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https://sputnikarabic.ae/20221127/البرلمان-الإيراني-يصوت-لصالح-انضمام-البلاد-إلى-منظمة-شنغهاي-للتعاون-1070589940.html
البرلمان الإيراني يصوت لصالح انضمام البلاد إلى منظمة شنغهاي للتعاون
البرلمان الإيراني يصوت لصالح انضمام البلاد إلى منظمة شنغهاي للتعاون
صوّت أعضاء مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) لصالح تمرير مشروع قانون انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T10:37+0000
2022-11-27T10:37+0000
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طهران - سبوتنيك. وأفادت وكالة "تسنيم" بأن "أعضاء مجلس الشورى الإسلامي وافقوا على مشروع قانون انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون. وفي جلسة علنية اليوم، وافق أعضاء المجلس على الخطوط العامة والتفصيلية لخطة انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون".يذكر أنه في سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت إيران مذكرة تعهدات العضوية الدائمة لمنظمة شنغهاي للتعاون، مما يمهد الطريق للبلاد لتصبح عضوا في المنظمة.وكان أعضاء منظمة شنغهاي قد وافقوا في سبتمبر 2021، على انضمام إيران للمنظمة، ومنح صفة شريك الحوار لمصر وقطر والمملكة العربية السعودية. وهذا العام، تقدمت بيلاروسيا رسميا للانضمام إليها كعضو كامل العضوية.يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001. وتشارك في عضويتها كل من الهند وكازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، بالإضافة لدول مراقبة مثل أفغانستان، بيلاروسيا، إيران ومنغوليا، ودول شريكة مثل أذربيجان، أرمينيا، كمبوديا، نيبال، تركيا وسريلانكا.
https://sputnikarabic.ae/20220915/برلماني-إيراني-عضوية-إيران-في-شنغهاي-تحول-دون-غطرسة-أمريكا-في-المنطقة-1067762625.html
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إيران, أخبار إيران, منظمة شنغهاي للتعاون, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, منظمة شنغهاي للتعاون, العالم, أخبار العالم الآن

البرلمان الإيراني يصوت لصالح انضمام البلاد إلى منظمة شنغهاي للتعاون

10:37 GMT 27.11.2022
© AFP 2022 / Alexander Nemenovالصحفيون يشاهدون البث المباشر للجلسة الكاملة لقمة منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) في 16 سبتمبر 2022 ، في المركز الصحفي للقمة.
الصحفيون يشاهدون البث المباشر للجلسة الكاملة لقمة منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) في 16 سبتمبر 2022 ، في المركز الصحفي للقمة. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© AFP 2022 / Alexander Nemenov
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صوّت أعضاء مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) لصالح تمرير مشروع قانون انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون.
طهران - سبوتنيك. وأفادت وكالة "تسنيم" بأن "أعضاء مجلس الشورى الإسلامي وافقوا على مشروع قانون انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون.
وفي جلسة علنية اليوم، وافق أعضاء المجلس على الخطوط العامة والتفصيلية لخطة انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون".
قمة منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) في مدينة سمرقند الأوزبكية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
برلماني إيراني: عضوية إيران في شنغهاي تحول دون غطرسة أمريكا في المنطقة
15 سبتمبر, 08:13 GMT
يذكر أنه في سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت إيران مذكرة تعهدات العضوية الدائمة لمنظمة شنغهاي للتعاون، مما يمهد الطريق للبلاد لتصبح عضوا في المنظمة.
وكان أعضاء منظمة شنغهاي قد وافقوا في سبتمبر 2021، على انضمام إيران للمنظمة، ومنح صفة شريك الحوار لمصر وقطر والمملكة العربية السعودية. وهذا العام، تقدمت بيلاروسيا رسميا للانضمام إليها كعضو كامل العضوية.
يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001. وتشارك في عضويتها كل من الهند وكازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، بالإضافة لدول مراقبة مثل أفغانستان، بيلاروسيا، إيران ومنغوليا، ودول شريكة مثل أذربيجان، أرمينيا، كمبوديا، نيبال، تركيا وسريلانكا.
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