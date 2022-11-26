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https://sputnikarabic.ae/20221126/لعمامرة-يسلم-قيس-سعيد-رسالة-من-الرئيس-الجزائري-1070577603.html
لعمامرة يسلم قيس سعيد رسالة من الرئيس الجزائري
لعمامرة يسلم قيس سعيد رسالة من الرئيس الجزائري
تلقى الرئيس التونسي قيس سعيد رسالة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، أكدت على ما سبق الاتفاق عليه بين البلدين من دفع التعاون والتنسيق في مختلف المجالات... 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T19:20+0000
2022-11-26T19:20+0000
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جاء ذلك وفق ما أفاد به، مساء اليوم السبت، وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الذي التقى الرئيس التونسي وسلمه الرسالة، بحسب قناة "نسمة" الخاصة.وقال لعمامرة في مقطع فيديو بثته الرئاسة الجزائرية على حسابها بموقع فيسبوك (التابع لشركة ميتا الأمريكية المحظورة في روسيا لنشاطها المتطرف): "رئيس الجمهورية تسلم مني رسالة من أخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كلها مودة وإخاء وتأكيد على ما سبق الاتفاق عليه بين الطرفين من أعمال مشتركة ودفع للتعاون بين البلدين وتكثيف للتنسيق والتشاور في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك".وأضاف لعمامرة أنه تقدم بالشكر للرئيس التونسي "على المساهمة القيمة لتونس في إنجاح القمة العربية بالجزائر"، مضيفا "تناقشت معه حول بعض الأفكار المرتبطة بتنفيذ بعض القرارات السياسية التي تم اتخاذها في مخرجات القمة سيما المتعلقة بنصرة الشعب الفلسطيني وتمسك تونس والجزائر بمبادرة السلام العربية".واستضافت الجزائر مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري القمة العربية الحادية والثلاثية، والتي اختتمت أعمالها بـ"إعلان الجزائر" الذي أكد تمسك الدول العربية بحقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك ضرورة العمل الجماعي.وأكد لعمامرة أن تونس والجزائر "عازمتان على مواصلة العمل والتنسيق بينهما نظرا للعالقات التاريخية التي تربطهما"، مضيفا "هناك آمال واعدة لمستقبل البلدين والأمة المغاربية والعربية والدولية".
https://sputnikarabic.ae/20220610/تونس-والجزائر-تتفقان-على-زيادة-عدد-الرحلات-الجوية-بينهما-1063386214.html
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الجزائر, أخبار تونس اليوم, العالم العربي
الجزائر, أخبار تونس اليوم, العالم العربي

لعمامرة يسلم قيس سعيد رسالة من الرئيس الجزائري

19:20 GMT 26.11.2022
© Sputnik . Виталий Белоусов / الانتقال إلى بنك الصوررمطان لعمامرة
رمطان لعمامرة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
© Sputnik . Виталий Белоусов
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تلقى الرئيس التونسي قيس سعيد رسالة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، أكدت على ما سبق الاتفاق عليه بين البلدين من دفع التعاون والتنسيق في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك وفق ما أفاد به، مساء اليوم السبت، وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الذي التقى الرئيس التونسي وسلمه الرسالة، بحسب قناة "نسمة" الخاصة.
وقال لعمامرة في مقطع فيديو بثته الرئاسة الجزائرية على حسابها بموقع فيسبوك (التابع لشركة ميتا الأمريكية المحظورة في روسيا لنشاطها المتطرف): "رئيس الجمهورية تسلم مني رسالة من أخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كلها مودة وإخاء وتأكيد على ما سبق الاتفاق عليه بين الطرفين من أعمال مشتركة ودفع للتعاون بين البلدين وتكثيف للتنسيق والتشاور في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وأضاف لعمامرة أنه تقدم بالشكر للرئيس التونسي "على المساهمة القيمة لتونس في إنجاح القمة العربية بالجزائر"، مضيفا "تناقشت معه حول بعض الأفكار المرتبطة بتنفيذ بعض القرارات السياسية التي تم اتخاذها في مخرجات القمة سيما المتعلقة بنصرة الشعب الفلسطيني وتمسك تونس والجزائر بمبادرة السلام العربية".
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واستضافت الجزائر مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري القمة العربية الحادية والثلاثية، والتي اختتمت أعمالها بـ"إعلان الجزائر" الذي أكد تمسك الدول العربية بحقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك ضرورة العمل الجماعي.
وأكد لعمامرة أن تونس والجزائر "عازمتان على مواصلة العمل والتنسيق بينهما نظرا للعالقات التاريخية التي تربطهما"، مضيفا "هناك آمال واعدة لمستقبل البلدين والأمة المغاربية والعربية والدولية".
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