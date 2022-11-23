https://sputnikarabic.ae/20221123/إعلام-كييف-وخاركوف-وخميلنيتسك-ونيكولاييف-ولفوف-وزابوروجيه-جزئيا-من-دون-كهرباء-1070474852.html
إعلام: كييف وخاركوف وخميلنيتسك ونيكولاييف ولفوف وزابوروجيه جزئيا من دون كهرباء
إعلام: كييف وخاركوف وخميلنيتسك ونيكولاييف ولفوف وزابوروجيه جزئيا من دون كهرباء
أفادت وكالة أنباء "أونيان" الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بأن مدن كييف وخاركوف وخميلنيتسك ونيكولاييف ولفوف وزابوروجيه، التي تسيطر عليها أوكرانيا بقيت جزئيًا من... 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T14:15+0000
2022-11-23T14:15+0000
2022-11-23T14:21+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوكالة في بيان على "تلغرام" "خميلنيتسك، خاركوف، كييف، لفوف، نيكولاييف وزابوروجيه جزئيا من دون كهرباء".ووفقا للقناة، فإن مدينة لوتسك، المركز الإقليمي لمنطقة فولين في غرب أوكرانيا، فقدت أيضا جزئيا إمدادات الكهرباء.وفي وقت سابق، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في جميع أنحاء أوكرانيا. وأفادت وسائل الإعلام المحلية عن وقوع انفجارات في كييف، وأكد عمدة العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو تضرر البنية التحتية.ووفقًا للإعلام المحلي، في الأحياء الواقعة على الضفة اليسرى من المدينة، كان هناك انقطاع في إمدادات المياه والكهرباء.وبدأت القوات المسلحة الروسية بالهجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 شرين الأول/ أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الأوكرانية.وفقًا للسلطات الروسية، يتم تنفيذ الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، من خاركوف وكييف إلى لفوف وإيفانو فرانكيفسك.هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20221122/أوكرانيا-تعلن-أن-جميع-محطات-الكهرباء-في-البلاد-تضررت-نتيجة-الضربات-الصاروخية-1070425540.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
إعلام: كييف وخاركوف وخميلنيتسك ونيكولاييف ولفوف وزابوروجيه جزئيا من دون كهرباء
14:15 GMT 23.11.2022 (تم التحديث: 14:21 GMT 23.11.2022) تابعنا عبر
أفادت وكالة أنباء "أونيان" الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بأن مدن كييف وخاركوف وخميلنيتسك ونيكولاييف ولفوف وزابوروجيه، التي تسيطر عليها أوكرانيا بقيت جزئيًا من دون كهرباء.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوكالة في بيان على "تلغرام" "خميلنيتسك، خاركوف، كييف، لفوف، نيكولاييف وزابوروجيه جزئيا من دون كهرباء".
ووفقا للقناة، فإن مدينة لوتسك، المركز الإقليمي لمنطقة فولين في غرب أوكرانيا، فقدت أيضا جزئيا إمدادات الكهرباء
.
وفي وقت سابق، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في جميع أنحاء أوكرانيا. وأفادت وسائل الإعلام المحلية عن وقوع انفجارات في كييف، وأكد عمدة العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو تضرر البنية التحتية.
ووفقًا للإعلام المحلي، في الأحياء الواقعة على الضفة اليسرى من المدينة، كان هناك انقطاع في إمدادات المياه والكهرباء.
وبدأت القوات المسلحة الروسية بالهجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 شرين الأول/ أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم
، والذي تقف خلفه الاستخبارات الأوكرانية.
وفقًا للسلطات الروسية، يتم تنفيذ الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، من خاركوف وكييف إلى لفوف وإيفانو فرانكيفسك.
هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.