https://sputnikarabic.ae/20221122/بيسكوف-يجب-مطالبة-أوكرانيا-بسحب-أسلحتها-الثقيلة-من-المنطقة-المحيطة-بمحطة-زابوروجيه-1070423584.html

بيسكوف: يجب مطالبة أوكرانيا بسحب أسلحتها الثقيلة من المنطقة المحيطة بمحطة زابوروجيه

بيسكوف: يجب مطالبة أوكرانيا بسحب أسلحتها الثقيلة من المنطقة المحيطة بمحطة زابوروجيه

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه يجب مطالبة أوكرانيا بسحب أسلحتها الثقيلة من المنطقة المحيطة بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية ووقف... 22.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-22T10:52+0000

2022-11-22T10:52+0000

2022-11-22T10:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

دميتري بيسكوف

محطة زابوروجيه للطاقة النووية

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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "يجب أن نطالب أوكرانيا بسحب هذه الأسلحة الثقيلة، ووقف القصف، ووقف تعريض القارة الأوروبية للخطر".وأشار إلى أن التهديد الذي يتربص المحطة يمثله من يقصفها وهي مدفعية القوات المسلحة الأوكرانية.وفي وقت سابق، اعتبر عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن الخيار الغربي لإنشاء منطقة آمنة حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، غير مقبول، والذي ينص على نزع السلاح في إنرغودار.وقال روغوف على الهواء في برنامج "سولوفيوف لايف": "يحاول الغرب مع زيلينسكي، المضي قدمًا في خيار ما يسمى بالمنطقة الآمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية. سيكون ذلك جيدًا، لكن كلمة" الأمن "تعني تجريد إنرغودار من السلاح، حيث نفهم تمامًا أن ظهور مقاتلي زيلينسكي على الفور مضمون. بعد أن سيطروا على المحطة النووية، لا سمح الله، سوف ينخرطون بشكل طبيعي في مستويات أعلى بكثير من الابتزاز مما يفعلون اليوم".ووفقا له، فإن توالي الهجمات على محطة زابوروجيه للطاقة النووية يتناقص فقط بعد قمع مواقع إطلاق النار الأوكرانية على الضفة اليمنى المقابلة لنهر دنيبر في نيكوبول ومارغانيتس.

https://sputnikarabic.ae/20221122/سلطات-زابوروجيه-ترفض-المقترح-الغربي-لإنشاء-منطقة-آمنة-حول-محطة-الطاقة-النووية-1070409549.html

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روسيا, دميتري بيسكوف, محطة زابوروجيه للطاقة النووية