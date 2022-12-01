عربي
https://sputnikarabic.ae/20221201/الهند-تتسلم-رئاسة-مجموعة-العشرين-ومجلس-الأمن-1070719866.html
الهند تتسلم رئاسة مجموعة العشرين ومجلس الأمن
الهند تتسلم رئاسة مجموعة العشرين ومجلس الأمن
تتسلم الهند رئاسة مجموعة العشرين ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتبارا من اليوم الخميس، وحتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023. 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T07:42+0000
2022-12-01T07:42+0000
منظمة الأمم المتحدة
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0f/1070175777_0:7:3139:1773_1920x0_80_0_0_4f868e76dd65199b2caf4c9f6105b43a.jpg
سبوتنيك. يشار إلى أن مجموعة العشرين هي منتدى حكومي دولي يضم 19 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وتمثل هذه الدول مجتمعة 85 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75 % من التجارة الدولية وثلثي سكان العالم.وتقول مجموعة العشرين إنها تهدف إلى معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاستقرار المالي الدولي، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتنمية المستدامة.ومن المتوقع عقد حوالي 200 اجتماع لمجموعة العشرين على مستويات مختلفة خلال العام المقبل، على أن يكون انعقاد الحدث الرئيسي خلال الرئاسة الهندية، وهو قمة مجموعة العشرين، في عاصمة البلاد، نيودلهي، في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر/ أيلول 2023.يذكر أن الهند هي أيضا عضو في ما يسمى بترويكا مجموعة العشرين، والتي تضم إيضا إندونيسيا، الرئيس السابق لمجموعة العشرين، والبرازيل، التي ستتولى رئاسة المجموعة في أواخر عام 2023.في وقت سابق من العام، أشار المسؤولون الهنود إلى أن أولويات البلاد لرئاستها القادمة للمجموعة ستكون النمو الاقتصادي العالمي، وقضايا الدين العام، وأمن الغذاء والطاقة.وخلال فترة ولاية الهند، من المتوقع عقد عدد من الاجتماعات حول مكافحة الإرهاب والتعامل مع التحديات العالمية، حيث يترأس وزير الخارجية الهندي سوبرراهمانيام جايشانكار الأحداث.ويتألف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خمسة أعضاء دائمين، وهم روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، الذين يتمتعون بحق النقض، وعشرة أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم لمدة عامين، وتسعى الهند منذ سنوات للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن إلى جانب البرازيل وألمانيا واليابان.
https://sputnikarabic.ae/20221124/مصر-تعود-للمشاركة-في-اجتماعات-مجموعة-العشرين-1070517029.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0f/1070175777_408:0:3139:2048_1920x0_80_0_0_2a408c1b79b9c622bac383dea5d69c29.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن
منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن

الهند تتسلم رئاسة مجموعة العشرين ومجلس الأمن

07:42 GMT 01.12.2022
© AP Photo / Dita Alangkaraالرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو يتحدث خلال قمة قادة مجموعة العشرين في بالي، الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022
الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو يتحدث خلال قمة قادة مجموعة العشرين في بالي، الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / Dita Alangkara
تابعنا عبرTelegram
تتسلم الهند رئاسة مجموعة العشرين ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتبارا من اليوم الخميس، وحتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
سبوتنيك. يشار إلى أن مجموعة العشرين هي منتدى حكومي دولي يضم 19 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وتمثل هذه الدول مجتمعة 85 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75 % من التجارة الدولية وثلثي سكان العالم.
وتقول مجموعة العشرين إنها تهدف إلى معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاستقرار المالي الدولي، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتنمية المستدامة.
ومن المتوقع عقد حوالي 200 اجتماع لمجموعة العشرين على مستويات مختلفة خلال العام المقبل، على أن يكون انعقاد الحدث الرئيسي خلال الرئاسة الهندية، وهو قمة مجموعة العشرين، في عاصمة البلاد، نيودلهي، في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر/ أيلول 2023.
المندوبون يصفقون خلال حفل التسليم في قمة قادة مجموعة العشرين، في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا 16 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
مصر تعود للمشاركة في اجتماعات مجموعة "العشرين"
24 نوفمبر, 17:02 GMT
يذكر أن الهند هي أيضا عضو في ما يسمى بترويكا مجموعة العشرين، والتي تضم إيضا إندونيسيا، الرئيس السابق لمجموعة العشرين، والبرازيل، التي ستتولى رئاسة المجموعة في أواخر عام 2023.
في وقت سابق من العام، أشار المسؤولون الهنود إلى أن أولويات البلاد لرئاستها القادمة للمجموعة ستكون النمو الاقتصادي العالمي، وقضايا الدين العام، وأمن الغذاء والطاقة.
وخلال فترة ولاية الهند، من المتوقع عقد عدد من الاجتماعات حول مكافحة الإرهاب والتعامل مع التحديات العالمية، حيث يترأس وزير الخارجية الهندي سوبرراهمانيام جايشانكار الأحداث.
ويتألف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خمسة أعضاء دائمين، وهم روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، الذين يتمتعون بحق النقض، وعشرة أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم لمدة عامين، وتسعى الهند منذ سنوات للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن إلى جانب البرازيل وألمانيا واليابان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала