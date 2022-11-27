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https://sputnikarabic.ae/20221127/الاتحاد-الأوروبي-تلوث-الهواء-تسبب-في-وفاة-238-ألف-مواطن-1070594804.html
الاتحاد الأوروبي: تلوث الهواء تسبب في وفاة 238 ألف مواطن
الاتحاد الأوروبي: تلوث الهواء تسبب في وفاة 238 ألف مواطن
قالت هيئة الرقابة البيئية بالاتحاد الأوروبي، إن تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة أدى إلى 238 ألف حالة وفاة مبكرة في دول الكتلة خلال عام 2020، في ارتفاع طفيف عن... 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T12:35+0000
2022-11-27T12:35+0000
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وفي تقرير صدر هذا الأسبوع، تبين أن المعدل الإجمالي لهذا النوع من الوفيات في دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2020، كان أقل بنسبة 45% مما كان عليه في عام 2005.وقالت الوكالة الأوروبية، إنه "إذا تم الحفاظ على معدل الانخفاض هذا، فإن الاتحاد الأوروبي سيصل إلى هدف خطة عمل عدم التلوث قبل عام 2030".وقالت وكالة البيئة الأوروبية في تقرير جديد إنه عبر التكتل الذي يضم 27 دولة في ذلك العام، أدى التعرض لتركيزات الجسيمات الدقيقة فوق المستوى التوجيهي لمنظمة الصحة العالمية لعام 2021 إلى 238000 حالة وفاة مبكرة.كان هذا أعلى قليلا من تلك الأرقام المسجلة في عام 2019 في الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من انخفاض الانبعاثات بسبب قيود الحركة والإغلاق المترتبة على جائحة "كوفيد 19".الجسيمات الدقيقة، أو ما يعرف بـ"بي إم 2.5"، هو مصطلح يشير إلى الجسيمات متناهية الصغر التي تكون عادة منتجا ثانويا لعوادم السيارات أو محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم.حجمها الصغير يسمح لها بالسفر بعمق في الجهاز التنفسي، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية والربو وأمراض الرئة.
https://sputnikarabic.ae/20221127/تقرير-مصر-بين-أقل-دول-العالم-في-إطلاق-الانبعاثات-المسببة-للاحتباس-الحراري-1070593133.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, مجتمع
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, مجتمع

الاتحاد الأوروبي: تلوث الهواء تسبب في وفاة 238 ألف مواطن

12:35 GMT 27.11.2022
© Sputnik . Insaf Basirovضباب ودخان في نيودلهي، الهند 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
ضباب ودخان في نيودلهي، الهند 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© Sputnik . Insaf Basirov
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قالت هيئة الرقابة البيئية بالاتحاد الأوروبي، إن تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة أدى إلى 238 ألف حالة وفاة مبكرة في دول الكتلة خلال عام 2020، في ارتفاع طفيف عن العام السابق.
وفي تقرير صدر هذا الأسبوع، تبين أن المعدل الإجمالي لهذا النوع من الوفيات في دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2020، كان أقل بنسبة 45% مما كان عليه في عام 2005.
وقالت الوكالة الأوروبية، إنه "إذا تم الحفاظ على معدل الانخفاض هذا، فإن الاتحاد الأوروبي سيصل إلى هدف خطة عمل عدم التلوث قبل عام 2030".
حقل الغاز الطبيعي قبالة مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
تقرير: مصر بين أقل دول العالم في إطلاق الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري
11:54 GMT
وقالت وكالة البيئة الأوروبية في تقرير جديد إنه عبر التكتل الذي يضم 27 دولة في ذلك العام، أدى التعرض لتركيزات الجسيمات الدقيقة فوق المستوى التوجيهي لمنظمة الصحة العالمية لعام 2021 إلى 238000 حالة وفاة مبكرة.
كان هذا أعلى قليلا من تلك الأرقام المسجلة في عام 2019 في الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من انخفاض الانبعاثات بسبب قيود الحركة والإغلاق المترتبة على جائحة "كوفيد 19".
الجسيمات الدقيقة، أو ما يعرف بـ"بي إم 2.5"، هو مصطلح يشير إلى الجسيمات متناهية الصغر التي تكون عادة منتجا ثانويا لعوادم السيارات أو محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم.
حجمها الصغير يسمح لها بالسفر بعمق في الجهاز التنفسي، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية والربو وأمراض الرئة.
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