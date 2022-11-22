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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221122/بيسكوف-يجب-مطالبة-أوكرانيا-بسحب-أسلحتها-الثقيلة-من-المنطقة-المحيطة-بمحطة-زابوروجيه-1070423584.html
بيسكوف: يجب مطالبة أوكرانيا بسحب أسلحتها الثقيلة من المنطقة المحيطة بمحطة زابوروجيه
بيسكوف: يجب مطالبة أوكرانيا بسحب أسلحتها الثقيلة من المنطقة المحيطة بمحطة زابوروجيه
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه يجب مطالبة أوكرانيا بسحب أسلحتها الثقيلة من المنطقة المحيطة بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية ووقف... 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T10:52+0000
2022-11-22T10:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
دميتري بيسكوف
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "يجب أن نطالب أوكرانيا بسحب هذه الأسلحة الثقيلة، ووقف القصف، ووقف تعريض القارة الأوروبية للخطر".وأشار إلى أن التهديد الذي يتربص المحطة يمثله من يقصفها وهي مدفعية القوات المسلحة الأوكرانية.وفي وقت سابق، اعتبر عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن الخيار الغربي لإنشاء منطقة آمنة حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، غير مقبول، والذي ينص على نزع السلاح في إنرغودار.وقال روغوف على الهواء في برنامج "سولوفيوف لايف": "يحاول الغرب مع زيلينسكي، المضي قدمًا في خيار ما يسمى بالمنطقة الآمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية. سيكون ذلك جيدًا، لكن كلمة" الأمن "تعني تجريد إنرغودار من السلاح، حيث نفهم تمامًا أن ظهور مقاتلي زيلينسكي على الفور مضمون. بعد أن سيطروا على المحطة النووية، لا سمح الله، سوف ينخرطون بشكل طبيعي في مستويات أعلى بكثير من الابتزاز مما يفعلون اليوم".ووفقا له، فإن توالي الهجمات على محطة زابوروجيه للطاقة النووية يتناقص فقط بعد قمع مواقع إطلاق النار الأوكرانية على الضفة اليمنى المقابلة لنهر دنيبر في نيكوبول ومارغانيتس.
https://sputnikarabic.ae/20221122/سلطات-زابوروجيه-ترفض-المقترح-الغربي-لإنشاء-منطقة-آمنة-حول-محطة-الطاقة-النووية-1070409549.html
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روسيا, دميتري بيسكوف, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا, دميتري بيسكوف, محطة زابوروجيه للطاقة النووية

بيسكوف: يجب مطالبة أوكرانيا بسحب أسلحتها الثقيلة من المنطقة المحيطة بمحطة زابوروجيه

10:52 GMT 22.11.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه يجب مطالبة أوكرانيا بسحب أسلحتها الثقيلة من المنطقة المحيطة بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية ووقف القصف.
وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "يجب أن نطالب أوكرانيا بسحب هذه الأسلحة الثقيلة، ووقف القصف، ووقف تعريض القارة الأوروبية للخطر".
وأشار إلى أن التهديد الذي يتربص المحطة يمثله من يقصفها وهي مدفعية القوات المسلحة الأوكرانية.
وفي وقت سابق، اعتبر عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن الخيار الغربي لإنشاء منطقة آمنة حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، غير مقبول، والذي ينص على نزع السلاح في إنرغودار.
وفقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتفقد محطة زابوروجيه النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات زابوروجيه ترفض المقترح الغربي لإنشاء منطقة آمنة حول محطة الطاقة النووية
07:30 GMT
وقال روغوف على الهواء في برنامج "سولوفيوف لايف": "يحاول الغرب مع زيلينسكي، المضي قدمًا في خيار ما يسمى بالمنطقة الآمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية. سيكون ذلك جيدًا، لكن كلمة" الأمن "تعني تجريد إنرغودار من السلاح، حيث نفهم تمامًا أن ظهور مقاتلي زيلينسكي على الفور مضمون. بعد أن سيطروا على المحطة النووية، لا سمح الله، سوف ينخرطون بشكل طبيعي في مستويات أعلى بكثير من الابتزاز مما يفعلون اليوم".
ووفقا له، فإن توالي الهجمات على محطة زابوروجيه للطاقة النووية يتناقص فقط بعد قمع مواقع إطلاق النار الأوكرانية على الضفة اليمنى المقابلة لنهر دنيبر في نيكوبول ومارغانيتس.
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