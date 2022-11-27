https://sputnikarabic.ae/20221127/لافروف-يؤجل-زيارته-إلى-مينسك-بسبب-وفاة-وزير-خارجية-بيلاروسيا-1070587325.html

لافروف يؤجل زيارته إلى مينسك بسبب وفاة وزير خارجية بيلاروسيا

لافروف يؤجل زيارته إلى مينسك بسبب وفاة وزير خارجية بيلاروسيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية تأجيل زيارة وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى مينسك، التي كان من المقرر إجراؤها في الفترة من 27 إلى 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري،... 27.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-27T08:59+0000

2022-11-27T08:59+0000

2022-11-27T08:59+0000

روسيا

أخبار بيلاروسيا اليوم

سيرغي لافروف

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موسكو- سبوتنيك. وذكرت الخارجية الروسية، في بيان: "فيما يتعلق بوفاة وزير خارجية جمهورية بيلاروس فلاديمير ماكي المفاجئة في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر، فقد تقرر تأجيل زيارة وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف إلى مينسك المقرر لها يومي 27 و28 نوفمبر الجاري".وأضاف البيان: "سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للزيارة والاجتماع المشترك للأعضاء في وقت لاحق".وأفادة وكالة الأنباء البيلاروسية، يوم أمس السبت، بوفاة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي.وذكرت الوكالة نقلا عن السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية البيلاروسية أناتولي غلاز، أن "وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي توفي فجأة".وكان من المقرر عقد محادثات ماكي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الاثنين.وشغل ماكي منصب وزير خارجية بيلاروسيا منذ عام 2012.

https://sputnikarabic.ae/20221126/السفارة-الروسية-في-مينسك-ماكي-قدم-مساهمة-كبيرة-في-تعزيز-العلاقات-بين-روسيا-وبيلاروسيا-1070570803.html

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سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, سيرغي لافروف