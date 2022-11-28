https://sputnikarabic.ae/20221128/موسكو-وأستانا-تؤيدان-تعزيز-اتفاقية-حظر-تطوير-وإنتاج-الأسلحة-البيولوجية-1070628024.html
موسكو وأستانا تؤيدان تعزيز اتفاقية حظر تطوير وإنتاج الأسلحة البيولوجية
موسكو وأستانا تؤيدان تعزيز اتفاقية حظر تطوير وإنتاج الأسلحة البيولوجية
أعلنت روسيا وكازاخستان، اليوم الاثنين، تأييدهما لتعزيز اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية وتدميرها. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T13:06+0000
2022-11-28T13:06+0000
2022-11-28T13:28+0000
روسيا
الأسلحة البيولوجية
تدمير
كازاخستان
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وجاء في نص البيان، الذي نشر، اليوم الاثنين، على موقع الكرملين بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وكازاخستان: "إذ تلاحظ أهمية اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة باعتبارها أحد أسس نظام الأمن الدولي، فإن روسيا الاتحادية وجمهورية كازاخستان تتخذان إجراءات وتدابير تهدف إلى الدعم المتبادل للمبادرات الرامية إلى إضفاء الطابع المؤسسي على اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسُمية وتدميرها (بما في ذلك من خلال إبرام بروتوكول ملزم قانوناً للاتفاقية المذكورة أعلاه، والذي ينص على آلية فعالة للتحقق وتنظيم العمل في مبادرة إنشاء وكالة دولية للسلامة البيولوجية)".في غضون ذلك، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف، غينادي غاتيلوف، أن روسيا لم تتلق رداً شاملاً من الولايات المتحدة وأوكرانيا فيما يتعلق بالأنشطة البيولوجية والعسكرية للولايات المتحدة على أراضي أوكرانيا بموجب اتفاقية التخلص من الأسلحة البيولوجية والكيميائية.وقال غاتيلوف، اليوم الاثنين، خلال كلمة ألقاها أمام الدول الأطراف في الاتفاقية في جنيف: "لم نتلق ردا ملائما وذات مغزى على الوثائق والأدلة المقدمة التي تلقي الضوء على الطبيعة الحقيقية للتفاعل بين البنتاغون والمتعاقدين معه والجانب الأوكراني في مجال الأنشطة العسكرية والبيولوجية".وأضاف: "شكوى روسيا لم يتم النظر فيها والولايات المتحدة رفضت الاقتراح بإجراء تحقيق دولي تحت رعاية مجلس الأمن الدولي وفقا للمادة السادسة من الاتفاقية".كما أضاف غاتيلوف أن روسيا تريد أن يجعل البروتوكول الجديد جميع قواعد اتفاقية الأسلحة البيولوجية ملزمة من أجل تعزيز الاتفاقية.وأردف: "إلى جانب الغالبية العظمى من الدول المشاركة، فإن روسيا مقتنعة بأن فعالية الاتفاقية ستزداد بشكل كبير إذا تم اعتماد بروتوكول عالمي ملزم قانونًا وحيادي يتعلق بجميع مواد الاتفاقية وينص على آلية تحقيق".
https://sputnikarabic.ae/20221128/موسكو-أمريكا-ترفض-إجراء-تحقيق-دولي-يتعلق-بأنشطتها-البيولوجية-في-أوكرانيا-1070627892.html
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روسيا, الأسلحة البيولوجية, تدمير, كازاخستان
روسيا, الأسلحة البيولوجية, تدمير, كازاخستان
موسكو وأستانا تؤيدان تعزيز اتفاقية حظر تطوير وإنتاج الأسلحة البيولوجية
13:06 GMT 28.11.2022 (تم التحديث: 13:28 GMT 28.11.2022) تابعنا عبر
أعلنت روسيا وكازاخستان، اليوم الاثنين، تأييدهما لتعزيز اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية وتدميرها.
وجاء في نص البيان
، الذي نشر، اليوم الاثنين، على موقع الكرملين بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وكازاخستان: "إذ تلاحظ أهمية اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة باعتبارها أحد أسس نظام الأمن الدولي، فإن روسيا الاتحادية وجمهورية كازاخستان تتخذان إجراءات وتدابير تهدف إلى الدعم المتبادل للمبادرات الرامية إلى إضفاء الطابع المؤسسي على اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسُمية وتدميرها (بما في ذلك من خلال إبرام بروتوكول ملزم قانوناً للاتفاقية المذكورة أعلاه، والذي ينص على آلية فعالة للتحقق وتنظيم العمل في مبادرة إنشاء وكالة دولية للسلامة البيولوجية)".
في غضون ذلك، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف، غينادي غاتيلوف، أن روسيا لم تتلق رداً شاملاً من الولايات المتحدة وأوكرانيا فيما يتعلق بالأنشطة البيولوجية والعسكرية للولايات المتحدة على أراضي أوكرانيا بموجب اتفاقية التخلص من الأسلحة البيولوجية والكيميائية.
وقال غاتيلوف، اليوم الاثنين، خلال كلمة ألقاها أمام الدول الأطراف في الاتفاقية في جنيف: "لم نتلق ردا ملائما وذات مغزى على الوثائق والأدلة المقدمة التي تلقي الضوء على الطبيعة الحقيقية للتفاعل بين البنتاغون والمتعاقدين معه والجانب الأوكراني في مجال الأنشطة العسكرية والبيولوجية".
وأضاف: "شكوى روسيا لم يتم النظر فيها والولايات المتحدة رفضت الاقتراح بإجراء تحقيق دولي تحت رعاية مجلس الأمن الدولي وفقا للمادة السادسة من الاتفاقية".
وأشار غاتيلوف إلى أنه "نتيجة لذلك، وعلى الرغم من حقيقة أننا استخدمنا جميع الآليات المتاحة بموجب الاتفاقية لحل النزاعات، فإن الوضع الحالي غير المقبول المرتبط مباشرة بتنفيذ الاتفاقية لا يزال دون حل، وسنضغط على الطرفين الأمريكي والأوكراني لتصحيح ذلك".
كما أضاف غاتيلوف أن روسيا تريد أن يجعل البروتوكول الجديد جميع قواعد اتفاقية الأسلحة البيولوجية ملزمة من أجل تعزيز الاتفاقية.
وأردف
: "إلى جانب الغالبية العظمى من الدول المشاركة، فإن روسيا مقتنعة بأن فعالية الاتفاقية ستزداد بشكل كبير إذا تم اعتماد بروتوكول عالمي ملزم قانونًا وحيادي يتعلق بجميع مواد الاتفاقية وينص على آلية تحقيق".