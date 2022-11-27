https://sputnikarabic.ae/20221127/أنصار-الله-تحمل-التحالف-العربي-مسؤولية-مقتل-18-ألف-مدني-منذ-بداية-عملياته-1070608832.html

"أنصار الله" تحمل التحالف العربي مسؤولية مقتل 18 ألف مدني منذ بداية عملياته

"أنصار الله" تحمل التحالف العربي مسؤولية مقتل 18 ألف مدني منذ بداية عملياته

حمّلت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأحد، التحالف العربي بقيادة السعودية، مسؤولية مقتل وإصابة 47673 مدنياً جراء عملياته العسكرية التي انطلقت في... 27.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-27T21:15+0000

2022-11-27T21:15+0000

2022-11-27T21:15+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال مركز "عين الإنسانية" التابع لـ "أنصار الله"، حسب ما نقل تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، إن "47673 مواطناً قتلوا وجرحوا خلال 2800 يوم من العدوان [في إشارة إلى عمليات التحالف العربي]، بينهم 18013 قتيلاً و29660 جريحاً".وأضاف: "قُتل 4061 طفلاً وجرح 4739 آخرين، وكذلك قُتلت 2454 امرأة وأصيبت 2966 أخرى".وذكر المركز الحقوقي، أن "العدوان [يقصد التحالف العربي] دمر 598,737 منزلاً، و182 منشأة جامعية، و1679 مسجداً، و379 منشأة سياحية، و415 مستشفى ومرفقاً صحياً خلال 2800 يوم".واتهم مركز "عين الإنسانية"، التحالف بـ "تدمير 1242 مدرسة ومركزاً تعليمياً، و140 منشأة رياضية، و255 موقعاً أثرياً، و61 منشأة إعلامية، و10803 حقول زراعية".وحمّل المركز، التحالف مسؤولية "تدمير 15 مطاراً، و16 ميناءً، و344 محطة كهرباء، 7099 طريقاً وجسراً، 616 شبكة ومحطة إتصال، و2974 خزان وشبكة مياه، و2101 منشأة حكومية، خلال 2800 يوم".وأشار إلى "استهدف العدوان 407 مصانع، و385 ناقلة وقود، و12030 منشأة تجارية، و454 مزرعة دجاج ومواشي، و10,112 وسيلة نقل، و998 شاحنة غذاء، و700 سوق، و485 قارب صيد، و1014 مخازن غذاء، و425 محطة وقود".وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221127/السعودية-الهجمات-الحوثية-بأسلحة-إيرانية-على-الموانئ-النفطية-عمليات-إرهابية-1070599736.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, قوات التحالف العربي, العالم العربي