https://sputnikarabic.ae/20221124/أوكرانيا-تتحدث-عن-توفير-التيار-الكهربائي-في-جميع-مناطق-البلاد-1070513633.html
أوكرانيا تتحدث عن توفير التيار الكهربائي في جميع مناطق البلاد
أوكرانيا تتحدث عن توفير التيار الكهربائي في جميع مناطق البلاد
أفاد نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، كيريل تيموشينكو، اليوم الخميس، بتوفير الكهرباء إلى جميع مناطق أوكرانيا. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T15:23+0000
2022-11-24T15:23+0000
2022-11-24T15:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال تيموشينكو في بيان نشره على قناته في تلغرام: "في الواقع، يتم توفير الكهرباء لجميع مناطق أوكرانيا. المكان الأول الذي تم فيه توفير الكهرباء، هو بالطبع مرافق البنية التحتية الحيوية: مرافق المياه وغيرها من مرافق البنية التحتية الحيوية. لقد تم ذلك".وتابع "الآن وفي المرحلة التالية نعمل بالفعل على ربط (شبكة) الكهرباء بالمستهلكين المنزليين والناس".يذكر أنه في تم الإعلام في وقت سابق من اليوم الخميس عن إنذار بحدوث غارة جوية في مناطق ومقاطعات سومي وخاركوف وتشيركاسي ودنيبروبتروفسك وبولتافا في أوكرانيا.وبدأت القوات المسلحة الروسية هجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف خلفه وفقًا للسلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية.ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في بعض المناطق الأوكرانية بشكل يومي، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221124/وزارة-الدفاع-الروسية-تكشف-عن-ضربة-صاروخية-عطلت-نقل-القوات-والأسلحة-الأوكرانية-1070501783.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
أوكرانيا تتحدث عن توفير التيار الكهربائي في جميع مناطق البلاد
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أفاد نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، كيريل تيموشينكو، اليوم الخميس، بتوفير الكهرباء إلى جميع مناطق أوكرانيا.
وقال تيموشينكو في بيان نشره على قناته في تلغرام: "في الواقع، يتم توفير الكهرباء لجميع مناطق أوكرانيا. المكان الأول الذي تم فيه توفير الكهرباء، هو بالطبع مرافق البنية التحتية الحيوية: مرافق المياه وغيرها من مرافق البنية التحتية الحيوية. لقد تم ذلك".
وتابع "الآن وفي المرحلة التالية نعمل بالفعل على ربط (شبكة) الكهرباء بالمستهلكين المنزليين والناس".
يذكر أنه في تم الإعلام في وقت سابق من اليوم الخميس عن إنذار بحدوث غارة جوية في مناطق ومقاطعات سومي وخاركوف وتشيركاسي ودنيبروبتروفسك وبولتافا في أوكرانيا.
وبدأت القوات المسلحة الروسية
هجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف خلفه وفقًا للسلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية.
ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في بعض المناطق الأوكرانية بشكل يومي، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.