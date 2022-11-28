https://sputnikarabic.ae/20221128/شركات-التكنولوجيا-الأمريكية-تخسر-74-تريليون-دولار-خلال-عام-1070627357.html

شركات التكنولوجيا الأمريكية تخسر 7.4 تريليون دولار خلال عام

شركات التكنولوجيا الأمريكية تخسر 7.4 تريليون دولار خلال عام

في حين بلغ مؤشر الأسهم الأمريكي المركب "ناسداك" ذروته في مثل هذا الوقت من العام الماضي، مستفيدا من المسار التصاعدي لقطاع التكنولوجيا منذ الجائحة، لكن بعد إثني... 28.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-28T12:51+0000

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العالم

اقتصاد

الولايات المتحدة الأمريكية

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لم تحقق واحدة من أكبر 15 شركة تقنية أمريكية من حيث القيمة، عائدات موجبة في عام 2021، وعلى سبيل المثال، خسرت "مايكروسوفت" قرب 700 مليار دولار من القيمة السوقية.أما شركة "ميتا" (المالكة لمنصة "فيسبوك"، والمحظورة في روسيا لنشاطها المتطرف)، فتقلصت قيمتها السوقية بأكثر من 70% من أعلى مستوياتها، مما أفقدها أكثر من 600 مليار دولار من حيث القيمة هذا العام.في المجموع، خسر المستثمرون ما يقرب من 7.4 تريليون دولار من حيث القيمة السوقية، بناء على الانخفاض الذي استمر 12 شهرا في مؤشر "ناسداك"، بحسب شبكة "سي إن بي سي".أعاق رفع أسعار الفائدة الوصول إلى رأس المال السهل، وجعل التضخم المرتفع كل تلك الشركات تتوقع أرباحا مستقبلية أقل قيمة بكثير من اليوم. تداعت أسهم شركات الخدمات السحابية جنبا إلى جنب مع العملات المشفرة، وتعمل الشركات في جميع أنحاء صناعة التكنولوجيا على خفض التكاليف وتجميد التعيينات الجديدة وتسريح الموظفين.الموظفون الذين انضموا إلى شركات في فترة ما قبل الاكتتاب العام الأولي وأخذوا الكثير من مستحقاتهم المالية في شكل خيارات أسهم، أصبحوا الآن تحت ضغط شديد ويمكنهم فقط أن يأملوا في حدوث انتعاش في المستقبل.

https://sputnikarabic.ae/20221027/شركات-التكنولوجيا-الأمريكية-الكبرى-تخسر-3-تريليونات-دولار-من-قيمتها-1069548350.html

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