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https://sputnikarabic.ae/20221122/الأمم-المتحدة-ينبغي-التحقيق-في-التقارير-المتعلقة-بقتل-أسرى-الحرب-الروس-في-أوكرانيا-1070444456.html
الأمم المتحدة: ينبغي التحقيق في التقارير المتعلقة بقتل أسرى الحرب الروس في أوكرانيا
الأمم المتحدة: ينبغي التحقيق في التقارير المتعلقة بقتل أسرى الحرب الروس في أوكرانيا
قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في إفادة صحفية، إن التقارير التي تتحدث عن مقتل أسرى حرب روس على أيدي الجانب الأوكراني يجب أن تخضع... 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T18:17+0000
2022-11-22T18:17+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
منظمة الأمم المتحدة
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وطلب الصحفيون من حق التعليق على شريط الفيديو الذي يظهر القوات الأوكرانية وهي تعدم جنودا روس، حيث قال: "نحن قلقون بشأن أي انتهاكات لحقوق الإنسان، بغض النظر عمن يرتكبها".وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم أمس الاثنين، أن وسائل الإعلام التي زعمت وجود خطط إنتاج مشترك للطائرات المسيرة بين روسيا وإيران ملزمة توضيح مصادر معلوماتها.وقال بيسكوف للصحفيين عندما طُلب منه التعليق على المعلومات: "لا، بأي حال من الأحوال لا أعرف من أين حصلت "واشنطن بوست" على هذه المعلومات، تحتاج إلى الاتصال بهم".وأعلن بيسكوف أن روسيا سوف تبحث بنفسها عن أولئك الذين ارتكبوا إعدام أسرى الحرب الروس، ويجب العثور عليهم ومعاقبتهم.
https://sputnikarabic.ae/20221122/بوتين-روسيا-منفتحة-على-التعاون-في-بناء-كاسحات-الجليد-النووية-1070425090.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة: ينبغي التحقيق في التقارير المتعلقة بقتل أسرى الحرب الروس في أوكرانيا

18:17 GMT 22.11.2022
© AP Photo / Ted Shaffreyعلم الأمم المتحدة
علم الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
© AP Photo / Ted Shaffrey
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قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في إفادة صحفية، إن التقارير التي تتحدث عن مقتل أسرى حرب روس على أيدي الجانب الأوكراني يجب أن تخضع لتحقيق شامل.
وطلب الصحفيون من حق التعليق على شريط الفيديو الذي يظهر القوات الأوكرانية وهي تعدم جنودا روس، حيث قال: "نحن قلقون بشأن أي انتهاكات لحقوق الإنسان، بغض النظر عمن يرتكبها".

وأضاف: "يمكنك أن ترى أن رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، ماتيلدا بوغنر، حيث أنها قدمت تقريرًا الأسبوع الماضي قامت خلاله بلفت انتباه المراسلين والعالم بشكل عام إلى مشكلة السجناء الذين يقال إنهم قتلوا على يد الجانب الأوكراني، هذا يحتاج إلى معالجة، وهذا يحتاج إلى التحقيق بعناية".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
بوتين: روسيا منفتحة على التعاون في بناء كاسحات الجليد النووية
11:46 GMT
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم أمس الاثنين، أن وسائل الإعلام التي زعمت وجود خطط إنتاج مشترك للطائرات المسيرة بين روسيا وإيران ملزمة توضيح مصادر معلوماتها.
وقال بيسكوف للصحفيين عندما طُلب منه التعليق على المعلومات: "لا، بأي حال من الأحوال لا أعرف من أين حصلت "واشنطن بوست" على هذه المعلومات، تحتاج إلى الاتصال بهم".
وأعلن بيسكوف أن روسيا سوف تبحث بنفسها عن أولئك الذين ارتكبوا إعدام أسرى الحرب الروس، ويجب العثور عليهم ومعاقبتهم.
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