https://sputnikarabic.ae/20221127/لافروف-يؤجل-زيارته-إلى-مينسك-بسبب-وفاة-وزير-خارجية-بيلاروسيا-1070587325.html
لافروف يؤجل زيارته إلى مينسك بسبب وفاة وزير خارجية بيلاروسيا
لافروف يؤجل زيارته إلى مينسك بسبب وفاة وزير خارجية بيلاروسيا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية تأجيل زيارة وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى مينسك، التي كان من المقرر إجراؤها في الفترة من 27 إلى 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري،... 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T08:59+0000
2022-11-27T08:59+0000
2022-11-27T08:59+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
سيرغي لافروف
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موسكو- سبوتنيك. وذكرت الخارجية الروسية، في بيان: "فيما يتعلق بوفاة وزير خارجية جمهورية بيلاروس فلاديمير ماكي المفاجئة في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر، فقد تقرر تأجيل زيارة وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف إلى مينسك المقرر لها يومي 27 و28 نوفمبر الجاري".وأضاف البيان: "سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للزيارة والاجتماع المشترك للأعضاء في وقت لاحق".وأفادة وكالة الأنباء البيلاروسية، يوم أمس السبت، بوفاة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي.وذكرت الوكالة نقلا عن السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية البيلاروسية أناتولي غلاز، أن "وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي توفي فجأة".وكان من المقرر عقد محادثات ماكي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الاثنين.وشغل ماكي منصب وزير خارجية بيلاروسيا منذ عام 2012.
https://sputnikarabic.ae/20221126/السفارة-الروسية-في-مينسك-ماكي-قدم-مساهمة-كبيرة-في-تعزيز-العلاقات-بين-روسيا-وبيلاروسيا-1070570803.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, سيرغي لافروف
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, سيرغي لافروف
لافروف يؤجل زيارته إلى مينسك بسبب وفاة وزير خارجية بيلاروسيا
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية تأجيل زيارة وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى مينسك، التي كان من المقرر إجراؤها في الفترة من 27 إلى 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بسبب وفاة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي.
موسكو- سبوتنيك. وذكرت الخارجية الروسية، في بيان: "فيما يتعلق بوفاة وزير خارجية جمهورية بيلاروس فلاديمير ماكي المفاجئة في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر، فقد تقرر تأجيل زيارة وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف إلى مينسك المقرر لها يومي 27 و28 نوفمبر الجاري".
وأضاف البيان: "سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للزيارة والاجتماع المشترك للأعضاء في وقت لاحق".
وأفادة وكالة الأنباء البيلاروسية، يوم أمس السبت، بوفاة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي.
وذكرت الوكالة نقلا عن السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية البيلاروسية أناتولي غلاز، أن "وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي توفي فجأة".
وكان من المقرر عقد محادثات ماكي
مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الاثنين.
وشغل ماكي منصب وزير خارجية بيلاروسيا منذ عام 2012.