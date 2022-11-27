https://sputnikarabic.ae/20221127/الاتحاد-الأوروبي-تلوث-الهواء-تسبب-في-وفاة-238-ألف-مواطن-1070594804.html

الاتحاد الأوروبي: تلوث الهواء تسبب في وفاة 238 ألف مواطن

الاتحاد الأوروبي: تلوث الهواء تسبب في وفاة 238 ألف مواطن

قالت هيئة الرقابة البيئية بالاتحاد الأوروبي، إن تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة أدى إلى 238 ألف حالة وفاة مبكرة في دول الكتلة خلال عام 2020، في ارتفاع طفيف عن... 27.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-27T12:35+0000

2022-11-27T12:35+0000

2022-11-27T12:35+0000

العالم

أخبار الاتحاد الأوروبي

مجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102738/93/1027389305_0:0:3396:1910_1920x0_80_0_0_53a2a03e3afbdeef72601d26b506621e.jpg

وفي تقرير صدر هذا الأسبوع، تبين أن المعدل الإجمالي لهذا النوع من الوفيات في دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2020، كان أقل بنسبة 45% مما كان عليه في عام 2005.وقالت الوكالة الأوروبية، إنه "إذا تم الحفاظ على معدل الانخفاض هذا، فإن الاتحاد الأوروبي سيصل إلى هدف خطة عمل عدم التلوث قبل عام 2030".وقالت وكالة البيئة الأوروبية في تقرير جديد إنه عبر التكتل الذي يضم 27 دولة في ذلك العام، أدى التعرض لتركيزات الجسيمات الدقيقة فوق المستوى التوجيهي لمنظمة الصحة العالمية لعام 2021 إلى 238000 حالة وفاة مبكرة.كان هذا أعلى قليلا من تلك الأرقام المسجلة في عام 2019 في الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من انخفاض الانبعاثات بسبب قيود الحركة والإغلاق المترتبة على جائحة "كوفيد 19".الجسيمات الدقيقة، أو ما يعرف بـ"بي إم 2.5"، هو مصطلح يشير إلى الجسيمات متناهية الصغر التي تكون عادة منتجا ثانويا لعوادم السيارات أو محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم.حجمها الصغير يسمح لها بالسفر بعمق في الجهاز التنفسي، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية والربو وأمراض الرئة.

https://sputnikarabic.ae/20221127/تقرير-مصر-بين-أقل-دول-العالم-في-إطلاق-الانبعاثات-المسببة-للاحتباس-الحراري-1070593133.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, مجتمع