https://sputnikarabic.ae/20221124/الاتحاد-الأوروبي-يدعو-إلى-خفض-التصعيد-في-سوريا-والعراق-بعد-هجمات-تركية-1070515114.html
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى خفض التصعيد في سوريا والعراق بعد هجمات تركية
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى خفض التصعيد في سوريا والعراق بعد هجمات تركية
دعا المتحدث باسم الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي بيتر ستانو اليوم الخميس، إلى خفض التصعيد في سوريا والعراق وسط العملية العسكرية التركية هناك، مجددا التزام... 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T15:53+0000
2022-11-24T15:53+0000
2022-11-24T15:53+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار تركيا اليوم
العالم
العالم العربي
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101999/35/1019993575_0:160:3000:1848_1920x0_80_0_0_7fb699ad2b91bb36fe2c474f24263501.jpg
موسكو- سبوتنيك. وقال ستانو في إفادة صحفية: "الاتحاد الأوروبي يدعو إلى ضبط النفس وخفض التصعيد بشكل عاجل، ونكرر مرة أخرى دعمنا لوقف إطلاق النار الكامل على مستوى البلاد في سوريا، ويظل الاتحاد الأوروبي ملتزما بوحدة وسيادة وسلامة أراضي سوريا وكذلك العراق".وأضاف المتحدث أن الاتحاد الأوروبي يواصل مراقبة التطورات في المنطقة عن كثب، معربا عن قلقه من التصعيد الأخير وأعمال العنف في سوريا، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا.نفذت أنقرة، يوم الأحد، عملية جوية ضد قواعد مسلحة لوحدات الحماية الشعبية وحزب العمال الكردستاني (مجموعتان محظورتان في تركيا بدعوى النشاط الإرهابي)، في شمال سوريا والعراق.جاءت الضربات في أعقاب الهجمات الإرهابية القاتلة الأخيرة على الأراضي التركية. وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، يوم الأربعاء "تحييد 254 إرهابيا وقصف 471 هدفا" خلال عملية "المخلب - السيف" شمالي سوريا والعراق.ذكرت مصادر أهلية لـ"سبوتنيك" أن المدفعية التركية المتمركزة في قرية عنيق الهوى واصلت قصفها لعدد من قرى ريف الحسكة الشمالي الغربي على خطوط التماس مع الجيش السوري اليوم الخميس.
https://sputnikarabic.ae/20221124/مصادر-لسبوتنيك-تركيا-تواصل-قصف-قرى-بريف-الحسكة-الشمالي-الغربي-على-خطوط-التماس-مع-الجيش-السوري-1070509674.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101999/35/1019993575_162:0:2839:2008_1920x0_80_0_0_880e6130efdf3beb1232b2353568ef53.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى خفض التصعيد في سوريا والعراق بعد هجمات تركية
تابعنا عبر
دعا المتحدث باسم الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي بيتر ستانو اليوم الخميس، إلى خفض التصعيد في سوريا والعراق وسط العملية العسكرية التركية هناك، مجددا التزام الكتلة بسيادة وسلامة أراضي البلدين.
موسكو- سبوتنيك
. وقال ستانو في إفادة صحفية: "الاتحاد الأوروبي يدعو إلى ضبط النفس وخفض التصعيد بشكل عاجل، ونكرر مرة أخرى دعمنا لوقف إطلاق النار الكامل على مستوى البلاد في سوريا، ويظل الاتحاد الأوروبي ملتزما بوحدة وسيادة وسلامة أراضي سوريا وكذلك العراق".
وأضاف المتحدث أن الاتحاد الأوروبي يواصل مراقبة التطورات في المنطقة عن كثب، معربا عن قلقه من التصعيد الأخير وأعمال العنف في سوريا، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا.
نفذت أنقرة، يوم الأحد، عملية جوية ضد قواعد مسلحة لوحدات الحماية الشعبية وحزب العمال الكردستاني (مجموعتان محظورتان في تركيا بدعوى النشاط الإرهابي)، في شمال سوريا والعراق.
جاءت الضربات في أعقاب الهجمات الإرهابية القاتلة الأخيرة على الأراضي التركية. وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار
، يوم الأربعاء "تحييد 254 إرهابيا وقصف 471 هدفا" خلال عملية "المخلب - السيف" شمالي سوريا والعراق.
ذكرت مصادر أهلية لـ"سبوتنيك" أن المدفعية التركية المتمركزة في قرية عنيق الهوى واصلت قصفها لعدد من قرى ريف الحسكة الشمالي الغربي على خطوط التماس مع الجيش السوري اليوم الخميس.