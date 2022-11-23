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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221123/الدفاع-الروسية-تعلن-عودة-35-أسيرا-روسيا-من-المناطق-الخاضعة-لسيطرة-كييف--1070476148.html
الدفاع الروسية تعلن عودة 35 أسيرا من المناطق الخاضعة لسيطرة كييف
الدفاع الروسية تعلن عودة 35 أسيرا من المناطق الخاضعة لسيطرة كييف
أعلنت الدفاع الروسية، في بيان صدر مساء اليوم الأربعاء، عودة 35 أسيرًا روسيًا من المناطق الخاضعة لسيطرة كييف. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T14:47+0000
2022-11-23T15:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية المنشور على قناتها الرسمية في تلغرام، إنه بتاريخ "23 نوفمبر / تشرين الثاني، ونتيجة لعملية التفاوض، أعيد 35 جنديا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وكانوا في خطر مميت في الأسر".وبيّنت الدفاع الروسية أنه تم تقديم المساعدة الطبية والنفسية لجميع المفرج عنهم.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نفت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تقارير إعلامية غربية زعمت تواصل رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، مع رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، الأدميرال روب باور، للاتفاق حول قضايا أمن حركة السفن في البحر الأسود.وأوضح بيان الدفاع الروسية أن "تقارير عدد من وسائل الإعلام الغربية بشأن محادثة مزعومة "جرت مؤخرا" بين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، ورئيس اللجنة العسكرية للناتو، روب باور، هي أخبار مزيفة".وأضاف البيان أن "المعلومات المنشورة حول التوصل إلى "اتفاق" مع رئيس اللجنة العسكرية للناتو، روب باور، بشأن "أمن حركة السفن في البحر الأسود" هي مجرد اختلاق من البداية إلى النهاية".
https://sputnikarabic.ae/20221123/الدفاع-الروسية-تنفي-مزاعم-التواصل-بين-غيراسيموف-وباور-حول-أمن-الملاحة-في-البحر-الأسود-1070471535.html
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الدفاع الروسية تعلن عودة 35 أسيرا من المناطق الخاضعة لسيطرة كييف

14:47 GMT 23.11.2022 (تم التحديث: 15:10 GMT 23.11.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلنت الدفاع الروسية، في بيان صدر مساء اليوم الأربعاء، عودة 35 أسيرًا روسيًا من المناطق الخاضعة لسيطرة كييف.
وجاء في بيان الدفاع الروسية المنشور على قناتها الرسمية في تلغرام، إنه بتاريخ "23 نوفمبر / تشرين الثاني، ونتيجة لعملية التفاوض، أعيد 35 جنديا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وكانوا في خطر مميت في الأسر".

وأضافت الدفاع الروسية: "ستنقل طائرات النقل الجوي التابعة للقوات الجوية الروسية الجنود المفرج عنهم إلى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".

وبيّنت الدفاع الروسية أنه تم تقديم المساعدة الطبية والنفسية لجميع المفرج عنهم.
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
الدفاع الروسية تنفي مزاعم التواصل بين غيراسيموف وباور حول أمن الملاحة في البحر الأسود
12:55 GMT
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نفت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تقارير إعلامية غربية زعمت تواصل رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، مع رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، الأدميرال روب باور، للاتفاق حول قضايا أمن حركة السفن في البحر الأسود.
وأوضح بيان الدفاع الروسية أن "تقارير عدد من وسائل الإعلام الغربية بشأن محادثة مزعومة "جرت مؤخرا" بين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، ورئيس اللجنة العسكرية للناتو، روب باور، هي أخبار مزيفة".

وشددت الوزارة على عدم وجود اتصالات منتظمة مع رئيس اللجنة العسكرية للناتو أو غيره من ممثلي الحلف في إطار "لجنة الأزمات الروسية الأمريكية لحل النزاعات" التي ليس لها وجود.

وأضاف البيان أن "المعلومات المنشورة حول التوصل إلى "اتفاق" مع رئيس اللجنة العسكرية للناتو، روب باور، بشأن "أمن حركة السفن في البحر الأسود" هي مجرد اختلاق من البداية إلى النهاية".
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