https://sputnikarabic.ae/20221129/الخارجية-الفلسطينية-تطالب-الجنايات-الدولية-والمجتمع-الدولي-بتحمل-المسؤولية-إزاء-تصاعد-جرائم-إسرائيل-1070651646.html
الخارجية الفلسطينية تطالب الجنايات الدولية والمجتمع الدولي بتحمل المسؤولية إزاء تصاعد جرائم إسرائيل
الخارجية الفلسطينية تطالب الجنايات الدولية والمجتمع الدولي بتحمل المسؤولية إزاء تصاعد جرائم إسرائيل
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، "بأشد العبارات جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق 3 فلسطينيين إثر اقتحامها... 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T08:23+0000
2022-11-29T08:23+0000
2022-11-29T08:23+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
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واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن "هذه الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي".وحملت الوزارة "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم"، مطالبةً "المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، كما تدعو المحكمة الجنائية الدولية سرعة الانتهاء من تحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه".وقُتل 3 فلسطينيين في مواجهات مع قوات إسرائيلية اقتحمت مناطق في الضفة الغربية، الليلة الماضية، لتنفيذ اعتقالات. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن "اقتحامات لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية خلفت ثلاثة شهداء".وأشارت حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إلى "استشهاد الشقيقين جواد وظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (22 و21 عاماً)، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في كفر عين شمال غرب رام الله"، وسط الضفة الغربية.وأوضحت أن الشقيقين الريماوي قضيا جراء إصابتهما بالرصاص في منطقتي الحوض والصدر.واندلعت مواجهات عنيفة في البلدة، عقب اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لها خلال ساعات الليل، ما أسفر أيضا عن إصابة 11 فلسطينيا بالرصاص الحي والاختناق جراء استنشاق الغازات المسيلة للدموع.
https://sputnikarabic.ae/20221129/مقتل-3-فلسطينيين-في-مواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-وسط-وجنوبي-الضفة-1070648921.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
الخارجية الفلسطينية تطالب الجنايات الدولية والمجتمع الدولي بتحمل المسؤولية إزاء تصاعد جرائم إسرائيل
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أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، "بأشد العبارات جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق 3 فلسطينيين إثر اقتحامها مناطق في الضفة الغربية الليلة الماضية".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها
، أن "هذه الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي".
وحملت الوزارة "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم"، مطالبةً "المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، كما تدعو المحكمة الجنائية الدولية سرعة الانتهاء من تحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه".
وقُتل 3 فلسطينيين في مواجهات مع قوات إسرائيلية
اقتحمت مناطق في الضفة الغربية، الليلة الماضية، لتنفيذ اعتقالات. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن "اقتحامات لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية خلفت ثلاثة شهداء".
وأشارت حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إلى "استشهاد الشقيقين جواد وظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (22 و21 عاماً)، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في كفر عين شمال غرب رام الله"، وسط الضفة الغربية.
وأوضحت أن الشقيقين الريماوي قضيا جراء إصابتهما بالرصاص في منطقتي الحوض والصدر.
واندلعت مواجهات عنيفة في البلدة
، عقب اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لها خلال ساعات الليل، ما أسفر أيضا عن إصابة 11 فلسطينيا بالرصاص الحي والاختناق جراء استنشاق الغازات المسيلة للدموع.