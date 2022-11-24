https://sputnikarabic.ae/20221124/نائب-عن-كتلة-حزب-الله-عدم-الحوار-لا-يوصل-لأي-نتيجة-ولا-يمكن-أن-نكرر-نفس-المشهد--1070516191.html
نائب عن كتلة "حزب الله": عدم الحوار لا يوصل لأي نتيجة ولا يمكن أن نكرر نفس المشهد
نائب عن كتلة "حزب الله": عدم الحوار لا يوصل لأي نتيجة ولا يمكن أن نكرر نفس المشهد
فشل مجلس النواب اللبناني في جلسته السابعة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري، بعد أن فضّل خمسون نائبا الاقتراع بورقة بيضاء... 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T16:27+0000
2022-11-24T16:27+0000
2022-11-24T16:27+0000
العالم العربي
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ويتحتم على أي مرشح الحصول على أصوات ثلثي أعضاء البرلمان خلال دورة الانتخاب الأولى، فيما يكتفي بأصوات نصف أعضاء البرلمان زائد واحدا خلال الدورة الثانية.ويقول النائب عن كتلة "حزب الله" في البرلمان اللبناني، حسين جشي لـ"سبوتنيك" إنه "عمليًا هو فشل للأفرقاء السياسيين بالوصول لمرشح يكون عليه أكبر إجماع وطني وهذا شيء مؤسف طبعًا".وأضاف أنه "من المفترض أن يكون هناك حوار، فرضًا لا نستطيع الوصول إلى نتيجة عبر الطريقة الحالية بالانتخاب، من المفترض أن يكون هناك حوار لنستطيع أن نتفاهم ولا يمكن أن نكرر نفس المشهد وليس من الجيد أن يتكرر، وعدم الحوار لا يوصل لأي نتيجة".كما أكد جشي أنه "عندما نتفق نحن اللبنانيين الخارج ليس له مكان، وفي ملف الترسيم البحري اللبنانيين اتفقوا جميعًا ووصلنا إلى ما تريده الدولة اللبنانية لأننا اتفقنا مع بعضنا والأجنبي يتدخل عندما نختلف، ويجب أن نتفاهم لأنه بالنهاية هذا وطننا وقدرنا التفاهم مع بعضنا".أما إلى أي مدى سيبقى الفراغ فأشار جشي أنه "رهن باقتناع الأفرقاء السياسيين بأن قدرنا العيش مع بعض في هذا البلد، ونحن واجبنا التفاهم مع بعض لنستطيع أن نعيش ومن أجل شعبنا"، مؤكدًا على أنه لا وجود لتعطيل من قبل "حزب الله".وأوضح أنه "لا شك أن الرئيس المقبل هو رئيس لكل اللبنانيين، وإذا لم نستطع أن نحصل على إجماع فالمطلوب أن نحصل على أغلبية وازنة تتوافق على الرئيس ليكون رئيسًا للبنانيين، لأن انتخاب الرئيس بحاجة إلى 86 نائبًا، ويجب أن تكون الأغلبية وازنة يعني الثلثين".وأضاف: "بالنسبة لنا لا نريد أي شيء، نريد رئيس يملأ هذا الموقع ويتحمل مسؤولياته تجاه شعبه وتجاه الدستور وأن يحمي البلد، "حزب الله" لا يريد شيء ومثلما قال أمين عام الحزب حسن نصر الله حتى حماية المقاومة لسنا بحاجة لها لأننا نحمي أنفسنا، ونريد أن لا يتآمروا علينا لأنه يضر بالبلد".
https://sputnikarabic.ae/20221124/المجلس-الدستوري-في-لبنان-يبطل-عضوية-نائبين-بالبرلمان-عن-طرابلس-1070509385.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
نائب عن كتلة "حزب الله": عدم الحوار لا يوصل لأي نتيجة ولا يمكن أن نكرر نفس المشهد
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فشل مجلس النواب اللبناني في جلسته السابعة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري، بعد أن فضّل خمسون نائبا الاقتراع بورقة بيضاء نظرا لغياب توافق على شخصية تتولى مهام رئاسة الجمهورية.
