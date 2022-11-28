https://sputnikarabic.ae/20221128/روسيا-العام-الحالي-هو-الأكثر-دموية-بالنسبة-للفلسطينيين-منذ-2005-بسبب-العنف-الإسرائيلي-1070645189.html

روسيا: العام الحالي هو الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ 2005 بسبب العنف الإسرائيلي

روسيا: العام الحالي هو الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ 2005 بسبب العنف الإسرائيلي

نبّه نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إلى أن استخدام القوة من جانب السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال العام الحالي 2022 أسفر... 28.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-28T21:20+0000

2022-11-28T21:20+0000

2022-11-28T21:20+0000

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الأمم المتحدة- سبوتنيك. وقال بوليانسكي، خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم الاثنين، إنه "وفقًا للمعلومات الواردة، فإن استخدام إسرائيل للقوة في الضفة الغربية أسفر بالفعل عن مقتل نحو 130 شخصًا خلال هذا العام، ما يجعله أكثر الأعوام دموية منذ عام 2005".وأضاف بوليانسكي أن تحركات السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك بناء المستوطنات ومصادرة ممتلكات فلسطينية، إلى جانب استخدام العنف، قد أسفرت عن آثار تصعب إزالتها.وخلال جلسة مجلس الأمن، قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إن المجتمع الدولي يولي اهتمامًا أقل للقضية الفلسطينية بسبب الصراع في أوكرانيا وتطورات عالمية أخرى، وهو ما ساهم في تفاقم معاناة الفلسطينيين.وكان وفدًا من من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة نائب أمينها العام فهد سليمان، قد زار موسكو الأربعاء الماضي، والتقى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.وفي حديث لوكالة " سبوتنيك" قال سليمان إن:وأوضح نائب الأمين العام أن "روسيا لها باع طويل في التعاطي مع الشأن الفلسطيني، أكيد أن الأحداث الأخيرة أثرت على موقعية هذه المسألة من أجندة عمل الرفاق في روسيا، لكن هذا لا يعني أن روسيا خرجت عن سياق التعامل الجدي المواظب المثابر المحترف مع القضية الفلسطينية، وفي هذا الإطار نشير إلى سلسلة الزيارات التي قامت بها الوفود الفلسطينية في الفترة الأخيرة".وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أعلن بوقت سابق هذا الشهر، وخلال كلمته أمام قادة الدول العربية في الجزائر، أن السلطة الوطنية الفلسطينية ستعيد النظر في مجمل علاقاتها مع إسرائيل، متهما الأخيرة بمواصلة انتهاك حقوق الفلسطينيين.ودعا عباس خلال كلمته إلى تشكيل لجنتين وزاريتين عربيتين للتحرك على المستوى الدولي، لدعم دولة فلسطين سياسيا وقانونيا.وحث الرئيس الفلسطيني قادة الدول العربية على بذل كل جهد مستطاع وضروري لإنجاح مؤتمر القدس الذي يعقد مطلع العام القادم في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.ودانت الرئاسة الفلسطينية، في مناسبات سابقة، ما أسمته "سياسة الإعدامات الميدانية" التي تنتهجها إسرائيل بحق الفلسطينيين، محذرة من أن استمرار هذه السياسة، سوف يفجر الأوضاع في المنطقة.

https://sputnikarabic.ae/20221128/العمليات-ضد-الجيش-الإسرائيلي-ترتفع-في-2022-مقارنة-بالعام-المنصرم-وتوقعات-باستمرار-التصعيد-1070644777.html

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