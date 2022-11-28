https://sputnikarabic.ae/20221128/إصابة-25-جنديا-أوكرانيا-بتصادم-حافلة-في-لاتفيا-1070610654.html
إصابة 25 جنديا أوكرانيا بتصادم حافلة في لاتفيا
إصابة 25 جنديا أوكرانيا بتصادم حافلة في لاتفيا
ذكرت محطة "إي آر آر" التلفزيونية في إستونيا، يوم الأحد، أن 25 جنديا أوكرانيا وجنديا إستونيا نقلوا إلى المستشفى بعد اصطدام حافلتهم بشاحنة في لاتفيا. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T03:32+0000
2022-11-28T03:32+0000
2022-11-28T03:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وبحسب وكالة رويترز، أضافت المحطة أن الحافلة التي كانت متجهة من تالين إلى ريجا استأجرها الجيش الإستوني، وأن قائدها لقي حتفه في حادث التصادم الذي وقع السبت.ولم تذكر المحطة سبب وجود الجنود الأوكرانيين في لاتفيا.وقال التلفزيون العام في لاتفيا، إن الواقعة كانت واحدة من عدة حوادث تصادم على الطريق السبت، بسبب الجليد واستمرار سقوط الثلوج.
https://sputnikarabic.ae/20221128/وزير-الدفاع-النرويج-تحتفظ-بخطوط-اتصال-مع-موسكو-1070610419.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
إصابة 25 جنديا أوكرانيا بتصادم حافلة في لاتفيا
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ذكرت محطة "إي آر آر" التلفزيونية في إستونيا، يوم الأحد، أن 25 جنديا أوكرانيا وجنديا إستونيا نقلوا إلى المستشفى بعد اصطدام حافلتهم بشاحنة في لاتفيا.
وبحسب وكالة رويترز، أضافت المحطة أن الحافلة التي كانت متجهة من تالين إلى ريجا استأجرها الجيش الإستوني
، وأن قائدها لقي حتفه في حادث التصادم الذي وقع السبت.
ولم تذكر المحطة سبب وجود الجنود الأوكرانيين في لاتفيا.
وقال التلفزيون العام في لاتفيا، إن الواقعة كانت واحدة من عدة حوادث تصادم على الطريق السبت، بسبب الجليد واستمرار سقوط الثلوج.