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https://sputnikarabic.ae/20221123/بيسكوف-يؤكد-بقاء-أرمينيا-في-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1070486047.html
بيسكوف يؤكد بقاء أرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي
بيسكوف يؤكد بقاء أرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي
أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن أرمينيا ستبقى في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وأن القمة في يريفان أكدت أهمية المنظمة والحاجة... 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T19:47+0000
2022-11-23T19:48+0000
روسيا
العالم
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يريفان - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "إنها باقية. على الرغم من كل التعقيدات، وما قاله القادة خلال خطاباتهم، فلن نتمكن من الاتفاق على كل شيء، هناك حاجة ملحة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي فاعلة، وأكدت المنظمة أكثر من مرة فعاليتها".وأوضح بيسكوف قائلا: "كان هذا أول تدخل من هذا القبيل بناء على طلب البلد المضيف لهذه المنظمة، وهو ما أدى إلى استقرار الوضع، وساعد كازاخستان على الدخول في مسار التنمية الإيجابية".وأعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم، عن أمله في أن تتوصل يريفان وباكو إلى اتفاق سلام، مشيدًا في الوقت نفسه بالاجتماع الذي عقد في سوتشي جنوبي روسيا بين قادة أذربيجان وأرمينيا وروسيا.وأوضح بوتين أن المفاوضات الثلاثية التي جرت في سوتشي خلقت قاعدة جيدة للتسويات المستقبلية حول القضايا الجوهرية.وشدد بوتين على أن تنفيذ اتفاقات ترسيم الحدود، وحرية حركة النقل، وحل المشكلات الإنسانية سيساعد في تطبيع العلاقات بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20221123/بيسكوف-ينفي-وجود-مفاوضات-بين-روسيا-وأمريكا-حول-أوكرانيا-1070485317.html
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روسيا, العالم

بيسكوف يؤكد بقاء أرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي

19:47 GMT 23.11.2022 (تم التحديث: 19:48 GMT 23.11.2022)
© Sputnik . Alexei Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يونيو 2019
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يونيو 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
© Sputnik . Alexei Nikolskiy
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أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن أرمينيا ستبقى في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وأن القمة في يريفان أكدت أهمية المنظمة والحاجة إليها.
يريفان - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "إنها باقية. على الرغم من كل التعقيدات، وما قاله القادة خلال خطاباتهم، فلن نتمكن من الاتفاق على كل شيء، هناك حاجة ملحة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي فاعلة، وأكدت المنظمة أكثر من مرة فعاليتها".

وأشار بيسكوف إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي لعبت دورًا مهمًا للغاية في تسوية الوضع في كازاخستان.

وأوضح بيسكوف قائلا: "كان هذا أول تدخل من هذا القبيل بناء على طلب البلد المضيف لهذه المنظمة، وهو ما أدى إلى استقرار الوضع، وساعد كازاخستان على الدخول في مسار التنمية الإيجابية".
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
بيسكوف ينفي وجود مفاوضات بين روسيا وأمريكا حول أوكرانيا
19:25 GMT
وأعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم، عن أمله في أن تتوصل يريفان وباكو إلى اتفاق سلام، مشيدًا في الوقت نفسه بالاجتماع الذي عقد في سوتشي جنوبي روسيا بين قادة أذربيجان وأرمينيا وروسيا.
وأوضح بوتين أن المفاوضات الثلاثية التي جرت في سوتشي خلقت قاعدة جيدة للتسويات المستقبلية حول القضايا الجوهرية.
وشدد بوتين على أن تنفيذ اتفاقات ترسيم الحدود، وحرية حركة النقل، وحل المشكلات الإنسانية سيساعد في تطبيع العلاقات بين البلدين.
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