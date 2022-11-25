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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221125/بوتين-الأوكرانيون-يستخدمون-وقودا-للحرب-والنازيون-يقتلون-من-يرفض-الامتثال-لأوامرهم-1070546392.html
بوتين: الأوكرانيون يستخدمون وقودا للحرب والنازيون يقتلون من يرفض الامتثال لأوامرهم
بوتين: الأوكرانيون يستخدمون وقودا للحرب والنازيون يقتلون من يرفض الامتثال لأوامرهم
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن الجنود الأوكرانيين يستخدمون كوقود للمدافع، مشيرا إلى أن من يرفض الامتثال للأوامر يقتل رميا بالرصاص، وهذا... 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T16:30+0000
2022-11-25T16:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
فلاديمير بوتين
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال اجتماع مع أمهات الجنود المشاركين في العملية العسكرية الخاصة: " روسيا لا تقاتل الأوكرانيين، ولكن أولئك الذين يزودونهم ويمولونهم. يستخدمونهم بالفعل كوقود للحرب، وهذا دون أي مبالغة. لا يأخذون بالاعتبار عدد الخسائر، ولا يولون أي اهتمام لذلك. وأولئك الذين يتصرفون بشكل خاطئ، حسب اعتقادهم، يقتلون رميا بالرصاص".وأضاف، أن الصناعة تعمل على ضمان وجود طائرات مسيرة ومروحيات رباعية في كل وحدة.هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف "لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغتنسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على النازية هناك، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221125/بوتين-كان-من-المفترض-أن-تتم-إعادة-توحيد-روسيا-ودونباس-في-وقت-سابق-1070543588.html
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روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين: الأوكرانيون يستخدمون وقودا للحرب والنازيون يقتلون من يرفض الامتثال لأوامرهم

16:30 GMT 25.11.2022 (تم التحديث: 16:38 GMT 25.11.2022)
© Grigory Sysoevالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
© Grigory Sysoev
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن الجنود الأوكرانيين يستخدمون كوقود للمدافع، مشيرا إلى أن من يرفض الامتثال للأوامر يقتل رميا بالرصاص، وهذا دليل على انتشار النظام النازي في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال اجتماع مع أمهات الجنود المشاركين في العملية العسكرية الخاصة: " روسيا لا تقاتل الأوكرانيين، ولكن أولئك الذين يزودونهم ويمولونهم. يستخدمونهم بالفعل كوقود للحرب، وهذا دون أي مبالغة. لا يأخذون بالاعتبار عدد الخسائر، ولا يولون أي اهتمام لذلك. وأولئك الذين يتصرفون بشكل خاطئ، حسب اعتقادهم، يقتلون رميا بالرصاص".
وأضاف، أن الصناعة تعمل على ضمان وجود طائرات مسيرة ومروحيات رباعية في كل وحدة.
هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف "لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: إعادة التوحيد مع دونباس كان يجب أن تحدث في وقت سابق
15:26 GMT
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغتنسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على النازية هناك، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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