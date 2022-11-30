https://sputnikarabic.ae/20221130/إرهابيو-تحرير-الشام-يخططون-لتنفيذ-هجمات-ضد-قاعدة-حميميم-والمواقع-السورية-في-إدلب--1070713430.html

إرهابيو "تحرير الشام" يخططون لهجمات بطائرات مسيرة ضد قاعدة حميميم والمواقع السورية في إدلب

إرهابيو "تحرير الشام" يخططون لهجمات بطائرات مسيرة ضد قاعدة حميميم والمواقع السورية في إدلب

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء أوليغ يغوروف، اليوم الأربعاء، أن مسلحي "هيئة تحرير الشام" (التنظيم الإرهابي... 30.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-30T19:04+0000

2022-11-30T19:04+0000

2022-11-30T19:30+0000

العالم العربي

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موسكو - سبوتنيك. وقال يغورورف في إحاطة: "وفقا لمعلومات تلقاها المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، فإن مسلحي تنظيم هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) الإرهابي يخططون لشن هجمات جوية بطائرات دون طيار على قاعدة حميميم الجوية الروسية ومواقع القوات الحكومية السورية في مناطق جورين وسركاب وكفر نبل بمحافظة إدلب".وأشار يغوروف إلى أن المسلحين قاموا بإعداد منصات في إدلب ونقل الطواقم إليها من أجل إطلاق الطائرات المسيرات وتنفيذ الهجمات الجوية.وشدد يغوروف على أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة يدعو قادة الجماعات المسلحة غير الشرعية إلى الامتناع عن الاستفزازات والسير في طريق التسوية السلمية للوضع في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.وفي سياق آخر، قال يغورورف "على مدار الأسبوعين الماضيين، الجانب التركي لم يشارك في الدوريات المشتركة، ولم يقدم أسبابا لذلك الرفض".وكان مركز المصالحة قد أعلن في 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، عن تصفية أكثر من عشرين من كباء أعضاء "جبهة النصرة" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا)، المسؤولين عن إعداد الإرهابيين وتمويل التشكيلات المسلحة، في قصف قامت به القوات الجوية الروسية لأحد معسكرات الإرهابيين في إدلب قبل ذلك الإعلان بيوم واحد.

https://sputnikarabic.ae/20221126/مركز-المصالحة-الروسي-يرصد-3-حالات-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-منطقة-إدلب-بسوريا-1070581110.html

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