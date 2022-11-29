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الأمم المتحدة تلعن خروج أول دفعة من الأسمدة الروسية من أوروبا إلى أفريقيا
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221129/بولندا-تؤكد-أنها-لن-تسلم-أوكرانيا-أنظمة-صواريخ-باتريوت-1070663625.html
بولندا تؤكد أنها لن تسلم أوكرانيا أنظمة صواريخ "باتريوت"
بولندا تؤكد أنها لن تسلم أوكرانيا أنظمة صواريخ "باتريوت"
أعلن رئيس وزراء بولندا، ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الثلاثاء، أن بولندا لن تسلم أوكرانيا أنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات الخاصة لها. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T14:01+0000
2022-11-29T14:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
بولندا
أخبار أوكرانيا
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وارسو - سبوتنيك. وقال مورافيتسكي، للصحفيين، ردًا على سؤال حول إمكانية نقل "باتريوت" إلى أوكرانيا: وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، عن التوصل إلى اتفاق مع نظيرتها البولندية بشأن تسيير دوريات في المجال الجوي البولندي بواسطة مقاتلات "يوروفايتر" الألمانية ونشر أنظمة دفاع جوي "باتريوت" في البلاد.بعد ذلك طرح رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي، ورئيس حزب "القانون والعدالة" الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، ونائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع الوطني، ماريوش بلاشتشاك، فكرة نشر أنظمة صواريخ "باتريوت" الألمانية على أراضي أوكرانيا، وليس في بولندا.
https://sputnikarabic.ae/20221127/صحيفة-ثلث-دول-الناتو-تستنفد-مخزون-أسلحتها-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1070584212.html
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العالم, بولندا, أخبار أوكرانيا
العالم, بولندا, أخبار أوكرانيا

بولندا تؤكد أنها لن تسلم أوكرانيا أنظمة صواريخ "باتريوت"

14:01 GMT 29.11.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصوروضع المهاجرين في بروزجي، على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا، 16 نوفمبر 2021
وضع المهاجرين في بروزجي، على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا، 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أعلن رئيس وزراء بولندا، ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الثلاثاء، أن بولندا لن تسلم أوكرانيا أنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات الخاصة لها.
وارسو - سبوتنيك. وقال مورافيتسكي، للصحفيين، ردًا على سؤال حول إمكانية نقل "باتريوت" إلى أوكرانيا:
"لا، أنظمة "باتريوت" الخاصة بنا، والتي نأمل أن نتلقاها قريبًا، ستعمل بالتأكيد على حماية السماء البولندية، لأن هذه ليست سوى البطاريات الأولى التي تصلنا".
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
صحيفة: ثلثا دول الناتو تستنفد مخزون أسلحتها للقوات المسلحة الأوكرانية
27 نوفمبر, 05:48 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، عن التوصل إلى اتفاق مع نظيرتها البولندية بشأن تسيير دوريات في المجال الجوي البولندي بواسطة مقاتلات "يوروفايتر" الألمانية ونشر أنظمة دفاع جوي "باتريوت" في البلاد.
بعد ذلك طرح رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي، ورئيس حزب "القانون والعدالة" الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، ونائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع الوطني، ماريوش بلاشتشاك، فكرة نشر أنظمة صواريخ "باتريوت" الألمانية على أراضي أوكرانيا، وليس في بولندا.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:04 GMT
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