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https://sputnikarabic.ae/20221122/فون-دير-لاين-تخصيص-26-مليار-دولار-إضافية-لإعادة-إعمار-أوكرانيا-1070445875.html
فون دير لاين: تخصيص 2.6 مليار دولار إضافية لإعادة إعمار أوكرانيا
فون دير لاين: تخصيص 2.6 مليار دولار إضافية لإعادة إعمار أوكرانيا
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي خصص 2.5 مليار يورو إضافية (2.6 مليار دولار) لدعم أوكرانيا. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T20:18+0000
2022-11-22T20:18+0000
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وقالت فون دير لاين في تغريدة: "تصرف المفوضية الأوروبية 2.5 مليار يورو إضافية لأوكرانيا، ونخطط لـ18 مليار يورو (أخرى) في عام 2023، مع صرف التمويل بانتظام للإصلاحات العاجلة والتعافي السريع مما يؤدي إلى إعادة إعمار ناجحة. سنواصل دعم (أوكرانيا) مهما استغرق الأمر".منذ أن بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، تقدم الدول الغربية إلى كييف مساعدات عسكرية ومالية وإنسانية. في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، قالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي سيخصص 987 مليون دولار كمساعدات طارئة لأوكرانيا لمساعدة البلاد في إصلاح البنية التحتية للطاقة.وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، اقترحت المفوضية الأوروبية خطة دعم غير مسبوقة بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا. وفقا لبيان المفوضية، ستساعد هذه الحزمة كييف على الاستمرار في دفع الأجور والمعاشات التقاعدية والحفاظ على تشغيل الخدمات العامة المهمة.
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أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا

فون دير لاين: تخصيص 2.6 مليار دولار إضافية لإعادة إعمار أوكرانيا

20:18 GMT 22.11.2022
© AP Photo / Burhan Ozbiliciرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي خصص 2.5 مليار يورو إضافية (2.6 مليار دولار) لدعم أوكرانيا.
وقالت فون دير لاين في تغريدة: "تصرف المفوضية الأوروبية 2.5 مليار يورو إضافية لأوكرانيا، ونخطط لـ18 مليار يورو (أخرى) في عام 2023، مع صرف التمويل بانتظام للإصلاحات العاجلة والتعافي السريع مما يؤدي إلى إعادة إعمار ناجحة. سنواصل دعم (أوكرانيا) مهما استغرق الأمر".
منذ أن بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، تقدم الدول الغربية إلى كييف مساعدات عسكرية ومالية وإنسانية. في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، قالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي سيخصص 987 مليون دولار كمساعدات طارئة لأوكرانيا لمساعدة البلاد في إصلاح البنية التحتية للطاقة.
وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، اقترحت المفوضية الأوروبية خطة دعم غير مسبوقة بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا. وفقا لبيان المفوضية، ستساعد هذه الحزمة كييف على الاستمرار في دفع الأجور والمعاشات التقاعدية والحفاظ على تشغيل الخدمات العامة المهمة.
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