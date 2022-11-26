https://sputnikarabic.ae/20221126/خامنئي-يكشف-عن-خطة-أمريكية-لإسقاط-6-دول-بهدف-إضعاف-إيران-1070559026.html
خامنئي يكشف عن خطة أمريكية لإسقاط 6 دول بهدف إضعاف إيران
خامنئي يكشف عن خطة أمريكية لإسقاط 6 دول بهدف إضعاف إيران
كشف المردشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم السبت، عن "خطة أمريكية في غرب آسيا لإسقاط 6 دول بهدف إضعاف إيران". 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T10:00+0000
2022-11-26T10:00+0000
2022-11-26T10:00+0000
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وقال خامنئي، خلال لقائه حشدا من قوات التعبئة بمناسبة أسبوع التعبئة الشعبية في إيران، إن "خطة الأمريكيين في غرب آسيا كانت إسقاط 6 دول بهدف إضعاف إيران. هذا ليس تحليلاً، الأمريكيون أنفسهم كشفوا عن هذه الخطة"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف أن "الأمريكيين قرروا شل دول الجوار، وهي العمق الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية، قبل قرار لشن العدوان على إيران" متابعا: "الأمريكيون أنفسهم كشفوا عن هذه الخطة عام 2006، وقالوا يجب علينا أن نطيح بالدول الست وهي العراق وسوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال قبل مهاجمة إيران".وأكد أن "الجمهورية الإسلامية لم تدخل شمال إفريقيا إطلاقا، لكن سياسة إيران نجحت في كل من العراق وسوريا ولبنان، ما أدى إلى هزيمة أمريكا في هذه الدول".وأشار إلی شجاعة قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، قائلا: إن "اسم الشهید الحاج قاسم يغضب أعداء إيران لأنه حمل راية سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي أحبطت خطة العدو العميقة".ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، تشهد إيران احتجاجات واسعة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عاما)، بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".ويردد المحتجون شعارات ضد المرشد الإيراني وقوات الباسيج والحرس الثوري، ويتهمون الشرطة بالمسؤولية عن وفاة أميني، فيما تنفي السلطات الإيرانية ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20221126/خامنئي-الغرب-يسعى-لإسقاط-النظام-الإيراني-ولن-يتمكنوا-من-ذلك-أبدا-1070557109.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
خامنئي يكشف عن خطة أمريكية لإسقاط 6 دول بهدف إضعاف إيران
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كشف المردشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم السبت، عن "خطة أمريكية في غرب آسيا لإسقاط 6 دول بهدف إضعاف إيران".
وقال خامنئي، خلال لقائه حشدا من قوات التعبئة بمناسبة أسبوع التعبئة الشعبية في إيران، إن "خطة الأمريكيين في غرب آسيا كانت إسقاط 6 دول بهدف إضعاف إيران. هذا ليس تحليلاً، الأمريكيون أنفسهم كشفوا عن هذه الخطة"، حسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وأضاف أن "الأمريكيين قرروا شل دول الجوار، وهي العمق الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية، قبل قرار لشن العدوان على إيران" متابعا: "الأمريكيون أنفسهم كشفوا عن هذه الخطة عام 2006، وقالوا يجب علينا أن نطيح بالدول الست وهي العراق وسوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال قبل مهاجمة إيران".
وأكد أن "الجمهورية الإسلامية لم تدخل شمال إفريقيا إطلاقا، لكن سياسة إيران نجحت في كل من العراق وسوريا ولبنان، ما أدى إلى هزيمة أمريكا في هذه الدول".
وأشار إلی شجاعة قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، قائلا: إن "اسم الشهید الحاج قاسم يغضب أعداء إيران لأنه حمل راية سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي أحبطت خطة العدو العميقة".
ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، تشهد إيران احتجاجات واسعة
عقب وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عاما)، بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".
ويردد المحتجون شعارات ضد المرشد الإيراني وقوات الباسيج والحرس الثوري، ويتهمون الشرطة بالمسؤولية عن وفاة أميني، فيما تنفي السلطات الإيرانية ذلك.