https://sputnikarabic.ae/20221123/الدفاع-الروسية-تعلن-عودة-35-أسيرا-روسيا-من-المناطق-الخاضعة-لسيطرة-كييف--1070476148.html

الدفاع الروسية تعلن عودة 35 أسيرا من المناطق الخاضعة لسيطرة كييف

الدفاع الروسية تعلن عودة 35 أسيرا من المناطق الخاضعة لسيطرة كييف

أعلنت الدفاع الروسية، في بيان صدر مساء اليوم الأربعاء، عودة 35 أسيرًا روسيًا من المناطق الخاضعة لسيطرة كييف. 23.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-23T14:47+0000

2022-11-23T14:47+0000

2022-11-23T15:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان الدفاع الروسية المنشور على قناتها الرسمية في تلغرام، إنه بتاريخ "23 نوفمبر / تشرين الثاني، ونتيجة لعملية التفاوض، أعيد 35 جنديا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وكانوا في خطر مميت في الأسر".وبيّنت الدفاع الروسية أنه تم تقديم المساعدة الطبية والنفسية لجميع المفرج عنهم.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نفت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تقارير إعلامية غربية زعمت تواصل رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، مع رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، الأدميرال روب باور، للاتفاق حول قضايا أمن حركة السفن في البحر الأسود.وأوضح بيان الدفاع الروسية أن "تقارير عدد من وسائل الإعلام الغربية بشأن محادثة مزعومة "جرت مؤخرا" بين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، ورئيس اللجنة العسكرية للناتو، روب باور، هي أخبار مزيفة".وأضاف البيان أن "المعلومات المنشورة حول التوصل إلى "اتفاق" مع رئيس اللجنة العسكرية للناتو، روب باور، بشأن "أمن حركة السفن في البحر الأسود" هي مجرد اختلاق من البداية إلى النهاية".

https://sputnikarabic.ae/20221123/الدفاع-الروسية-تنفي-مزاعم-التواصل-بين-غيراسيموف-وباور-حول-أمن-الملاحة-في-البحر-الأسود-1070471535.html

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