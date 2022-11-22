عربي
https://sputnikarabic.ae/20221122/تقرير-أمريكا-تعين-ممثلا-خاصا-للشؤون-الفلسطينية-في-خطوة-أولى-من-نوعها-1070448408.html
تقرير: أمريكا تعين ممثلا خاصا للشؤون الفلسطينية في خطوة أولى من نوعها
تقرير: أمريكا تعين ممثلا خاصا للشؤون الفلسطينية في خطوة أولى من نوعها
عينت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ممثلا خاصا جديدا للشؤون الفلسطينية، وهو أول منصب في وزارة الخارجية مقره في واشنطن سيركز فقط على الأمور المتعلقة بفلسطين. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T21:56+0000
2022-11-22T21:57+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101371/79/1013717984_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_9d3a9b84abef682b3387c1156d9adbbc.jpg
واشنطن- سبوتنيك. وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية، بأن الإدارة أبلغت الكونغرس بتعيين هادي عمرو ممثلا خاصا جديدا.وذكر التقرير أن عمرو، الذي شغل العامين الماضيين منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية- الفلسطينية، سيعمل في المنصب الجديد تحت إشراف مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى.وقال التقرير إن عمرو سيتواصل عن كثب مع الدبلوماسيين الأمريكيين في مكتب الشؤون الفلسطينية في القدس، وإن هذه الخطوة كانت قيد الإعداد لأشهر، مضيفا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لديه تحفظات على الخطة لكنه أعرب عن استعداده للعمل مع عمرو.وذكر التقرير أن وزارة الخارجية الأمريكية أخطرت الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها بهذه الخطوة، وكذلك رئيس الوزراء الجديد بنيامين نتنياهو. لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بإعادة فتح القنصلية العامة في القدس ورؤية حل الدولتين، وفقا للخارجية الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20221105/بلينكين-يدعو-إسرائيل-وفلسطين-إلى-وقف-التصعيد-بشكل-عاجل-في-الضفة-الغربية-1069857811.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101371/79/1013717984_482:0:2907:1819_1920x0_80_0_0_09f02bb8cf22f5d4db33ee59f9cc7bd9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

تقرير: أمريكا تعين ممثلا خاصا للشؤون الفلسطينية في خطوة أولى من نوعها

21:56 GMT 22.11.2022 (تم التحديث: 21:57 GMT 22.11.2022)
© AP Photo / Luis M. Alvarezوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
© AP Photo / Luis M. Alvarez
تابعنا عبرTelegram
عينت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ممثلا خاصا جديدا للشؤون الفلسطينية، وهو أول منصب في وزارة الخارجية مقره في واشنطن سيركز فقط على الأمور المتعلقة بفلسطين.
واشنطن- سبوتنيك. وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية، بأن الإدارة أبلغت الكونغرس بتعيين هادي عمرو ممثلا خاصا جديدا.
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في ستوكهولم، السويد 2 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
بلينكين يدعو إسرائيل وفلسطين إلى وقف التصعيد بشكل عاجل في الضفة الغربية
5 نوفمبر, 14:36 GMT
وذكر التقرير أن عمرو، الذي شغل العامين الماضيين منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية- الفلسطينية، سيعمل في المنصب الجديد تحت إشراف مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى.
وقال التقرير إن عمرو سيتواصل عن كثب مع الدبلوماسيين الأمريكيين في مكتب الشؤون الفلسطينية في القدس، وإن هذه الخطوة كانت قيد الإعداد لأشهر، مضيفا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لديه تحفظات على الخطة لكنه أعرب عن استعداده للعمل مع عمرو.
وذكر التقرير أن وزارة الخارجية الأمريكية أخطرت الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها بهذه الخطوة، وكذلك رئيس الوزراء الجديد بنيامين نتنياهو. لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بإعادة فتح القنصلية العامة في القدس ورؤية حل الدولتين، وفقا للخارجية الأمريكية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала