https://sputnikarabic.ae/20221127/ممثل-الأمين-العام-في-ليبيا-يؤكد-ضرورة-التنسيق-مع-مختلف-الأطراف-الدولية-لتقديم-الدعم-للبلاد-1070607898.html
ممثل الأمين العام في ليبيا يؤكد ضرورة التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لتقديم الدعم للبلاد
ممثل الأمين العام في ليبيا يؤكد ضرورة التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لتقديم الدعم للبلاد
قال الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، إنه على الأطراف الليبية أن ترقى إلى مستوى التحدي المتمثل في التغلب على الأزمة... 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T20:51+0000
2022-11-27T20:51+0000
2022-11-27T20:51+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
أخبار العالم العربي
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وأوضح باتيلي في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" أنه التقى في أبو ظبي الجمعة الماضية بالشيخ شخبوط نهيان آل نهيان، وزير الدولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة.وأضاف: "اتفقنا على أنه يجب على الأطراف الليبية أن ترقى إلى مستوى التحدي المتمثل في التغلب على الأزمة السياسية، وتمهيد الطريق للانتخابات تمنح الشعب ممثلين شرعيين".وتابع الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، "كما أكدنا على التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لتقديم الدعم لليبيا".وسبق وقال باتيلي، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، منتصف الشهر الجاري إن "إطالة الفترة الانتقالية بشكل أكبر سيجعل البلاد أكثر عرضة لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، ويمكن أن يعرض ليبيا لخطر التقسيم".وأضاف: "تواصلت مرارا مع أعضاء المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية".وتابع المسؤول الأممي: "ذكرت أن مسؤوليتهم الأخلاقية والسياسية هي العمل بنشاط من أجل إعادة البلاد إلى السلام والاستقرار من خلال حل ليبي - ليبي للأزمة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
ممثل الأمين العام في ليبيا يؤكد ضرورة التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لتقديم الدعم للبلاد
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قال الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، إنه على الأطراف الليبية أن ترقى إلى مستوى التحدي المتمثل في التغلب على الأزمة السياسية.
وأوضح باتيلي في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" أنه التقى في أبو ظبي الجمعة الماضية بالشيخ شخبوط نهيان آل نهيان، وزير الدولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف: "اتفقنا على أنه يجب على الأطراف الليبية
أن ترقى إلى مستوى التحدي المتمثل في التغلب على الأزمة السياسية، وتمهيد الطريق للانتخابات تمنح الشعب ممثلين شرعيين".
وتابع الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، "كما أكدنا على التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لتقديم الدعم لليبيا".
وسبق وقال باتيلي، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، منتصف الشهر الجاري إن "إطالة الفترة الانتقالية
بشكل أكبر سيجعل البلاد أكثر عرضة لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، ويمكن أن يعرض ليبيا لخطر التقسيم".
وأضاف: "تواصلت مرارا مع أعضاء المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية".
وتابع المسؤول الأممي: "ذكرت أن مسؤوليتهم الأخلاقية والسياسية هي العمل بنشاط من أجل إعادة البلاد إلى السلام والاستقرار من خلال حل ليبي - ليبي للأزمة".