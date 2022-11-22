https://sputnikarabic.ae/20221122/الكرملين-ينفي-تسلم-بوتين-لمشروع-اتفاقية-سلام-مع-أوكرانيا-1070428168.html
الكرملين ينفي تسلم بوتين لمشروع اتفاقية سلام مع أوكرانيا
الكرملين ينفي تسلم بوتين لمشروع اتفاقية سلام مع أوكرانيا
فند المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، لوكالة "سبوتنيك"، التقارير التي زعمت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسلم أي مسودة اتفاق سلام... 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T12:53+0000
2022-11-22T12:53+0000
2022-11-22T13:13+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
الكرملين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1062725211_0:145:3042:1856_1920x0_80_0_0_16e0ec93cd300db360159587213fe054.jpg
ورد بيسكوف سلبا على سؤال حول ما إذا كان قد تم استلام مثل هذا المشروع حيث قال "لا".وذكرت وكالة "أوكراينسكا برافدا"، في وقت سابق، أنه عشية اجتماع قادة مجموعة العشرين، سلمت إحدى الدول الوسيطة إلى بوتين إطار عمل لاتفاق محتمل للمفاوضات المباشرة.وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأطراف المعنية لإنهاء الصراع في أوكرانيا.وفي مقابلة مع صحيفة "نيكي آسيا" أعرب ماكرون عن "تصميمه على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجميع الأطراف المهتمة بإنهاء الصراع" في أوكرانيا.كما أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله في عودة كييف إلى طاولة المفاوضات مع موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20221122/بيسكوف-يجب-مطالبة-أوكرانيا-بسحب-أسلحتها-الثقيلة-من-المنطقة-المحيطة-بمحطة-زابوروجيه-1070423584.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1062725211_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_33ae3a8acbd49704df83446f9907a62f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, الكرملين
روسيا, فلاديمير بوتين, الكرملين
الكرملين ينفي تسلم بوتين لمشروع اتفاقية سلام مع أوكرانيا
12:53 GMT 22.11.2022 (تم التحديث: 13:13 GMT 22.11.2022) تابعنا عبر
فند المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، لوكالة "سبوتنيك"، التقارير التي زعمت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسلم أي مسودة اتفاق سلام مع أوكرانيا قبل قمة مجموعة العشرين.
ورد بيسكوف سلبا على سؤال حول ما إذا كان قد تم استلام مثل هذا المشروع حيث قال "لا".
لم يذهب بوتين إلى قمة مجموعة العشرين، وكان الوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف، حيث أوضح الكرملين من خلال ذلك بضرورة وجود الرئيس في روسيا.
وذكرت وكالة "أوكراينسكا برافدا"، في وقت سابق، أنه عشية اجتماع قادة مجموعة العشرين، سلمت إحدى الدول الوسيطة إلى بوتين إطار عمل لاتفاق محتمل للمفاوضات المباشرة.
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأطراف المعنية لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
وفي مقابلة مع صحيفة "نيكي آسيا"
أعرب ماكرون عن "تصميمه على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجميع الأطراف المهتمة بإنهاء الصراع" في أوكرانيا.
كما أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله في عودة كييف إلى طاولة المفاوضات مع موسكو.