من المرجح أن يتنافس الدنماركيون على المركز الأول مع فرنسا بطلة العالم، ومن المقرر أن يلعب وصيف المجموعة مع صاحب الأول من المجموعة الثالثة التي يتنافس فيها كل من الأرجنتين والمكسيك وبولندا والسعودية.أعرب هجولماند، الذي يواجه فريقه أيضا منتخب أستراليا في دور المجموعات، تفاؤله بشأن فرص فريقه مع عودة إريكسن بقوة إلى الفريق وفي أفضل حالاته.وأضاف هجولماند: "هل نحن المرشحون؟ لدينا مجموعة جيدة جدا من اللاعبين يعملون معا وأفضل طريقة للفوز بكل شيء هو أن نحلم بأحلام كبيرة".
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أخبار الدنمارك, قطر, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022, رياضة
أخبار الدنمارك, قطر, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022, رياضة

مدرب منتخب الدنمارك: جئنا إلى قطر للفوز بكأس العالم

15:39 GMT 21.11.2022
© AFP 2022 / LISELOTTE SABROEالمنتخب الدنماركي
المنتخب الدنماركي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
© AFP 2022 / LISELOTTE SABROE
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قال كاسبير هجولماند مدرب الدنمارك، اليوم الاثنين، إن فريقه جاء إلى قطر للفوز بكأس العالم، فيما يستعد للمباراة الافتتاحية للمجموعة الرابعة ضد تونس.
وبلغ الدنماركيون الدور النصف النهائي بطولة أوروبا، العام الماضي، رغم خسارة مباراتهم الافتتاحية بعد سقوط نجم الفريق كريستيان إريكسن على أرض الملعب بسبب سكتة قلبية.
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جاء المنتخب الدنمارك إلى البطولة بعد سلسلة تصفيات قوية وفاز مرتين في دوري الأمم على منافسه الفرنسي، بطل العالم لنسخة عام 2018، التي لعبت في روسيا.
وقال هجولماند قبل المواجهة يوم الثلاثاء على استاد المدينة التعليمية: "حلمنا هو الفوز بشيء ما. لذلك عندما تشارك في بطولة، فإن هذه المجموعة من اللاعبين لديها الجودة للفوز، وأقصد الفوز بكل شيء".
من المرجح أن يتنافس الدنماركيون على المركز الأول مع فرنسا بطلة العالم، ومن المقرر أن يلعب وصيف المجموعة مع صاحب الأول من المجموعة الثالثة التي يتنافس فيها كل من الأرجنتين والمكسيك وبولندا والسعودية.
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أعرب هجولماند، الذي يواجه فريقه أيضا منتخب أستراليا في دور المجموعات، تفاؤله بشأن فرص فريقه مع عودة إريكسن بقوة إلى الفريق وفي أفضل حالاته.
وأضاف هجولماند: "هل نحن المرشحون؟ لدينا مجموعة جيدة جدا من اللاعبين يعملون معا وأفضل طريقة للفوز بكل شيء هو أن نحلم بأحلام كبيرة".
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