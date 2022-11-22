https://sputnikarabic.ae/20221122/واشنطن-تسمح-باستيراد-النفط-من-مشروع-سخالين-2-الروسي-إلى-اليابان--1070448978.html

واشنطن تسمح باستيراد النفط من مشروع "سخالين-2" الروسي إلى اليابان

واشنطن تسمح باستيراد النفط من مشروع "سخالين-2" الروسي إلى اليابان

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة سمحت بجميع المعاملات المتعلقة بالنقل البحري للنفط الخام من مشروع "سخالين-2" فقط للواردات إلى اليابان حتى 30... 22.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-22T23:44+0000

2022-11-22T23:44+0000

2022-11-22T23:44+0000

روسيا

أخبار النفط الروسي

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واشنطن - سبوتنيك. وقالت وزارة الخزانة يوم الثلاثاء: "يأذن الترخيص العام رقم 55، حتى الساعة 12:01 صباحا بتوقيت النهار الشرقي في 30 سبتمبر/ أيلول 2023، بجميع المعاملات المحظورة بموجب التحديد المتعلق بالنقل البحري للنفط الخام الناشئ عن مشروع سخالين-2 ("المنتج الثانوي سخالين-2"، شريطة أن يكون مخصصا للاستيراد إلى اليابان فقط".وفي يونيو/ حزيران، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن التدابير الاقتصادية الخاصة في قطاع الوقود والطاقة وسط إجراءات غير ودية من الدول الأجنبية.ونص المرسوم على تغيير مشغل سخالين-2، وفقا للمرسوم، سيتم تسليم ممتلكات سخالين للطاقة إلى ملكية روسيا مع النقل المتزامن إلى المشغل الجديد للاستخدام المجاني.وستحتفظ شركة غازبروم بحصتها في المشروع، في حين يتعين على الشركات الأجنبية أن تعلن في غضون شهر ما إذا كانت توافق على قبول نفس الحصة في المشغل الجديد. ثم ستقرر الحكومة الروسية في غضون ثلاثة أيام ما إذا كانت ستنقل حصة إلى شركة أجنبية.وسيتم بيع الأسهم غير المحولة وستتلقى الشركات الأجنبية عائدات مطروحا منها تكلفة أي ضرر تسببه.وفي 3 أغسطس، أمرت الحكومة الروسية بإنشاء شركة "سخالين إنيرجي إل إل سي"، المشغل الجديد لمشروع "سخالين -"2 المسجل في مدينة يوجنو-ساخالينسك الروسية.وفي 30 أغسطس، نشرت الحكومة الروسية أمرا يسمح لميتسوي اليابانية بتولي ملكية حصة 12.5٪ في المشغل الجديد. وفي اليوم التالي، سمحت موسكو أيضا لشركة ميتسوبيشي بنقل حصة 10٪ إلى شركة "DGS Japan Co"، وهي شركة تابعة لشركة ميتسوبيشي بنسبة 100٪.ومع ذلك، أعلنت شل في 1 سبتمبر أنها لن تشارك في مشروع سخالين-2 وأبلغت شركائها والحكومة الروسية بقرارها.

https://sputnikarabic.ae/20221122/واشنطن-تسمح-ببعض-المعاملات-المتعلقة-باستيراد-النفط-الروسي-إلى-بلغاريا-وكرواتيا-ودول-الاتحاد-1070448667.html

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