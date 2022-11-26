https://sputnikarabic.ae/20221126/مجلس-القيادة-اليمني-يؤكد-استثناء-وكالات-الإغاثة-من-إجراءات-تصنيف-الحوثيين-منظمةً-إرهابية-1070571733.html
مجلس القيادة اليمني يؤكد استثناء وكالات الإغاثة من إجراءات تصنيف "الحوثيين" منظمةً إرهابية
مجلس القيادة اليمني يؤكد استثناء وكالات الإغاثة من إجراءات تصنيف "الحوثيين" منظمةً إرهابية
أكد مجلس القيادة اليمني، اليوم السبت، مراعاة عدم تأثر وكالات الإغاثة والقطاع الخاص بالإجراءات التنفيذية لقراره الصادر الشهر الماضي بتصنيف جماعة أنصار الله... 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T15:55+0000
2022-11-26T15:55+0000
2022-11-26T15:55+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقال المجلس، خلال اجتماع افتراضي عقده برئاسة رئيسه رشاد العليمي، وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "استثناءات ستمنح لمجتمع الأعمال الإنسانية، ووكالات الاغاثة والقطاع الخاص، تضمن استمرار تدفق السلع والمساعدات إلى مستحقيها، وحماية الاقتصاد الوطني من أي آثار قد تترتب على التصنيف الإرهابي"، محذراً من "تجاوز القواعد المعتمدة بهذا الخصوص".ووفقاً لـ "سبأ": "تشمل الإجراءات المقترحة معاقبة قيادات الحوثيين والكيانات التابعة لها، وأفراداً منخرطين في شبكة تمويلات مشبوهة لتقديم الدعم المالي والخدمي للجماعة الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، كما تضع الإجراءات عدداً من الوسطاء والأفراد المنتحلين للوظائف العامة تحت طائلة العقوبات نظرا للتسهيلات المالية والتقنية والسلعية والخدمية التي يقدمونها للحوثيين".وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، صنف مجلس الدفاع الوطني اليمني، وهو أعلى سلطة عسكرية وأمنية في الحكومة المعترف بها دولياً، جماعة أنصار الله منظمةً إرهابية، وذلك على خلفية تبنيها هجوماً جوياً على ميناء نفطي في محافظة حضرموت شرق اليمن، بعد أيام من إعلان الجماعة إبلاغ الشركات النفطية في محافظات سيطرة الحكومة اليمنية بإيقاف تصدير شحنات الخام رداً على ما تعتبره الجماعة استحواذ الحكومة على إيرادات النفط والغاز وعدم توجيهها في دفع رواتب الموظفين العموميين.ومطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت جماعة أنصار الله، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر الجماعة منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221126/مقتل-قائد-عسكري-وإصابة-مرافقيه-إثر-تفجير-في-محافظة-شبوة-اليمنية-1070552912.html
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أخبار اليمن الأن
مجلس القيادة اليمني يؤكد استثناء وكالات الإغاثة من إجراءات تصنيف "الحوثيين" منظمةً إرهابية
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أكد مجلس القيادة اليمني، اليوم السبت، مراعاة عدم تأثر وكالات الإغاثة والقطاع الخاص بالإجراءات التنفيذية لقراره الصادر الشهر الماضي بتصنيف جماعة أنصار الله "الحوثيين" منظمةً إرهابية.
القاهرة- سبوتنيك. وقال المجلس، خلال اجتماع افتراضي عقده برئاسة رئيسه رشاد العليمي، وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "استثناءات ستمنح لمجتمع الأعمال الإنسانية، ووكالات الاغاثة والقطاع الخاص، تضمن استمرار تدفق السلع والمساعدات إلى مستحقيها، وحماية الاقتصاد الوطني من أي آثار قد تترتب على التصنيف الإرهابي"، محذراً من "تجاوز القواعد المعتمدة بهذا الخصوص".
وفي الاجتماع استمع المجلس إلى ملاحظات الأعضاء بشأن الإجراءات التنفيذية لنظام العقوبات، والسياسات الحكومية المطروحة لإدارة التداعيات المترتبة على توقف الصادرات النفطية والحد من آثارها الكارثية على الأمن الغذائي والأوضاع المعيشية والخدمية.
ووفقاً لـ "سبأ": "تشمل الإجراءات المقترحة معاقبة قيادات الحوثيين والكيانات التابعة لها، وأفراداً منخرطين في شبكة تمويلات مشبوهة لتقديم الدعم المالي والخدمي للجماعة الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، كما تضع الإجراءات عدداً من الوسطاء والأفراد المنتحلين للوظائف العامة تحت طائلة العقوبات نظرا للتسهيلات المالية والتقنية والسلعية والخدمية التي يقدمونها للحوثيين".
وثمن مجلس القيادة اليمني مواقف المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى جانب الشعب اليمني ومجلس القيادة الرئاسي، والحكومة بما في ذلك الترتيبات الجارية لتعزيز البنك المركزي بالوديعة النقدية المشتركة البالغة ثلاثة مليارات دولار، ما سيساهم في استقرار العملة الوطنية، و الحد من تداعيات هجمات الحوثيين على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.
وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، صنف مجلس الدفاع الوطني اليمني، وهو أعلى سلطة عسكرية وأمنية في الحكومة المعترف بها دولياً، جماعة أنصار الله منظمةً إرهابية، وذلك على خلفية تبنيها هجوماً جوياً على ميناء نفطي في محافظة حضرموت شرق اليمن، بعد أيام من إعلان الجماعة إبلاغ الشركات النفطية في محافظات سيطرة الحكومة اليمنية بإيقاف تصدير شحنات الخام رداً على ما تعتبره الجماعة استحواذ الحكومة على إيرادات النفط والغاز وعدم توجيهها في دفع رواتب الموظفين العموميين.
ومطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت جماعة أنصار الله
، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
وتسيطر الجماعة منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.