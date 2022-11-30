https://sputnikarabic.ae/20221130/المفوضية-الأوروبية-توصي-بتجميد-المليارات-من-تمويل-المجر-1070699083.html
المفوضية الأوروبية توصي بتجميد المليارات من تمويل المجر
المفوضية الأوروبية توصي بتجميد المليارات من تمويل المجر
أوصت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، بتجميد 13 مليار يورو (13.48 مليار دولار) من أموال الاتحاد الأوروبي للمجر، بحجة أن بودابست تقصر في الوفاء بالتزاماتها... 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T13:23+0000
2022-11-30T13:23+0000
2022-11-30T13:23+0000
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وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن المجر على وجه الخصوص فشلت في تنفيذ الإصلاحات، والتي وعدت بها لضمان نظام قضائي عادل عندما يتعلق الأمر بقرارات الادعاء.سيكون أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حتى 19 ديسمبر/ كانون الأول للتصويت على دعم أو رفض أو تغيير توصية المفوضية.قالت المفوضية في بيان إن المجر لم تحرز تقدما كافيا في إصلاحاتها، مشيرة إلى أنها "فشلت في التنفيذ الكافي" لأجزاء من الإجراءات العلاجية السبعة عشر التي تعهدت بتنفيذها بحلول الموعد النهائي الذي انتهى في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني.ونتيجة لذلك، أيدت المفوضية تحذيرا سابقا بأنها ستعلق 65% من تمويل ميزانية الاتحاد الأوروبي المخصصة للمجر، والبالغة 7.5 مليار يورو.أيضا، جمدت 5.8 مليار يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي للتعافي من فيروس كورونا حتى أظهرت المجر أنها تحقق 27 "شرطا ضروريا" لإصلاحاتها، لا سيما فيما يتعلق بقضية القضاء.وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس في مؤتمر صحفي: "يجب الوفاء بجميع المعالم الأساسية بالكامل قبل أن تتمكن المجر من تقديم طلب الحصول على الأموال".
https://sputnikarabic.ae/20221118/المجر-ترفض-المساهمة-في-خطة-مساعدات-أوروبية-لأوكرانيا-1070311762.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, اقتصاد
أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, اقتصاد
المفوضية الأوروبية توصي بتجميد المليارات من تمويل المجر
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أوصت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، بتجميد 13 مليار يورو (13.48 مليار دولار) من أموال الاتحاد الأوروبي للمجر، بحجة أن بودابست تقصر في الوفاء بالتزاماتها للوفاء بسيادة القانون الأوروبي.
وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي
إن المجر على وجه الخصوص فشلت في تنفيذ الإصلاحات، والتي وعدت بها لضمان نظام قضائي عادل عندما يتعلق الأمر بقرارات الادعاء.
سيكون أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حتى 19 ديسمبر/ كانون الأول للتصويت على دعم أو رفض أو تغيير توصية المفوضية.
قالت المفوضية في بيان إن المجر
لم تحرز تقدما كافيا في إصلاحاتها، مشيرة إلى أنها "فشلت في التنفيذ الكافي" لأجزاء من الإجراءات العلاجية السبعة عشر التي تعهدت بتنفيذها بحلول الموعد النهائي الذي انتهى في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني.
ونتيجة لذلك، أيدت المفوضية تحذيرا سابقا بأنها ستعلق 65% من تمويل ميزانية الاتحاد الأوروبي المخصصة للمجر، والبالغة 7.5 مليار يورو.
أيضا، جمدت 5.8 مليار يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي للتعافي من فيروس كورونا حتى أظهرت المجر أنها تحقق 27 "شرطا ضروريا" لإصلاحاتها، لا سيما فيما يتعلق بقضية القضاء.
وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس في مؤتمر صحفي: "يجب الوفاء بجميع المعالم الأساسية بالكامل قبل أن تتمكن المجر من تقديم طلب الحصول على الأموال".