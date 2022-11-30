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https://sputnikarabic.ae/20221130/الناتو-مهمة-أوكرانيا-ليس-الانضمام-إلى-الحلف-بل-بقاؤها-كدولة-1070697257.html
الناتو: مهمة أوكرانيا ليس الانضمام إلى الحلف بل بقاؤها كدولة
الناتو: مهمة أوكرانيا ليس الانضمام إلى الحلف بل بقاؤها كدولة
قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الكتلة، عقد في رومانيا، إن المهمة الرئيسية لأوكرانيا الآن هي أن تظل دولة مستقلة ، وليس... 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T12:40+0000
2022-11-30T12:40+0000
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ورد ستولتنبرغ على سؤال أحد الصحفيين ما إذا كانت أوكرانيا تستحق الانضمام إلى الناتو: "من المهم أن تعيش أوكرانيا كدولة مستقلة في أوروبا. للقيام بذلك، يجب علينا حشد أكبر قدر ممكن من المساعدة العسكرية والمالية والاقتصادية لأوكرانيا. نحن نفعل ذلك".وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أعلن في وقت سابق، أن أوكرانيا تقدمت بطلب انضمام سريع إلى حلف الناتو، لكن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، علّق على هذا الطلب، قائلا إن الحلف يركز فقط حاليا على تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.يذكر أن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك ساليفان، صرح في وقت سابق، بأن الوقت ليس مناسبا للمضي في عملية انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.
https://sputnikarabic.ae/20221004/مكتب-زيلينسكي-الأمين-العام-للناتو-يتلقى-طلب-أوكرانيا-للانضمام-إلى-الحلف-1068614730.html
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العالم, الناتو, أخبار أوكرانيا
العالم, الناتو, أخبار أوكرانيا

الناتو: مهمة أوكرانيا ليس الانضمام إلى الحلف بل بقاؤها كدولة

12:40 GMT 30.11.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورينس ستولتنبرغ، أمين عام الناتو
ينس ستولتنبرغ، أمين عام الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الكتلة، عقد في رومانيا، إن المهمة الرئيسية لأوكرانيا الآن هي أن تظل دولة مستقلة ، وليس الانضمام إلى الناتو.
ورد ستولتنبرغ على سؤال أحد الصحفيين ما إذا كانت أوكرانيا تستحق الانضمام إلى الناتو: "من المهم أن تعيش أوكرانيا كدولة مستقلة في أوروبا. للقيام بذلك، يجب علينا حشد أكبر قدر ممكن من المساعدة العسكرية والمالية والاقتصادية لأوكرانيا. نحن نفعل ذلك".
وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أعلن في وقت سابق، أن أوكرانيا تقدمت بطلب انضمام سريع إلى حلف الناتو، لكن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، علّق على هذا الطلب، قائلا إن الحلف يركز فقط حاليا على تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.
شعار حلف شمال الأطلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
مكتب زيلينسكي: الأمين العام للناتو يتلقى طلب أوكرانيا للانضمام إلى الحلف
4 أكتوبر, 16:34 GMT
يذكر أن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك ساليفان، صرح في وقت سابق، بأن الوقت ليس مناسبا للمضي في عملية انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.
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