ويتحتم على أي مرشح الحصول على أصوات ثلثي أعضاء البرلمان خلال دورة الانتخاب الأولى، فيما يكتفي بأصوات نصف أعضاء البرلمان زائد واحدا خلال الدورة الثانية.
ويشير نواب حضروا الجلسة إلى أن الاستحقاق الرئاسي بات معقدًا على الصعيد المحلي، بانتظار وجود إشارات خارجية تدفع الكتل البرلمانية إلى إيجاد تسوية معينة تؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا سيما في ظل وجود قلق دولي من تفاقم الأزمة الاقتصادية في ظل استمرار الفراغ الرئاسي.
ويقول النائب عن كتلة "حزب الله"
في البرلمان اللبناني، حسين جشي لـ"سبوتنيك" إنه "عمليًا هو فشل للأفرقاء السياسيين بالوصول لمرشح يكون عليه أكبر إجماع وطني وهذا شيء مؤسف طبعًا".
وأضاف أنه "من المفترض أن يكون هناك حوار، فرضًا لا نستطيع الوصول إلى نتيجة عبر الطريقة الحالية بالانتخاب، من المفترض أن يكون هناك حوار لنستطيع أن نتفاهم ولا يمكن أن نكرر نفس المشهد وليس من الجيد أن يتكرر، وعدم الحوار لا يوصل لأي نتيجة".
كما أكد جشي أنه "عندما نتفق نحن اللبنانيين الخارج ليس له مكان، وفي ملف الترسيم البحري اللبنانيين اتفقوا جميعًا ووصلنا إلى ما تريده الدولة اللبنانية لأننا اتفقنا مع بعضنا والأجنبي يتدخل عندما نختلف، ويجب أن نتفاهم لأنه بالنهاية هذا وطننا وقدرنا التفاهم مع بعضنا".
وأوضح أن "الرئيس هو الرمز الأساسي في البلد ورمز الوطن وهو حامي الدستور، وإذا وفقنا بانتخاب رئيس فستذهب الأمور باتجاه تشكيل حكومة ويصبح هناك انتظام للمؤسسات الدستورية، على الأقل إذا لم نستطع حل مشاكلنا نستطيع أن نخفف منها"، محذرا من "بقاء الأمور هكذا وكأن الشعب هو ملك للسياسيين أو للنافذين الذين يأخذون قرارات ومعطلين مصالح الناس وهذا ظلم".
أما إلى أي مدى سيبقى الفراغ فأشار جشي أنه "رهن باقتناع الأفرقاء السياسيين بأن قدرنا العيش مع بعض في هذا البلد، ونحن واجبنا التفاهم مع بعض لنستطيع أن نعيش ومن أجل شعبنا"، مؤكدًا على أنه لا وجود لتعطيل من قبل "حزب الله".
وأوضح أنه "لا شك أن الرئيس المقبل هو رئيس لكل اللبنانيين، وإذا لم نستطع أن نحصل على إجماع فالمطلوب أن نحصل على أغلبية وازنة تتوافق على الرئيس ليكون رئيسًا للبنانيين، لأن انتخاب الرئيس بحاجة إلى 86 نائبًا، ويجب أن تكون الأغلبية وازنة يعني الثلثين".
وأضاف: "بالنسبة لنا لا نريد أي شيء، نريد رئيس يملأ هذا الموقع ويتحمل مسؤولياته تجاه شعبه وتجاه الدستور وأن يحمي البلد، "حزب الله" لا يريد شيء ومثلما قال أمين عام الحزب حسن نصر الله حتى حماية المقاومة لسنا بحاجة لها لأننا نحمي أنفسنا، ونريد أن لا يتآمروا علينا لأنه يضر بالبلد".