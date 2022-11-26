https://sputnikarabic.ae/20221126/استقالة-رئيسة-تايوان-من-قيادة-الحزب-الحاكم-بعد-هزيمتها-في-الانتخابات-المحلية-1070570665.html
استقالة رئيسة تايوان من قيادة الحزب الحاكم بعد هزيمتها في الانتخابات المحلية
استقالة رئيسة تايوان من قيادة الحزب الحاكم بعد هزيمتها في الانتخابات المحلية
استقالت رئيسة تايوان تساي إنغ وين من منصبها كرئيسة للحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم، عقب الخسائر التي تكبدها حزبها في الانتخابات المحلية التي أجريت في البلاد... 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T15:26+0000
2022-11-26T15:26+0000
2022-11-26T15:26+0000
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وقالت تساي التي ستبقى رئيسة للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي للصحفيين: "نتائج الانتخابات لم تكن كما كان متوقعا .. يجب أن أتحمل كل المسؤولية وأستقيل من منصبي كرئيسة الحزب الديمقراطي التقدمي على الفور"، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.خرج الناخبون يوم السبت للإدلاء بأصواتهم لرؤساء البلديات والقضاة ومناصب أخرى مختلفة في 22 مدينة ومحافظة، بينما كان هناك أيضا استفتاء حول خفض سن التصويت من 20 إلى 18، والذي تم رفضه.خسر الحزب الديمقراطي التقدمي بزعامة تساي أربع مناصب من أصل ست مناصب بما في ذلك العاصمة تايبيه.ووصفت تساي التصويت بأنه "فرصة لإظهار إصرار تايوان وعزمها على الدفاع عن الحرية والديمقراطية للمجتمع الدولي".وقالت: "لكن ليس لدينا وقت للشعور بالحزن، يجب أن ننهض بعد سقوطنا ... لا مجال للتردد بالنسبة لتايوان في مواجهة الوضع الدولي الحالي والتحديات المستقبلية".تصاعدت التوترات بين تايوان والصين إلى أعلى مستوى لها منذ سنوات في أغسطس/آب عندما أجرت بكين مناورات عسكرية ضخمة حول تايوان احتجاجًا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة.وتعهد الحزب القومي المعارض في تايوان (الكومينتانغ)، الذي حافظ على علاقات أوثق مع الصين عندما كان في السلطة، "بالعمل الجاد للحفاظ على السلام في المنطقة" حيث أعلن رئيس الحزب انتصاره في مؤتمر صحفي.وقال إريك تشو: "سوف نكرس أنفسنا للشعب التايواني بإيثار حتى تتاح لحزب الكومينتانغ فرصة للفوز بالانتخابات (الرئاسية) في عام 2024".
https://sputnikarabic.ae/20221126/متحدث-عسكري-الصين-تعارض-بقوة-إقامة-الولايات-المتحدة-علاقات-عسكرية-مع-تايوان-وبيعها-أسلحة-للجزيرة-1070568549.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين
أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين
استقالة رئيسة تايوان من قيادة الحزب الحاكم بعد هزيمتها في الانتخابات المحلية
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استقالت رئيسة تايوان تساي إنغ وين من منصبها كرئيسة للحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم، عقب الخسائر التي تكبدها حزبها في الانتخابات المحلية التي أجريت في البلاد اليوم السبت، بينما صمدت المعارضة الرئيسية الصديقة لبكين.
وقالت تساي التي ستبقى رئيسة للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي للصحفيين: "نتائج الانتخابات لم تكن كما كان متوقعا .. يجب أن أتحمل كل المسؤولية وأستقيل من منصبي كرئيسة الحزب الديمقراطي التقدمي على الفور"، بحسب صحيفة
"لوموند" الفرنسية.
خرج الناخبون يوم السبت للإدلاء بأصواتهم لرؤساء البلديات والقضاة ومناصب أخرى مختلفة في 22 مدينة ومحافظة، بينما كان هناك أيضا استفتاء حول خفض سن التصويت من 20 إلى 18، والذي تم رفضه.
خسر الحزب الديمقراطي التقدمي بزعامة تساي أربع مناصب من أصل ست مناصب بما في ذلك العاصمة تايبيه.
ووصفت تساي
التصويت بأنه "فرصة لإظهار إصرار تايوان وعزمها على الدفاع عن الحرية والديمقراطية للمجتمع الدولي".
وقالت: "لكن ليس لدينا وقت للشعور بالحزن، يجب أن ننهض بعد سقوطنا ... لا مجال للتردد بالنسبة لتايوان في مواجهة الوضع الدولي الحالي والتحديات المستقبلية".
تصاعدت التوترات بين تايوان والصين
إلى أعلى مستوى لها منذ سنوات في أغسطس/آب عندما أجرت بكين مناورات عسكرية ضخمة حول تايوان احتجاجًا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة.
وتعهد الحزب القومي المعارض في تايوان (الكومينتانغ)، الذي حافظ على علاقات أوثق مع الصين عندما كان في السلطة، "بالعمل الجاد للحفاظ على السلام في المنطقة" حيث أعلن رئيس الحزب انتصاره في مؤتمر صحفي.
وقال إريك تشو: "سوف نكرس أنفسنا للشعب التايواني بإيثار حتى تتاح لحزب الكومينتانغ فرصة للفوز بالانتخابات (الرئاسية) في عام 2024".