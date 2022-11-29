https://sputnikarabic.ae/20221129/السوداني-ملتزمون-بعدم-السماح-باستخدام-الأراضي-العراقية-منطلقا-للإخلال-بأمن-إيران-أو-دول-الجوار-1070655932.html
السوداني: ملتزمون بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقا للإخلال بأمن إيران أو دول الجوار
السوداني: ملتزمون بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقا للإخلال بأمن إيران أو دول الجوار
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن "أمن البلدين، وحدة متكاملة لاتتجزأ وهو ضمن أمن المنطقة برمتها". 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T10:41+0000
2022-11-29T10:41+0000
2022-11-29T10:41+0000
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وقال السوداني، خلال اجتماعه بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران: "نحن ملتزمون بعدم السماح لأي جهة ولأي طرف بالإضرار بأمن إيران وهذه سياسة العراق"، مضيفا: "لن نكون منطلقا للإضرار بإيران ونعتمد سياسة متوازنة مع جميع دول المنطقة".وأكد أنه "سيبحث مع الجانب الإيراني المشاكل الأمنية، لإيجاد آلية والتنسيق الميداني لتجنب أي تصعيد بين البلدين"، حسب وكالة الأنباء العراقية-واع.وقررت الحكومة العراقية، الأربعاء الماضي، وضع خطة لإعادة انتشار قوات الحدود على طول الحدود مع إيران وتركيا، وذلك ضمن عدة قرارات ردًا على الهجمات من الدولتين على أراضيها.وتشهد عدة مناطق في إقليم كردستان العراق، منذ أسابيع، قصفا إيرانيا وتركيا، باستخدام المدفعية والطائرات المسيرة.واستهدف القصف مواقع ومقار لأحزاب إيرانية وتركية معارضة؛ وهو ما اعتبرته الخارجية العراقية، خرقا لسيادة البلاد، وعملا يخالف المواثيق والقوانين الدولية.
https://sputnikarabic.ae/20221129/رئيسي-زيارة-رئيس-وزراء-العراق-لطهران-نقطة-تحول-في-علاقاتنا-الثنائية-1070655063.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, إيران
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, إيران
السوداني: ملتزمون بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقا للإخلال بأمن إيران أو دول الجوار
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أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن "أمن البلدين، وحدة متكاملة لاتتجزأ وهو ضمن أمن المنطقة برمتها".
وقال السوداني، خلال اجتماعه بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران: "نحن ملتزمون بعدم السماح لأي جهة ولأي طرف بالإضرار بأمن إيران وهذه سياسة العراق"، مضيفا: "لن نكون منطلقا للإضرار بإيران ونعتمد سياسة متوازنة مع جميع دول المنطقة".
وأكد أنه "سيبحث مع الجانب الإيراني المشاكل الأمنية، لإيجاد آلية والتنسيق الميداني لتجنب أي تصعيد بين البلدين"، حسب وكالة
الأنباء العراقية-واع.
وقررت الحكومة العراقية، الأربعاء الماضي، وضع خطة لإعادة انتشار قوات الحدود
على طول الحدود مع إيران وتركيا، وذلك ضمن عدة قرارات ردًا على الهجمات من الدولتين على أراضيها.
وتشهد عدة مناطق في إقليم كردستان العراق، منذ أسابيع، قصفا إيرانيا وتركيا
، باستخدام المدفعية والطائرات المسيرة.
واستهدف القصف مواقع ومقار لأحزاب إيرانية وتركية معارضة؛ وهو ما اعتبرته الخارجية العراقية، خرقا لسيادة البلاد، وعملا يخالف المواثيق والقوانين الدولية.