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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221128/إصابة-25-جنديا-أوكرانيا-بتصادم-حافلة-في-لاتفيا-1070610654.html
إصابة 25 جنديا أوكرانيا بتصادم حافلة في لاتفيا
إصابة 25 جنديا أوكرانيا بتصادم حافلة في لاتفيا
ذكرت محطة "إي آر آر" التلفزيونية في إستونيا، يوم الأحد، أن 25 جنديا أوكرانيا وجنديا إستونيا نقلوا إلى المستشفى بعد اصطدام حافلتهم بشاحنة في لاتفيا. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T03:32+0000
2022-11-28T03:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وبحسب وكالة رويترز، أضافت المحطة أن الحافلة التي كانت متجهة من تالين إلى ريجا استأجرها الجيش الإستوني، وأن قائدها لقي حتفه في حادث التصادم الذي وقع السبت.ولم تذكر المحطة سبب وجود الجنود الأوكرانيين في لاتفيا.وقال التلفزيون العام في لاتفيا، إن الواقعة كانت واحدة من عدة حوادث تصادم على الطريق السبت، بسبب الجليد واستمرار سقوط الثلوج.
https://sputnikarabic.ae/20221128/وزير-الدفاع-النرويج-تحتفظ-بخطوط-اتصال-مع-موسكو-1070610419.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

إصابة 25 جنديا أوكرانيا بتصادم حافلة في لاتفيا

03:32 GMT 28.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatskyانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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ذكرت محطة "إي آر آر" التلفزيونية في إستونيا، يوم الأحد، أن 25 جنديا أوكرانيا وجنديا إستونيا نقلوا إلى المستشفى بعد اصطدام حافلتهم بشاحنة في لاتفيا.
وبحسب وكالة رويترز، أضافت المحطة أن الحافلة التي كانت متجهة من تالين إلى ريجا استأجرها الجيش الإستوني، وأن قائدها لقي حتفه في حادث التصادم الذي وقع السبت.
ولم تذكر المحطة سبب وجود الجنود الأوكرانيين في لاتفيا.
أوسلو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
وزير الدفاع: النرويج تحتفظ بخطوط اتصال مع موسكو
01:50 GMT
وقال التلفزيون العام في لاتفيا، إن الواقعة كانت واحدة من عدة حوادث تصادم على الطريق السبت، بسبب الجليد واستمرار سقوط الثلوج.
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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:18 GMT
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