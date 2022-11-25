https://sputnikarabic.ae/20221125/بوتين-الأوكرانيون-يستخدمون-وقودا-للحرب-والنازيون-يقتلون-من-يرفض-الامتثال-لأوامرهم-1070546392.html

بوتين: الأوكرانيون يستخدمون وقودا للحرب والنازيون يقتلون من يرفض الامتثال لأوامرهم

بوتين: الأوكرانيون يستخدمون وقودا للحرب والنازيون يقتلون من يرفض الامتثال لأوامرهم

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن الجنود الأوكرانيين يستخدمون كوقود للمدافع، مشيرا إلى أن من يرفض الامتثال للأوامر يقتل رميا بالرصاص، وهذا... 25.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-25T16:30+0000

2022-11-25T16:30+0000

2022-11-25T16:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

فلاديمير بوتين

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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال اجتماع مع أمهات الجنود المشاركين في العملية العسكرية الخاصة: " روسيا لا تقاتل الأوكرانيين، ولكن أولئك الذين يزودونهم ويمولونهم. يستخدمونهم بالفعل كوقود للحرب، وهذا دون أي مبالغة. لا يأخذون بالاعتبار عدد الخسائر، ولا يولون أي اهتمام لذلك. وأولئك الذين يتصرفون بشكل خاطئ، حسب اعتقادهم، يقتلون رميا بالرصاص".وأضاف، أن الصناعة تعمل على ضمان وجود طائرات مسيرة ومروحيات رباعية في كل وحدة.هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف "لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغتنسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على النازية هناك، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20221125/بوتين-كان-من-المفترض-أن-تتم-إعادة-توحيد-روسيا-ودونباس-في-وقت-سابق-1070543588.html

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روسيا, فلاديمير بوتين