https://sputnikarabic.ae/20221130/القوات-الأوكرانية-تطلق-خمسة-قذائف-من-عيار-155-ملم-على-منطقة-كيفسكي-في-دونيتسك-1070716296.html
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بقذائف يستخدمها حلف "الناتو"
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بقذائف يستخدمها حلف "الناتو"
أفادت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب، بأن القوات الأوكرانية قصفت منطقة كيفسكي في دونيتسك بقذائف... 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T23:02+0000
2022-11-30T23:02+0000
2022-11-30T23:22+0000
أخبار أوكرانيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "التلغرام": "تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية على المحور التالي: في الساعة : 23.10 من مساء أمس الأربعاء (يتزامن مع توقيت موسكو) ،التجمع السكني أورلوفكا ومدينة دونيتسك (منطقة كيفسكي )، وتم ِإطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بقذائف يستخدمها حلف "الناتو"
23:02 GMT 30.11.2022 (تم التحديث: 23:22 GMT 30.11.2022) تابعنا عبر
أفادت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب، بأن القوات الأوكرانية قصفت منطقة كيفسكي في دونيتسك بقذائف يستخدمها حلف "الناتو" وأطلقت ما مجموعه خمسة قذائف من عيار 155 ملم.
دونيتسك - سبوتنيك
. وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "التلغرام": "تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية على المحور التالي: في الساعة : 23.10 من مساء أمس الأربعاء (يتزامن مع توقيت موسكو) ،التجمع السكني أورلوفكا ومدينة دونيتسك (منطقة كيفسكي )، وتم ِإطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم".