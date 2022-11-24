عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221124/أوكرانيا-تتحدث-عن-توفير-التيار-الكهربائي-في-جميع-مناطق-البلاد-1070513633.html
أوكرانيا تتحدث عن توفير التيار الكهربائي في جميع مناطق البلاد
أوكرانيا تتحدث عن توفير التيار الكهربائي في جميع مناطق البلاد
أفاد نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، كيريل تيموشينكو، اليوم الخميس، بتوفير الكهرباء إلى جميع مناطق أوكرانيا. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T15:23+0000
2022-11-24T15:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068836181_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a6839ba63634bacd462566440ed15160.jpg
وقال تيموشينكو في بيان نشره على قناته في تلغرام: "في الواقع، يتم توفير الكهرباء لجميع مناطق أوكرانيا. المكان الأول الذي تم فيه توفير الكهرباء، هو بالطبع مرافق البنية التحتية الحيوية: مرافق المياه وغيرها من مرافق البنية التحتية الحيوية. لقد تم ذلك".وتابع "الآن وفي المرحلة التالية نعمل بالفعل على ربط (شبكة) الكهرباء بالمستهلكين المنزليين والناس".يذكر أنه في تم الإعلام في وقت سابق من اليوم الخميس عن إنذار بحدوث غارة جوية في مناطق ومقاطعات سومي وخاركوف وتشيركاسي ودنيبروبتروفسك وبولتافا في أوكرانيا.وبدأت القوات المسلحة الروسية هجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف خلفه وفقًا للسلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية.ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في بعض المناطق الأوكرانية بشكل يومي، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221124/وزارة-الدفاع-الروسية-تكشف-عن-ضربة-صاروخية-عطلت-نقل-القوات-والأسلحة-الأوكرانية-1070501783.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068836181_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_e408a185e4d02c3a5eb23e7555bd863c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

أوكرانيا تتحدث عن توفير التيار الكهربائي في جميع مناطق البلاد

15:23 GMT 24.11.2022
© AP Photo / Francisco Secoالمواطنون الأوكرانيون يلجأون إلى مترو الأنفاق في كييف، أوكرانيا
المواطنون الأوكرانيون يلجأون إلى مترو الأنفاق في كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
© AP Photo / Francisco Seco
تابعنا عبرTelegram
أفاد نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، كيريل تيموشينكو، اليوم الخميس، بتوفير الكهرباء إلى جميع مناطق أوكرانيا.
وقال تيموشينكو في بيان نشره على قناته في تلغرام: "في الواقع، يتم توفير الكهرباء لجميع مناطق أوكرانيا. المكان الأول الذي تم فيه توفير الكهرباء، هو بالطبع مرافق البنية التحتية الحيوية: مرافق المياه وغيرها من مرافق البنية التحتية الحيوية. لقد تم ذلك".
وتابع "الآن وفي المرحلة التالية نعمل بالفعل على ربط (شبكة) الكهرباء بالمستهلكين المنزليين والناس".
يذكر أنه في تم الإعلام في وقت سابق من اليوم الخميس عن إنذار بحدوث غارة جوية في مناطق ومقاطعات سومي وخاركوف وتشيركاسي ودنيبروبتروفسك وبولتافا في أوكرانيا.
يتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
الدفاع الروسية تكشف عن ضربة صاروخية عطلت نقل القوات والأسلحة الأوكرانية
10:59 GMT
وبدأت القوات المسلحة الروسية هجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف خلفه وفقًا للسلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية.
ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في بعض المناطق الأوكرانية بشكل يومي، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала