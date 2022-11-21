https://sputnikarabic.ae/20221121/وزير-التعليم-في-زيمبابوي-لـسبوتنيك-توقيع-مذكرة-تفاهم-مع-روساتوم-للتعاون-في-مجال-الطاقة-النووية-1070403190.html

وزير التعليم في زيمبابوي لـ"سبوتنيك": توقيع مذكرة تفاهم مع "روساتوم" للتعاون في مجال الطاقة النووية

وزير التعليم في زيمبابوي لـ"سبوتنيك": توقيع مذكرة تفاهم مع "روساتوم" للتعاون في مجال الطاقة النووية

أعرب وزير التعليم العالي والجامعي والابتكار والعلوم والتكنولوجيا في زيمبابوي، آمون مورويرا، اليوم الاثنين، عن سعادته بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة "روسآتوم"... 21.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-21T18:44+0000

2022-11-21T18:44+0000

2022-11-21T18:44+0000

روس آتوم

روسيا

زيمبابوي

العالم

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سوتشي - سبوتنيك. وقال مورويرا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش مؤتمر "آتوم إكسبو" في مدينة سوتشي الروسية، إن توقيع المذكرة يأتي كامتداد لتوقيع البلدين في حزيران/يونيو من العام الماضي، اتفاق شامل حول التعاون التقني والعلمي.وأشار الوزير إلى أن الاتفاق فتح الباب أمام التعاون مع المؤسسات الروسية، وتكلل بتوقيع مذكرة التفاهم مع شركة "روساتوم"، بهدف تدريب الكوادر البشرية في زيمبابوي فيما يخص المعرفة والمهارات في مجال الطاقة النووية.وتابع مورويرا، في حديثه لـ"سبوتنيك": "حتى يكون لدينا برنامج نووي للأغراض السلمية، نحتاج إلى تدريب الكوادر البشرية بشكل جيد وهذا ما توفره شركة روساتوم".وأشاد الوزير بالاتفاق مع الشركة الروسية، قائلاً إنها "أكبر مؤسسة علمية في مجال الطاقة النووية ونؤمن أن لدينا شراكة جيدة معها تساعدنا في تحقيق أهدافنا"، مضيفًا: "نحن سعداء حقًا بتوقيع مذكرة التفاهم، ما يسمح لنا بالانتقال إلى الخطوات التالية فيما يتعلق بالتنفيذ".وأوضح أن التعاون يسمح بإرسال طلاب من زيمبابوي إلى الجامعات الروسية، مشيرًا إلى وجود طلاب من بلاده بالفعل يدرسون في روسيا، "لكننا سوف نعمل على زيادة عدد الطلاب.. ونعتقد أن هناك احتمالية لزيادة العدد بعد توقيع المذكرة".

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