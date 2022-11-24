https://sputnikarabic.ae/20221124/الأردن-يدعو-إلى-تنفيذ-مشروع-ربط-كهربائي-لتزويد-أوروبا-بالطاقة-الخضراء-من-دول-الشرق-الأوسط-1070496834.html
الأردن يدعو إلى تنفيذ مشروع ربط كهربائي لتزويد أوروبا بالطاقة الخضراء من دول الشرق الأوسط
الأردن يدعو إلى تنفيذ مشروع ربط كهربائي لتزويد أوروبا بالطاقة الخضراء من دول الشرق الأوسط
دعا وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، اليوم الخميس، إلى ضرورة العمل على تنفيذ مشروع ربط كهربائي، بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدول... 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T09:12+0000
2022-11-24T09:12+0000
2022-11-24T09:12+0000
العالم العربي
أخبار العالم العربي
أخبار الأردن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/09/1066199507_0:0:1048:591_1920x0_80_0_0_82a30b6dbca553c7dcd759e6d6a0cb4c.jpg
عمان - سبوتنيك. وبحسب بيان لوزارة الطاقة الأردنية، فقد التقى الخرابشة مع وفد بريطاني، لبحث مجالات التعاون بين البلدين؛ وخلال اللقاء، أكد أن الربط مع أوروبا يحقق التكامل بين الدول، عبر تزويدها بالطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، بأسعار منخفضة نسبيًا.وأوضح الوزير الأردني أن الربط يشمل تزويد دول شمال البحر المتوسط بالهيدروجين الأخضر المنتج من مصادر الطاقة المتجددة، ما يساهم في تحقيق التزامات تلك الدول، بتقليل انبعاثات الكربون حفاظًا على البيئة؛ بجانب تقليل تأثير الغازات الدفيئة على التغير المناخي.وأشار الخرابشة إلى أن الأردن يعمل على تعزيز دوره كمركز إقليمي لإنتاج الطاقة الخضراء، من خلال الاستفادة من وفرة مصادر الطاقة المتجددة لديه.وفي هذا السياق، وقع الأردن ودولة الإمارات، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة؛ وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، بوقت سابق هذا الشهر.وتنص الاتفاقية على التعاون بين الجانبين، للبحث في إمكانية الاستثمار وتطوير مشاريع طاقة الرياح، وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا في مجال الطاقة الخضراء.
https://sputnikarabic.ae/20221123/مولدوفا-تعلن-انقطاع-الكهرباء-عن-بعض-أجزاء-البلاد-1070474083.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/09/1066199507_89:0:1018:697_1920x0_80_0_0_ff434e192639470941851675639abbc2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار الأردن
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار الأردن
الأردن يدعو إلى تنفيذ مشروع ربط كهربائي لتزويد أوروبا بالطاقة الخضراء من دول الشرق الأوسط
تابعنا عبر
دعا وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، اليوم الخميس، إلى ضرورة العمل على تنفيذ مشروع ربط كهربائي، بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدول الأوروبية؛ وذلك بهدف تزويد أوروبا بالطاقة الخضراء.
عمان - سبوتنيك. وبحسب بيان لوزارة الطاقة الأردنية، فقد التقى الخرابشة مع وفد بريطاني، لبحث مجالات التعاون بين البلدين؛ وخلال اللقاء، أكد أن الربط مع أوروبا يحقق التكامل بين الدول، عبر تزويدها بالطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، بأسعار منخفضة نسبيًا.
وأوضح الوزير الأردني أن الربط يشمل تزويد دول شمال البحر المتوسط بالهيدروجين الأخضر المنتج من مصادر الطاقة المتجددة، ما يساهم في تحقيق التزامات تلك الدول، بتقليل انبعاثات الكربون حفاظًا على البيئة؛ بجانب تقليل تأثير الغازات الدفيئة على التغير المناخي.
وأشار الخرابشة إلى أن الأردن يعمل على تعزيز دوره كمركز إقليمي لإنتاج الطاقة الخضراء، من خلال الاستفادة من وفرة مصادر الطاقة
المتجددة لديه.
وفي هذا السياق، وقع الأردن ودولة الإمارات، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة؛ وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، بوقت سابق هذا الشهر.
وتنص الاتفاقية على التعاون بين الجانبين، للبحث في إمكانية الاستثمار
وتطوير مشاريع طاقة الرياح، وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا في مجال الطاقة الخضراء.