عربي
https://sputnikarabic.ae/20221122/واشنطن-تسمح-باستيراد-النفط-من-مشروع-سخالين-2-الروسي-إلى-اليابان--1070448978.html
واشنطن تسمح باستيراد النفط من مشروع "سخالين-2" الروسي إلى اليابان
واشنطن تسمح باستيراد النفط من مشروع "سخالين-2" الروسي إلى اليابان
قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة سمحت بجميع المعاملات المتعلقة بالنقل البحري للنفط الخام من مشروع "سخالين-2" فقط للواردات إلى اليابان حتى 30... 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T23:44+0000
2022-11-22T23:44+0000
روسيا
أخبار النفط الروسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/01/1064489322_0:72:3073:1800_1920x0_80_0_0_825fb39895151684b4fe7cc718fd7c8f.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقالت وزارة الخزانة يوم الثلاثاء: "يأذن الترخيص العام رقم 55، حتى الساعة 12:01 صباحا بتوقيت النهار الشرقي في 30 سبتمبر/ أيلول 2023، بجميع المعاملات المحظورة بموجب التحديد المتعلق بالنقل البحري للنفط الخام الناشئ عن مشروع سخالين-2 ("المنتج الثانوي سخالين-2"، شريطة أن يكون مخصصا للاستيراد إلى اليابان فقط".وفي يونيو/ حزيران، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن التدابير الاقتصادية الخاصة في قطاع الوقود والطاقة وسط إجراءات غير ودية من الدول الأجنبية.ونص المرسوم على تغيير مشغل سخالين-2، وفقا للمرسوم، سيتم تسليم ممتلكات سخالين للطاقة إلى ملكية روسيا مع النقل المتزامن إلى المشغل الجديد للاستخدام المجاني.وستحتفظ شركة غازبروم بحصتها في المشروع، في حين يتعين على الشركات الأجنبية أن تعلن في غضون شهر ما إذا كانت توافق على قبول نفس الحصة في المشغل الجديد. ثم ستقرر الحكومة الروسية في غضون ثلاثة أيام ما إذا كانت ستنقل حصة إلى شركة أجنبية.وسيتم بيع الأسهم غير المحولة وستتلقى الشركات الأجنبية عائدات مطروحا منها تكلفة أي ضرر تسببه.وفي 3 أغسطس، أمرت الحكومة الروسية بإنشاء شركة "سخالين إنيرجي إل إل سي"، المشغل الجديد لمشروع "سخالين -"2 المسجل في مدينة يوجنو-ساخالينسك الروسية.وفي 30 أغسطس، نشرت الحكومة الروسية أمرا يسمح لميتسوي اليابانية بتولي ملكية حصة 12.5٪ في المشغل الجديد. وفي اليوم التالي، سمحت موسكو أيضا لشركة ميتسوبيشي بنقل حصة 10٪ إلى شركة "DGS Japan Co"، وهي شركة تابعة لشركة ميتسوبيشي بنسبة 100٪.ومع ذلك، أعلنت شل في 1 سبتمبر أنها لن تشارك في مشروع سخالين-2 وأبلغت شركائها والحكومة الروسية بقرارها.
https://sputnikarabic.ae/20221122/واشنطن-تسمح-ببعض-المعاملات-المتعلقة-باستيراد-النفط-الروسي-إلى-بلغاريا-وكرواتيا-ودول-الاتحاد-1070448667.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/01/1064489322_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_91f4846c7a87f960829d35065709c10e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار النفط الروسي
روسيا, أخبار النفط الروسي

واشنطن تسمح باستيراد النفط من مشروع "سخالين-2" الروسي إلى اليابان

23:44 GMT 22.11.2022
© Sputnik . Vladimir Mikhailov / الانتقال إلى بنك الصورمحطة طاقة من ضمن مشروع "سخالين 2"
محطة طاقة من ضمن مشروع سخالين 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
© Sputnik . Vladimir Mikhailov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة سمحت بجميع المعاملات المتعلقة بالنقل البحري للنفط الخام من مشروع "سخالين-2" فقط للواردات إلى اليابان حتى 30 سبتمبر/ أيلول من العام المقبل.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت وزارة الخزانة يوم الثلاثاء: "يأذن الترخيص العام رقم 55، حتى الساعة 12:01 صباحا بتوقيت النهار الشرقي في 30 سبتمبر/ أيلول 2023، بجميع المعاملات المحظورة بموجب التحديد المتعلق بالنقل البحري للنفط الخام الناشئ عن مشروع سخالين-2 ("المنتج الثانوي سخالين-2"، شريطة أن يكون مخصصا للاستيراد إلى اليابان فقط".
النفط، الغاز، الروسي، شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
واشنطن تسمح ببعض المعاملات المتعلقة باستيراد النفط الروسي إلى بلغاريا وكرواتيا ودول الاتحاد الأوروبي
23:03 GMT
وفي يونيو/ حزيران، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن التدابير الاقتصادية الخاصة في قطاع الوقود والطاقة وسط إجراءات غير ودية من الدول الأجنبية.
ونص المرسوم على تغيير مشغل سخالين-2، وفقا للمرسوم، سيتم تسليم ممتلكات سخالين للطاقة إلى ملكية روسيا مع النقل المتزامن إلى المشغل الجديد للاستخدام المجاني.
وستحتفظ شركة غازبروم بحصتها في المشروع، في حين يتعين على الشركات الأجنبية أن تعلن في غضون شهر ما إذا كانت توافق على قبول نفس الحصة في المشغل الجديد. ثم ستقرر الحكومة الروسية في غضون ثلاثة أيام ما إذا كانت ستنقل حصة إلى شركة أجنبية.
وسيتم بيع الأسهم غير المحولة وستتلقى الشركات الأجنبية عائدات مطروحا منها تكلفة أي ضرر تسببه.
وفي 3 أغسطس، أمرت الحكومة الروسية بإنشاء شركة "سخالين إنيرجي إل إل سي"، المشغل الجديد لمشروع "سخالين -"2 المسجل في مدينة يوجنو-ساخالينسك الروسية.
وفي 30 أغسطس، نشرت الحكومة الروسية أمرا يسمح لميتسوي اليابانية بتولي ملكية حصة 12.5٪ في المشغل الجديد. وفي اليوم التالي، سمحت موسكو أيضا لشركة ميتسوبيشي بنقل حصة 10٪ إلى شركة "DGS Japan Co"، وهي شركة تابعة لشركة ميتسوبيشي بنسبة 100٪.
ومع ذلك، أعلنت شل في 1 سبتمبر أنها لن تشارك في مشروع سخالين-2 وأبلغت شركائها والحكومة الروسية بقرارها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала