https://sputnikarabic.ae/20221130/عباس-يدعو-الاتحاد-الأوروبي-لوقف-التعامل-مع-حكومات-إسرائيل-التي-لا-تعترف-بحل-الدولتين-1070697425.html
عباس يدعو الاتحاد الأوروبي لوقف التعامل مع حكومات إسرائيل التي لا تعترف بحل الدولتين
عباس يدعو الاتحاد الأوروبي لوقف التعامل مع حكومات إسرائيل التي لا تعترف بحل الدولتين
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عدم التعامل مع الحكومات الإسرائيلية، التي لا تعترف بحل الدولتين وفقا للاتفاقيات... 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T12:48+0000
2022-11-30T12:48+0000
2022-11-30T12:48+0000
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس لاتفيا إيغيلز لافيتس، في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وأوضح عباس أنه لا يوجد شريك في إسرائيل يؤمن بحل الدولتين وفقا للمبادئ التي يلتزم بها الفلسطينيون ويعملون بها.وتابع: "يجب أن تكون علاقات المجتمع الدولي مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي مرتبطة بمدى التزام تل أبيب بتلك المبادئ.وحذر محمود عباس مما وصفه بـ "الصمت الدولي" تجاه هدم حل الدولتين بخطوات الضم والاستيطان وتكريس العنصرية واستباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية.وأوضح عباس أن لاتفيا تتخذ مواقف داعمة لحل الدولتين واستكمال جهود السلام في المنطقة على أساس القانون الدولي.ولقي 3 فلسطينيين مصرعهم في مواجهات مع قوات إسرائيلية اقتحمت مناطق في الضفة الغربية، ليل الاثنين.واندلعت مواجهات عنيفة في بلدة كفر عين شمال غرب رام الله، عقب اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لها، وأسفر ذلك عن إصابة 11 فلسطينيا بالرصاص الحي والاختناق.
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار الاتحاد الأوروبي
عباس يدعو الاتحاد الأوروبي لوقف التعامل مع حكومات إسرائيل التي لا تعترف بحل الدولتين
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قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عدم التعامل مع الحكومات الإسرائيلية، التي لا تعترف بحل الدولتين وفقا للاتفاقيات الموقعة ومبادئ الشرعية الدولية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس لاتفيا إيغيلز لافيتس، في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأوضح عباس أنه لا يوجد شريك في إسرائيل يؤمن بحل الدولتين وفقا للمبادئ التي يلتزم بها الفلسطينيون
ويعملون بها.
وتابع: "يجب أن تكون علاقات المجتمع الدولي مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي مرتبطة بمدى التزام تل أبيب بتلك المبادئ.
وقال الرئيس الفلسطيني: "يجب على إسرائيل رد الأموال الفلسطينية ووقف الأعمال الأحادية الجانب".
وحذر محمود عباس مما وصفه بـ "الصمت الدولي" تجاه هدم حل الدولتين
بخطوات الضم والاستيطان وتكريس العنصرية واستباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأوضح عباس أن لاتفيا تتخذ مواقف داعمة لحل الدولتين واستكمال جهود السلام في المنطقة على أساس القانون الدولي.
ولقي 3 فلسطينيين مصرعهم في مواجهات مع قوات إسرائيلية اقتحمت مناطق في الضفة الغربية، ليل الاثنين.
واندلعت مواجهات عنيفة
في بلدة كفر عين شمال غرب رام الله، عقب اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لها، وأسفر ذلك عن إصابة 11 فلسطينيا بالرصاص الحي والاختناق.