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https://sputnikarabic.ae/20221126/مركز-المصالحة-الروسي-يرصد-3-حالات-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-منطقة-إدلب-بسوريا-1070581110.html
مركز المصالحة الروسي يرصد 3 حالات قصف من قبل إرهابيي النصرة في منطقة إدلب بسوريا
مركز المصالحة الروسي يرصد 3 حالات قصف من قبل إرهابيي النصرة في منطقة إدلب بسوريا
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 3 حالات قصف من قبل مسلحي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية،( المحظورة في روسيا ) في منطقة إدلب لخفض التصعيد في شمال... 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T21:29+0000
2022-11-26T21:29+0000
أخبار سوريا اليوم
إدلب
مركز المصالحة الروسي
العالم العربي
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موسكو- سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف، في بيان له يوم السبت إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 3 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".وأوضح أنه تم تسجيل عملية قصف واحدة في محافظة حلب وعمليتين في محافظة إدلب .وأشار إلى أن قصف المسلحين على مواقع الجيش السوري بمحافظة إدلب أسفر عن مقتل عسكري سوري واحد.والأحد الماضي قال المركز الروسي للمصالحة في سوريا إن مقاتلي "جبهة النصرة" في سوريا قاموا بتجهيز مستودعات بالأسلحة في منشآت إنسانية في مخيمات اللاجئين في محافظة إدلب ومنعوا وصول المنظمات الدولية.
https://sputnikarabic.ae/20221121/مركز-المصالحة-الروسي-يرصد-10-حالات-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-منطقة-إدلب-بسوريا-1070405776.html
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أخبار سوريا اليوم, إدلب, مركز المصالحة الروسي, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, إدلب, مركز المصالحة الروسي, العالم العربي

مركز المصالحة الروسي يرصد 3 حالات قصف من قبل إرهابيي النصرة في منطقة إدلب بسوريا

21:29 GMT 26.11.2022
© AFP 2022 / Omar Haj Kadourمقاتلو المعارضة السورية يطلقون نيران المدفعية على القوات الموالية للحكومة من موقع في شمال غرب محافظة إدلب، في 6 نوفمبر 2022، ردا على قصف مميت في وقت سابق من اليوم.
مقاتلو المعارضة السورية يطلقون نيران المدفعية على القوات الموالية للحكومة من موقع في شمال غرب محافظة إدلب، في 6 نوفمبر 2022، ردا على قصف مميت في وقت سابق من اليوم. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
© AFP 2022 / Omar Haj Kadour
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 3 حالات قصف من قبل مسلحي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية،( المحظورة في روسيا ) في منطقة إدلب لخفض التصعيد في شمال سوريا.
موسكو- سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف، في بيان له يوم السبت إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 3 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".
مسيحيو إدلب المهجّرون في اللاذقية يناشدون الجيشين السوري والروسي بتحرير قراهم، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
مركز المصالحة الروسي يرصد 10 حالات قصف من قبل إرهابيي "النصرة" في منطقة إدلب السورية
21 نوفمبر, 21:44 GMT
وأوضح أنه تم تسجيل عملية قصف واحدة في محافظة حلب وعمليتين في محافظة إدلب .
وأشار إلى أن قصف المسلحين على مواقع الجيش السوري بمحافظة إدلب أسفر عن مقتل عسكري سوري واحد.
والأحد الماضي قال المركز الروسي للمصالحة في سوريا إن مقاتلي "جبهة النصرة" في سوريا قاموا بتجهيز مستودعات بالأسلحة في منشآت إنسانية في مخيمات اللاجئين في محافظة إدلب ومنعوا وصول المنظمات الدولية.
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