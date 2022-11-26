https://sputnikarabic.ae/20221126/مركز-المصالحة-الروسي-يرصد-3-حالات-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-منطقة-إدلب-بسوريا-1070581110.html

مركز المصالحة الروسي يرصد 3 حالات قصف من قبل إرهابيي النصرة في منطقة إدلب بسوريا

مركز المصالحة الروسي يرصد 3 حالات قصف من قبل إرهابيي النصرة في منطقة إدلب بسوريا

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 3 حالات قصف من قبل مسلحي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية،( المحظورة في روسيا ) في منطقة إدلب لخفض التصعيد في شمال... 26.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-26T21:29+0000

2022-11-26T21:29+0000

2022-11-26T21:29+0000

أخبار سوريا اليوم

إدلب

مركز المصالحة الروسي

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0b/1070051088_0:277:3070:2004_1920x0_80_0_0_5fd345a6a53141a386df359ce60d9ca5.jpg

موسكو- سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف، في بيان له يوم السبت إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 3 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".وأوضح أنه تم تسجيل عملية قصف واحدة في محافظة حلب وعمليتين في محافظة إدلب .وأشار إلى أن قصف المسلحين على مواقع الجيش السوري بمحافظة إدلب أسفر عن مقتل عسكري سوري واحد.والأحد الماضي قال المركز الروسي للمصالحة في سوريا إن مقاتلي "جبهة النصرة" في سوريا قاموا بتجهيز مستودعات بالأسلحة في منشآت إنسانية في مخيمات اللاجئين في محافظة إدلب ومنعوا وصول المنظمات الدولية.

https://sputnikarabic.ae/20221121/مركز-المصالحة-الروسي-يرصد-10-حالات-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-منطقة-إدلب-بسوريا-1070405776.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, إدلب, مركز المصالحة الروسي, العالم العربي