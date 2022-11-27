https://sputnikarabic.ae/20221127/أمين-عام-حلف-الناتو-يقر-بثقل-دعم-أوكرانيا-على-كاهل-أوروبا-1070589289.html
أمين عام حلف الناتو يقر بثقل دعم أوكرانيا على كاهل أوروبا
أمين عام حلف الناتو يقر بثقل دعم أوكرانيا على كاهل أوروبا
اعترف الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بأن الدعم العسكري والمالي الغربي لكييف يكلف مجتمعهم غالياً، لكن هذا الدعم مطلوب. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T09:53+0000
2022-11-27T09:53+0000
2022-11-27T09:54+0000
الناتو
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وقال ستولتنبرغ، اليوم الأحد، في مقابلة مع صحيفة "فيلت أم سونتاغ "، إن "ارتفاع فواتير الغذاء والكهرباء يعني أوقاتا عصيبة للعديد من الأسر في أوروبا".وأشار الأمين العام لحلف الناتو بشكل خاص إلى المساعدة من ألمانيا، التي تزود البلاد بأنظمة الدفاع الجوي ومدافع الهاوتزر، وشدد على أن "أسلحة ألمانيا تنقذ الأرواح".وصرح ستولتنبرغ، يوم أمس السبت، بأن بعض حلفاء الناتو حافظوا على طاقتهم الإنتاجية وتمكنوا من زيادة إنتاج الأجزاء والذخيرة على الطراز السوفيتي لأوكرانيا، التي لا يزال لديها الكثير من مدفعية الحقبة السوفيتية.وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي، يوم الجمعة: "لقد زاد إنتاج (الذخيرة). وتمكن أعضاء الناتو جزئيًا من زيادة إنتاج المعدات والذخيرة من الحقبة السوفيتية، وهو أمر ملح وضروري للغاية، حيث لا يزال لدى أوكرانيا الكثير من المدفعية من الحقبة السوفيتية. إنهم بحاجة إلى ذخيرة وقطع الغيار. احتفظ العديد من حلفائنا بالقوة الإنتاجية".
https://sputnikarabic.ae/20221127/أوكرانيا-تعلن-أن-عجز-إمدادات-الطاقة-بلغ-20-1070588732.html
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الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
أمين عام حلف الناتو يقر بثقل دعم أوكرانيا على كاهل أوروبا
09:53 GMT 27.11.2022 (تم التحديث: 09:54 GMT 27.11.2022) تابعنا عبر
اعترف الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بأن الدعم العسكري والمالي الغربي لكييف يكلف مجتمعهم غالياً، لكن هذا الدعم مطلوب.
وقال ستولتنبرغ، اليوم الأحد، في مقابلة مع صحيفة "فيلت أم سونتاغ "، إن "ارتفاع فواتير الغذاء والكهرباء يعني أوقاتا عصيبة للعديد من الأسر في أوروبا".
ومع ذلك على الدول الأوروبية على الرغم من هذا الثمن أن تستمر في تزويد كييف بالإمدادات العسكرية لأن أفضل طريقة للحفاظ على السلام هي دعم أوكرانيا.
وأشار الأمين العام لحلف الناتو بشكل خاص إلى المساعدة من ألمانيا، التي تزود البلاد بأنظمة الدفاع الجوي ومدافع الهاوتزر، وشدد على أن "أسلحة ألمانيا تنقذ الأرواح".
وصرح ستولتنبرغ، يوم أمس السبت، بأن بعض حلفاء الناتو حافظوا على طاقتهم الإنتاجية وتمكنوا من زيادة إنتاج الأجزاء والذخيرة على الطراز السوفيتي لأوكرانيا، التي لا يزال لديها الكثير من مدفعية الحقبة السوفيتية.
وقال ستولتنبرغ،
في مؤتمر صحفي، يوم الجمعة: "لقد زاد إنتاج (الذخيرة). وتمكن أعضاء الناتو جزئيًا من زيادة إنتاج المعدات والذخيرة من الحقبة السوفيتية، وهو أمر ملح وضروري للغاية، حيث لا يزال لدى أوكرانيا الكثير من المدفعية من الحقبة السوفيتية. إنهم بحاجة إلى ذخيرة وقطع الغيار. احتفظ العديد من حلفائنا بالقوة الإنتاجية".