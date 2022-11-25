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إعلان تنبيه الغارة الجوية في عدة مناطق من أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20221125/إعلان-تنبيه-الغارة-الجوية-في-عدة-مناطق-من-أوكرانيا--1070523157.html
إعلان تنبيه الغارة الجوية في عدة مناطق من أوكرانيا
إعلان تنبيه الغارة الجوية في عدة مناطق من أوكرانيا
صدرت تحذيرات من الغارات الجوية، صباح اليوم الجمعة، في مناطق كيروفوهراد وميكولايف ودنيبروبيتروفسك في أوكرانيا، وفقا لخريطة تنبيه الغارات الجوية عبر الإنترنت... 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T00:38+0000
2022-11-25T00:46+0000
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. كما بدأت صفارات الإنذار للغارات الجوية في المناطق التي تسيطر عليها كييف في منطقتي زابوروجيه وخرسون الروسيتين.وفي وقت سابق من اليوم، تم الإعلان عن تحذير من الغارات الجوية في منطقة خاركوف الأوكرانية.وبدأت روسيا في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي.ويتم تنفيذ الضربات على منشأت الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.ومنذ ذلك الحين، يتم إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 1 نوفمبر إن حوالي 40 في المائة من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا تضررت، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير.
https://sputnikarabic.ae/20221122/أوكرانيا-تعلن-أن-جميع-محطات-الكهرباء-في-البلاد-تضررت-نتيجة-الضربات-الصاروخية-1070425540.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

إعلان تنبيه الغارة الجوية في عدة مناطق من أوكرانيا

00:38 GMT 25.11.2022 (تم التحديث: 00:46 GMT 25.11.2022)
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
© AP Photo / Adam Schreck
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صدرت تحذيرات من الغارات الجوية، صباح اليوم الجمعة، في مناطق كيروفوهراد وميكولايف ودنيبروبيتروفسك في أوكرانيا، وفقا لخريطة تنبيه الغارات الجوية عبر الإنترنت التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك. كما بدأت صفارات الإنذار للغارات الجوية في المناطق التي تسيطر عليها كييف في منطقتي زابوروجيه وخرسون الروسيتين.
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
أوكرانيا تعلن أن جميع محطات الكهرباء في البلاد تضررت نتيجة الضربات الصاروخية
22 نوفمبر, 11:52 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، تم الإعلان عن تحذير من الغارات الجوية في منطقة خاركوف الأوكرانية.
وبدأت روسيا في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي.
ويتم تنفيذ الضربات على منشأت الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.
ومنذ ذلك الحين، يتم إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 1 نوفمبر إن حوالي 40 في المائة من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا تضررت، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير.
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